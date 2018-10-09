Сургутский район будет выделять гранты по 5 миллионов рублей начинающим предпринимателям

Муниципальные программы по поддержке малого и среднего бизнеса всегда и везде существовали на условиях софинансирования из региональных бюджетов. Так было и в Югре, но до 2018 года. В этом году окружной бюджет перестал предоставлять гранты начинающим предпринимателям, остались только субсидии – частичная компенсация уже понесенных затрат. Но Сургутский район продолжил предоставлять гранты начинающим предпринимателям, более – того по некоторым позициям значительно увеличил их размер. Если в прошлые годы максимальный аванс начинающему предпринимателю составлял один миллион рублей, то с 2019 года стартап может рассчитывать на пять миллионов. Но не каждый. Какие проекты могут рассчитывать на максимальный аванс из бюджета, siapress рассказала начальник управления инвестиционной политики администрации Сургутского района Елена Мельникова.

География с арифметикой

- В Сургутском районе есть территории, где бизнес развивается не так быстро, как хотелось бы администрации муниципалитета. Это Локосово, Сытомино, Угут, Русскинская. Предприниматели, решившие вести бизнес именно в этих поселениях, со следующего года смогут претендовать на гранты в пять миллионов рублей. Но есть еще условие: общая инвестиционная емкость проекта должна быть не менее 15 миллионов.

- Где же начинающему предпринимателю взять еще десять?

- Часть средств должна быть своя. Плюс – заемные средства – через окружной фонда микрофинансирования, Корпорацию МСП. Одобрение проекта финансовыми организациями также будет обязательным условием. Ну и еще одно: количество создаваемых рабочих мест должно быть не менее 25.

- Оно чем вызвано?

- Такие предприятия в перспективе должны стать градообразующими для поселений.

- Конкуренция на гранты растет?

- Растет. На старте программы – в 2016 году - было в среднем полторы заявки на одну позицию, по каким-то и вовсе без конкуренции. Сейчас – две-три, а по некоторым и четыре. Гранты выделяются на конкурсной основе. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, надо составить бизнес-план и защитить ее перед экспертной комиссией.

- Кто входит в ее состав?

- Наши партнеры. Банки, Фонд микрофинансирования, Фонд поддержки предпринимательства Югры – компетентные специалисты, которые умеют работать с бизнес-планами и могут оценить, насколько реальна реализация проекта.

Велосипед уже изобрели

- Есть мнение, что составить бизнес-план, а также – собрать весь пакет документов, очень непросто. Это так?

- На самом деле нет. Пакет минимальный – нужны только регистрационно-учредительные документы. Документы, которые есть в открытом доступе, например, выписку из ЕГРЮЛ, предоставлять не надо. Справки об отсутствии задолженности по налогам и во внебюджетные фонды - тоже. Эти документы мы запрашиваем сами. Ну и, само собой, нужен бизнес-план.

- Вот о нем и речь. Составление бизнес-плана многих пугает.

- Ну, это в любом случае надо сделать. И, очевидно, что самому. Чтобы лично увидеть все возможности и риски. Но какой-то сверхсложности в этом нет. К тому же начинающий предприниматель всегда может обратиться в наш отдел развития предпринимательства за консультацией: поможем, подправим. Но главное, что бизнес-план не надо считать вручную, изобретая велосипед. На сайте размещена специальная программа – Виртуальный Бизнес План. Наши предприниматели пользуются ею уже два года. Получить к ней доступ можно в нашем отделе развития предпринимательства – по телефону или электронной почте.

- Для этого уже обязательно быть официально предпринимателем?

- Нет. Мы же понимаем, что за грантами обращаются не столько действующие предприниматели, сколько граждане, только задумавшиеся об открытии собственного дела. И им надо просчитать – насколько жизнеспособна бизнес-идея. По-хорошему, до того, как будет зарегистрировано юрлицо.

Аналогов в России нет

- Кстати, слышала, что администрация Сургутского района внедряет еще одну меру поддержки субъектам МСБ, аналогов которой нет в России. Компенсацию затрат на регистрацию юрлица и оплату в течение года консалтинговых услуг, это так?

- Да. Это сделано, в первую очередь, для того, чтобы помочь легализоваться самозанятым людям. Ну и подтолкнуть к активным действиям сомневающихся. Ведь даже регистрация компании требует определенных затрат, а если заказывать эту услугу на стороне, как делает большинство, то немалых. По крайней мере, для начинающего предпринимателя, который очень не уверен, сможет ли в принципе отработать те 50 тысяч рублей, которые просит с него сторонний юрист за регистрацию. Оправдаются ли эти расходы. Поэтому администрация Сургутского района и решила внедрить услугу для начинающих предпринимателей – через специально созданное СОНКО.

- В чем заключается эта услуга?

- В методическом, юридическом и бухгалтерском сопровождении граждан – физических лиц, которые решили стать предпринимателями с момента решения создать бизнес до момента, пока его бизнесу (ИП или ООО) не исполнится один год.

- Как это будет выглядеть?

- Очень просто. Человек обращается в СОНКО, с ним заключается договор на обслуживание. Все затраты, в том числе – за доверенности, электронную цифровую подпись и даже печать, несет именно СОНКО. Плюс год бухгалтерского, юридического и методического сопровождения, когда юрлицо будет создано. Электронная цифровая подпись оформляется, прежде всего, для того, чтобы предпринимателю не надо было постоянно ездить из своего населенного пункта в Сургут: протяженность Сургутского района 400 километров. Ну и если необходима помощь для участия в гранте, специалисты СОНКО окажут и ее. Расходы СОНКО субсидирует муниципалитет.

- По каким расценкам? 50 тысяч рублей за регистрацию юрлица?

- Нет, конечно. Перед СОНКО не стоит задача приносить прибыль. Это понесенные расходы – себестоимость.

- Что это за организация и где ее найти?

- Это Региональная ассоциация некоммерческих организаций. Телефон – 89128193344. Ну или можно позвонить нам, в отдел развития предпринимательства администрации Сургутского района: 526061 и 526017.

Кстати: Стать грантополучателем из бюджета Сургутского района может только молодой бизнес. На момент подачи заявки юридическому лицу должно быть не больше года с момента регистрации