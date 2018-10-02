​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»

Гор Ванян работает барменом около шести лет, хотя парню всего 25. Как и многие, он, будучи достаточно молодым, пришел в эту сферу за легкими деньгами. В 2010 году работал официантом, а спустя три года «иммигрировал» за барную стойку. Гор был одним из первых студентов местной югорский школы барменов, но основные знания получил, конечно, за время многолетней практики.

В интервью молодой человек рассказал о пути бармена, удивительных посетителях, любимых коктейлях и собственных мечтах.

— Как ты попал за барную стойку?

— Сфера обслуживания привлекала, как тогда казалось, легкими деньгами и чаевыми. В то время мой старший брат работал барменом и, можно сказать, насмотревшись на него, я тоже решил попробовать. Прошел обучение, стал практиковаться. Первым местом моей стажировки был Казантип [музыкальный фестиваль, проходивший в Крыму — прим.ред.]. Там и прошло мое боевое крещение. Попробовать себя на мероприятии такого уровня — невероятный опыт: за несколько дней был проделан колоссальный объем работы. Благодаря такой практике мне было легче устроиться в Сургуте.

— Каково было работать на первых порах?

— Я начинал с официанта. По долгу службы постоянно требовались новые знакомства, а я, как любой юноша, был закомплексован — стеснялся заводить разговор с гостями.

Первым моим местом работы был ночной клуб, а к этому прикладывается еще одна сложность — частые конфликты.

Как известно, в клубах любят отдохнуть те, кто много пьет, а задача персонала при этом сделать вечер посетителя приятным. Поэтому на старте для меня было большой проблемой разрешение споров с людьми, которые чаще всего были старше меня и не всегда вменяемы.

— Менял ли ты места работы: бары, клубы, рестораны?

— Да, я пробовал работать во многих заведениях. Я стремился к развитию, а этого не достичь, сидя на месте. Набираться опыта помогают люди, с которыми ты трудишься плечом к плечу. Помогают обучению и клиенты, которых обслуживаешь. А со временем выстраивается собственный стиль общения и работы.

— В каких заведениях быть барменом интереснее?

— Меня привлекают коктейльные бары. Условно, представителей нашей профессии можно поделить на миксологов и флейрингистов. Первые гонятся за вкусом и интересными сочетаниями ингредиентов, вторые показывают шоу — жонглируют бутылками и шейкерами, поджигают коктейли. Меня, соответственно, увлекает миксология.

— Ты пробовал создавать свои авторские коктейли?

— Конечно, на тех же конкурсах. Но помимо работ, которые готовились для турниров, придумываю оригинальные коктейли в баре.

Я не люблю работать по меню, поэтому, садясь ко мне за стойку, будьте готовы рассказать о своих вкусовых предпочтениях и попробовать уникальный напиток.

— Есть ли у тебя прозвище в рабочей среде?

— Шутливо коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии. Коллектив состоит из десяти барменов, в основном ребята молодые, студенты. Поэтому чаще всего просто обращаются как к отцу. Так и называют — «наш отец».

— Какая атмосфера царит внутри коллектива?

— Сейчас я уже достаточно опытный бармен и сам провожу обучение стажеров. Поэтому во многом именно моей задачей стало создание атмосферы в коллективе. Мы с ребятами всегда стремимся к семейной обстановке. Работа для многих — второй дом, тем более, мы проводим за барной стойкой основную часть своего времени.

Важно создать сплоченный коллектив. Добиться этого не легко. Я придерживаюсь такого мнения:

легче сделать из хорошего человека специалиста, чем из специалиста — хорошего человека.

Нельзя научить взрослого человека моральным принципам. Поэтому лучше изначально собирать команду из людей, на которых можно положиться.

— За годы опыта приготовления коктейлей ты наверняка успел многое попробовать. Есть ли любимый напиток?

— Алкогольная культура очень богата и связана с древними временами. То, что создавали алхимики столетия назад, употребляется до сих пор, и это завораживает.

Если говорить о чистых и крепких продуктах, то предпочтение отдаю виски. Также есть и любимые коктейли: «Кловер клаб», «Негрони», «Дайкири».

Но попробовав различные коктейли и национальные продукты, чаще всего склоняюсь к пиву. Тут выбор очевиден — ирландский Guinness.

— Существует мнение, что каждый бармен — психолог. Так ли это?

— Это абсолютная правда. Мы с удовольствием выслушиваем истории и жизненные трудности посетителей, а еще с первого взгляда можем определить, что будет есть или пить наш гость за стойкой. Однажды откровениями делился мужчина, который участвовал в военных действиях, а еще была гостья-девушка, у которой на счету свыше пятидесяти парашютных прыжков.

В головах барменов хранится огромное количество тайн и целый багаж историй. Из уважения к гостю, доверившему нам самое сокровенное, мы не имеем права рассказывать о его личной жизни.





— Существует ли в барах разделение по гендерному принципу: какие напитки предпочитают девочки, а какие — мальчики?

— Вопреки расхожему стереотипу нет четких предпочтений в зависимости от пола. Есть дамы, которые предпочитают сладкие и игристые напитки, а есть такие, кто не против выпить что-нибудь горящее, шипящее. И есть молодые люди, которые любят пиво или водку, а есть экспериментаторы, выбирающие крепкие, дурманящие напитки, фруктовые ламбики [вид бельгийского пива] или сладкие коктейли.

Самое главное, чтобы гость остался довольным и ни в коем случае не испытывал смущения из-за своих вкусовых предпочтений.

— Входит ли в обязанности бармена следить за кондицией гостей?

— Да, бармен ответственен за посетителя, которому наливает. Иногда даже возникают сложности с тем, что гости не привыкли слышать «нет». В подобных ситуациях, стараешься максимально смягчить конфликт. Обычно мы предлагаем чай, кофе или же даем понять, что с удовольствием будем ждать его завтра и в любой другой день.

— Есть ли легендарный бармен, которого ты считаешь своим кумиром?

— Кумир — это, конечно, громко сказано. Но есть личности, за работами которых я слежу. Это люди, открывшие свои заведения и уже создали себе имя. Например, Бек Нарзи — он таджик по национальности, но вырос в Лондоне. Сейчас сеть его заведений раскинулась от Англии до Москвы. Бек задает моду в барной индустрии и в целом в ресторации.

— Ты участвовал в конкурсах профессионального мастерства?

— Да, и сейчас продолжаю участвовать, слежу за новостями различных турниров. Первый этап масштабных конкурсов проводят в онлайн-режиме — отправляешь заявку со своим коктейлем: названием, рецептурой и легендой. Если проходишь в финал, отправляешься на очный этап.

Я выступаю, в первую очередь, в целях саморазвития. При подготовке важно узнать легенду коктейля.

Каждый раз, находя новые, интересные факты об алкоголе или миксе, который создаю, я прихожу в экстаз.

Также я падок на новые знакомства, путешествия, города. Да и выступления перед публикой развивают тебя как личность.

— Что больше всего привлекает в профессии?

— В первую очередь постоянные новые знакомства с людьми из разных отраслей. Очень интересно общаться с теми, кто путешествует, пишет книги или просто многое повидал в жизни.

— Если бы была возможность сменить род деятельности, ты бы ушел из бара? И какую профессию выбрал?

— Я работаю в этой сфере почти десять лет. А уходить из подобной отрасли тяжело. Не могу сказать, чем хотел бы заняться, так как ничего больше и не пробовал. Но в глубокой молодости, да и сейчас испытываю большую страсть к сцене: шоумен, комик, актер, просто ведущий. Хочется, чтобы благодаря тебе люди улыбались, и на какое-то время забывали о проблемах.

Фото из личного архива Г. Ваняна.