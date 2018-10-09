​Идеальный человек профессора Шаймарданова

Рафис Шаймарданов – необыкновенная личность и человек удивительной судьбы. Мальчик из татарского села в одну улицу, ходивший в школу за семь километров, стал видным ученым, опубликовал более 300 научных трудов, большая часть которых посвящается этнопедагогике. Профессор Шаймарданов собирает и возвращает народам России их наследие. По его учебникам учится весь Татарстан, его книги находятся во всех библиотеках и национальных школах Югры. Знакомьтесь, Рафис Хасанович – доктор педагогических наук, профессор, главный сотрудник лаборатории проблем физического воспитания и этнопедагогики СурГПУ и основатель собственной научной школы.

- Рафис Хасанович, что значит научная школа?

- Коллектив ученых, которые работают по одной проблематике. В нашем случае – это «Разработка педагогических технологий в педагогике». За 20 лет я подготовил 33 кандидата наук и одного доктора наук, и глубже всего мы разрабатывали тему «Педагогические технологии». Само направление мы начали создавать только в 1980-х годах, раньше даже учебного предмета такого не было. В начале 1990-х я разработал учебную программу и начал читать студентам спецкурс «Педагогические технологии». Сегодня это нормативный учебный предмет для будущих учителей. Мы учим их самостоятельно проектировать технологии, которые лягут в основу их профессиональной деятельности. По существу, это новые знания в этой области.

- В чем их отличие от классической школы?

- По педтехнологиям классической школы не было. Теория педагогических технологий берет свое начало в промышленных технологиях. Мы посмотрели, как организовано производство любого продукта, поэтапно, от сырья до получения ГОСТа (знака качества), и позаимствовали логику технологического процесса. Там все расписано, начиная от требований к сырью до качества товара на выходе.

- У нас «сырье» - студенты, а товар на выходе – педагог?

- Так и есть, но это техническая сторона процесса. А наша цель – развить личность будущего учителя. Мало вооружить его знаниями, умениями и навыками – нет, нам нужна личность! Только учитель-личность может развивать личности детей. В Сургутском педагогическом университете мы более 10 лет разрабатываем теорию личностно-ориентированной технологии педагогического процесса. В 2003 году вышел учебник «Технология личностно ориентированного педагогического процесса», через год «Концепция личностно ориентированного педагогического процесса», процесс продолжается.

Зададимся вопросом - для чего педагог приходит в аудиторию? Чтобы разбудить душу ребенка! Настоящий учитель это не только компетенции, настоящий педагог себя не щадит, он полностью отдает себя детям. Это самое главное. Если есть это качество – остальное приложится. У нас фактически разработана модель «идеального учителя», ведь в истории отечественной педагогики есть замечательные примеры. Чаще всего я привожу в пример Константина Дмитриевича Ушинского. В начале жизненного пути он составил себе программу саморазвития и самовоспитания, но решил, что для полной реализации ему не хватит и трех жизней, поэтому порядком ее сократил. Установка должна быть такая: у нас нет трех жизней для реализации! Ни одна минута не должна проходить впустую! Время – ценность!

- Можно сказать, что вы создаете идеального человека?

- Идеальный учитель это и есть идеальный человек. Да, это наша цель. Наша технология отличается от производственной одним принципиальным моментом - развитием души. Душа – это центр, ядро. Если мы разбудим душу в студенте, он наш, и будет безраздельно служить профессии.

- Я слышала, что библиотека Стенфордского университета (США) хочет получить книгу «Этнопедагогика народа ханты» авторства профессоров СурГПУ В.И. Прокопенко и Р.Х. Шаймарданова. Что это за издание?

- В лаборатории проблем физического воспитания и этнопедагогики СурГПУ (зав. Н. И. Синявский) этнопедагогикой занимаемся мы с профессором Виктором Ивановичем Прокопенко. Несколько лет назад мы издали Педагогическую карту муниципальных образовательных учреждений с национальным компонентом ХМАО-Югры. Сейчас реализуем проект «Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». В его рамках выиграли в окружном конкурсе 198 тысяч рублей на издание монографии «Этнопедагогика народа манси». Книга уже издается в издательстве «Наука» г. Новосибирска. Надеемся, что 15 декабря тираж поступит в окружной департамент внешних и общественных связей, далее монографию направят в библиотеки вузов, а также национальных школ, которых в Югре чуть больше 30-ти. А первая часть дилогии уже вышла, она называется «Этнопедагогика народа ханты» - а вот дарить ли ее американским коллегам, мы еще не решили.

- Рафис Хасанович, а чем педагогика ханты и манси отличается от классической?

- Это хороший вопрос. Народы занимаются воспитанием своих детей тысячи лет и эту функцию никогда никому не делегируют. Детей надо воспитать и подготовить к реальной жизни именно этого народа. Письменности у северных народов не было, она появилась только в 30-е годы прошлого столетия, но был фольклор. Все поговорки, пословицы и сказки имеют воспитательное содержание. Там действует герой - идеальный человек своего народа. Ханты и манси – малочисленные народы. Они живут в суровых климатических условиях. Сама природа их заставляет быть гуманными, потому что по-другому здесь не выжить. Если ты истребишь всю живность, как ты будешь жить? Они все берут у природы, но очень экономно и бережно. Народная педагогика - это не только опыт воспитания, но и, прежде всего, язык. На основе языка формируется народное самосознание. Далее менталитет – философия жизни народа. У хантов это бережное отношение к природе и трепетное друг к другу. Большая составляющая энтопедагогики – гордость за духовно-материальные достижения своего народа. Например, русские придумали водку.

- Профессор, это не мы, это Менделеев!

- Дмитрий Иванович Менделеев только определил соотношение, написал диссертацию на 73 страницах и получил докторскую степень. А изобретение это народное, совершенно необходимое в медицинских целях. Еще величайшее достижение русских - литературно-исторические памятники «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве». Весь мир узнает нас по этим произведениям.

- Кстати, вот вы защищаете северян,а когда русскими займетесь?

- Последняя книга по русской народной педагогике была издана в 1926 году. После этого всерьез этим вопросам никто не занимался. К сожалению, в России русская народная школа отсутствует. Хуже, если и в государственной школе сократят русский язык, отдав больше часов английскому. Знаете, ханты не говорят «сумасшедший», они показывают жестом – у него лица нет. У нас «лица не будет», если мы откажемся от своих языков в пользу иностранного.

- Профессор, а почему вы решили стать педагогом?

- Благодаря моим первым учителям в деревенской школе – учителю татарского языка и литературы Муназдахе Гумеровой, которую я вспоминаю с огромной благодарностью. И моему второму Учителю - педагогу начальных классов Марии Григорьевне. Благодаря ей я полюбил математику. Очень рад, кстати, что мы в СурГПУ снова готовим для Сургута учителей математики и информатики.

Но я не сразу выбрал учительскую стезю, в детстве мечтал стать либо фотографом, либо электриком. Единственный вуз поблизости – Елабужский педагогический, в 60 километрах от деревни. Подумал: электриком можно стать и там! Поступил на физмат. Ведь учитель физики – это и есть настоящий электрик. Потом еще 26 лет проработал в родном институте.

- А как попали в СурГПУ?

- Надежда Васильевна пригласила. В 1998 году защитил докторскую диссертацию, мне было 43 года: молодой, интересный, перспективный! И шестого февраля 2001 года я впервые увидел Сургут. Город понравился, коллектив тоже, теперь СурГПУ смысл моей жизни. Я уже пенсионер, вроде, должен отдыхать. Но никакого желания отдыхать у меня нет!

- Я слышала, что вы были активным комсомольцем.

- Да, это верно. Моя молодость прошла в СССР. В 7 классе я вступил в комсомол, заняв свое место в армии из более чем 20 миллионов человек. Еще на первом курсе я очень захотел стать бойцом стройотряда. К концу первого года обучения записался в отряд. Участвовал в строительстве комплексов для крупного рогатого скота. Они огромные были – на 800 голов. А осенью меня рекомендовали возглавить трудовой сектор, я стал сводным командиром всех студотрядов вуза. Всего мы создали шесть отрядов: один – убирать помидоры в Астрахани, второй – для сбора винограда в Молдавии, еще четыре – строительные. Моей задачей было укомплектовать отряды, обучить ребят технике безопасности, снабдить формой, подготовить командиров и комиссаров. А летом они разъезжались по объектам. После 3 курса мы создали новый вид отрядов – механизированные – первые в Татарстане! Членами их были комбайнеры и их помощники. Это были ребята из деревни, профессии они были обучены, работали в Елабужском совхозе. В 1978 году из 17 вузов республики мы заняли 3 место в соревнованиях студотрядов Татарстана. Получили переходной вымпел. А меня наградили именными часами, юбилейной медалью и путевкой в Германию. Конечно, 28 октября, День комсомола для меня как собственный День рождения.

- А как получилось, что у вас два комсомольских билета?

- Когда комсомолу исполнилось 60 лет, за заслуги перед Родиной организацию наградили шестым орденом. А в моем билете было только пять. ЦК комсомола решил изъять старые комсомольские билеты, где еще не было шестого ордена, и заменить документом нового образца. Так у меня осталось два билета – первый разрешили не возвращать. Я ими дорожу, и горжусь тем, что я был в комсомоле.

- У вас в семье были учителя?

- Нет, мама трудилась телятницей в колхозе, отец, ему 92 года, всю жизнь проработал ветеринаром. Сам я был третьим ребенком, всего нас было семеро у родителей. Как человек деревенский я все могу - корову подоить, хлеб испечь, подшить валенки и провести электричество (судьба физика в деревне). Супругу мою зовут Анастасия Никифоровна, она учительница. У нас двое сыновей: старший Рунар – военврач, и младший Расим - нефтяник.

- О чем вы мечтаете?

- О работе.Всегда о работе. Моя цель на ближайшие годы – перевести наши монографии по этнопедагогике на шесть диалектов ханты и два диалекта манси. Надо успеть!

Справка: Рафис Шаймарданов родился в 1955 году в д. Ахметьево Заинского района Татарстана. В 1974 году поступил на физико-математический факультет Елабужского государственного педагогического института, который окончил в 1979 году по специальности «Учитель математики и физики, черчения и астрономии средней школы». С 1982 года работал ассистентом кафедры педагогики и психологии в ЕГПИ. С 1998 году был избран членом-корреспондентом Международной академии наук – ассоциированного члена Организации Объединенных Наций. За 20 неполных лет работы в ЕГПИ прошел путь от ассистента до профессора кафедры педагогики. С 2001 года работает в Сургутском государственном педагогическом институте (ныне СурГПУ). С 2002 года является экспертом по оценке инновационной деятельности образовательных учреждений при Департаменте образования г. Сургута и Сургутского района.