Сергей Фомкин: «В Европе жить в квартире одному не просто грустно. Это невыгодно»

Дома компании «Сибпромстрой» стали героями международного форума теплоэнергетиков. Мероприятие провела датская компания «Данфосс» в связи с 25-летием своего присутствия на российском рынке. Основные участники – теплоэнергетики северных стран: Дании, Швеции, Финляндии и других. Опыт сургутской компании «Сибпромстрой» организаторы приводили в качестве примера.

Дешевле в четыре раза

- В частности, речь шла о том, что мы прошлой зимой провели испытание нового оборудования на нашем объекте в поселке Дорожный. И получили экономию тепла по сравнению с использованием традиционной термоголовки в тридцать процентов, - рассказал siapress главный теплоэнергетик Сибпромстроя Сергей Фомкин.

- То есть, и без того самые энергоэффективные дома в стране, потребляющие всего порядка 30 ватт на квадратный метр, стали эффективнее еще на треть?

- Именно. Теперь помещения, оснащенные таким оборудованием, потребляют всего 20-21 ватт на квадратный метр площади. Точнее – могут потреблять. Массово устанавливать умный радиаторный термостат с Bluetooth технологией в новостройки эконом-класса мы не будем.

- Почему? Дорого?

- Пусть жилец решает сам – нужно ему это оборудование или нет. И если нужно, то сам закупает. Оно не особо дорогое: один прибор стоит всего около 2,5 тысяч рублей. Кстати, установить такую термоголовку можно в любом помещении, не только в наших домах. Главное – чтобы был теплосчетчик.

Базовая комплектация тоже может многое

- Какое оборудование вы устанавливаете в базовой комплектации?

- Термоголовки «Данфосс– RTR 7092». Они тоже могут очень многое. Можно выставить комфортную для вас температуру, разбив показатели по времени суток. Совсем не обязательно поддерживать жару в пустом помещении – это дорого и нецелесообразно. Выставляете время, к которому нужно подогреть комнату, температуру, которая вам нужна, и головка эти требования обеспечит. За счет этого и получается экономия.

- Какую температуру воздуха в помещении можно считать оптимальной? Я не о физических ощущениях, они у каждого свои. А с точки зрения оптимизации затрат на коммунальную услугу?

- Комфортной температурой в помещении многие называют 21 градус Цельсия. И стараются придерживаться этого параметра. Но рост показателей столбика термометра до желанного числа с 18 градусов дает почти 40 процентов перегрева. Для нагрева помещения до 14 градусов расход тепла очень небольшой. А дальше кривая расхода тепла резко взлетает вверх. И чем выше вы нагоняете и держите температуру в помещении, тем значительнее этот рост. Причем не в процентах, а кратно. К примеру, для поддержания температуры в 25-27 градусов расход гигакалорий вдвое больше, чем для 18 градусов, тоже, кстати, вполне комфортных. И еще кстати про батареи. Тепловые агрегаты, которые Сибпромстрой устанавливает в своих домах, самые мощные по КПД в стране. Лучше чугунных, у них максимальный КПД 76 процентов. У «родных» сибпромстроевских – 92!

Читай, что берешь

- А их нередко меняют… Почему?

- Может, внешне не сильно нравятся. Кстати, самостоятельная замена радиаторов в отдельно взятой квартире приводит к существенному снижению энкргосберегающих характеристик всего дома. Мы используем однотрубную систему. И если при расчетной нагрузке в 1 кВт жилец установил новый отопительный прибор на 2 кВт, то этот второй киловатт он попросту ворует у соседа сверху. Когда таких «дизайнеров» на стояке собирается два или три, то жильцы верхних этажей замерзают.

- Странно. Обычно верхние этажи – самые теплые.

- Не в нашем случае. В домах Сибпромстроя используется перевернутая схема теплоснабжения, поэтому самые теплые этажи – нижние.

- Так почему об этом почти никто не знает? Более того, насколько мне известно – большинство ваших новоселов даже снимают ваше умное оборудование, просто не понимая, какую пользу и выгоду оно предназначено приносить.

- Всю информацию о возможностях умного оборудования в своем жилье новоселы Сибпромстроя получают вместе со стандартным пакетом документов о собственности. Но многостраничный талмуд, написанный техническим языком, мало кто читает. Я, если честно, тоже осилил этот текст с трудом.

Тепло для чайников с лирическими отступлениями

- Может, имеет смысл переписать?

- Что, собственно, сейчас и делаю. Пишу книгу «Тепло для чайников». Но не знаю, будет ли она издана на русском языке. Ее заказали датчане, планируют издать ее на датском, английском и польском языках.

- Как бы вы определили ее формат?

- Это инструкция по эксплуатации наших жилых домов с лирическими отступлениями.

- Вот как. О батарее – с любовью? Приведите пример лирических отступлений.

- Ну, например, так. В каждой стране есть своя норма потребления тепла: нормативная температура в квартире. Для России средняя 20 градусов (плюс-минус несколько градусов в зависимости от назначения помещения). В Украине – сейчас 18. А в Бельгии – и вовсе 16. Коллега из Бельгии рассказал, как принимался этот норматив. Оказывается, правительство этой мерой планировало поднять рождаемость! Но, правда, затея не удалась. Демографию, правда, повысили, но не за счет местного населения, а за счет мигрантов из Африки. Но зато в основу расчет оплаты за тепло берется количество проживающих, а не квадратура жилья, как у нас. Проживают три человека – это одна сумма, четыре – другая, меньшая. Одиноким быть не просто грустно. Не выгодно.

Кстати, в Англии начисления происходят по той же схеме. Но в расчет берутся не только люди, но и собаки, точнее – их вес. Чем крупнее питомец, тем больше скидка. А во Франции так называемое «социальное» тепло подается в квартиры вообще бесплатно. Но радости от этого немного: это всего 16 градусов. Если хочешь 20 градусов, при этом увеличив потребление тепла практически вдвое, то счет получится очень «горячим».

Лайфхак: на что обратить внимание при покупке жилья

- А можно несколько практических советов новоселам? Всем, а не только домов вашей компании.

- Перед покупкой любого жилья, особенно в новостройке, нужно проверить его на теплопроводность. Строители тоже люди. Производственный брак выявляется в любом классе жилья – не только в экономе, но и в бизнес-классе. И даже в элитке. Самое слабое место - оконные откосы.

Оконщики часто экономят на строительной пене, в результате чего образуется мостик холода.

Второе, что надо проверить, — углы помещения. Если дом кирпичный – неплохо было бы просветить все наружные стены: могут быть проблемы из-за некачественного раствора. Или из-за его экономии. Если квартира сдается с предчистовой отделкой или даже в принципе готова к проживанию, определить на глаз такой брак не получится. Если, конечно, вы не покупаете жилье лютой зимой: в этом случае на «тонкие» места вам укажет наледь.

- Когда лучше заказывать такую услугу и как это сделать?

- Как только разница температур в квартире и на улице достигнет 10 градусов. Для такой проверки существует специальный прибор – тепловизор. В Сургуте есть несколько компаний, которые оказывают данную услугу, правда, за деньги. Если вы покупаете жилье напрямую от застройщика, то такую экспертизу можно заказать и у него, бесплатно. Как и устранение выявленных недочетов. В частности, Сибпромстрой это практикует. Организовать экспертизу поможет ваш персональный менеджер.