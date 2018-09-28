​В Сургуте нелегко привлечь финансовые и людские ресурсы на помощь бездомным людям

Директор петербургской благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин рассказал СИА-ПРЕСС о проблеме бездомности в России, нехватке сочувствия к этой категории граждан, и результатах своей поездки в Сургут.

— Вы существуете с 1990 года. За это время вам, думаю, удалось наладить взаимоотношения с чиновниками?

— Мы — благотворительная организация, и не существуем автономно. Бездомность — комплексная проблема, ее не решить только силами благотворителей. Поэтому мы взаимодействуем с чиновниками. Ведь часто нам нужна помощь при восстановлении документов человека, в процессе аннулирования мошеннических сделок с недвижимостью, из-за которых примерно 20 процентов людей и оказались на улице. Мы взаимодействуем с комитетами по здравоохранению, по социальной политике и с федеральными структурами. Но хочется, чтобы это взаимодействие было больше, лучше.

Очень многое «Ночлежке» удается благодаря усилиям наших волонтеров, тем пожертвованиям, которые мы собираем. В среднем «скидываются» деньгами порядка 20 тысяч человек в год. В 2017 году 39 процентов бюджета организации составили частые пожертвования, 16,6 — от бизнесменов, 13,2 — государственные деньги, и 25,2 процента — помощь от зарубежных фондов.

— Вы приезжали в Сургут. Что скажете о том, как у нас в городе обстоят дела с решением проблемы бездомности?

— К сожалению, наши коллеги, которые занимаются проблемой бездомности в Сургуте (благотворительная организация «Маяк» — прим. ред.), не успели показать мне свои действующие проекты. Поэтому я провел лекцию-тренинг, поделился опытом, дал подсказки и советы, а дальше уже только время покажет, воспользуются ими или нет.

Могу сказать, что в вашем городе сейчас нелегко привлечь ресурсы (финансовые и людские) на такую благотворительную деятельность. Как и в России в целом.

— Если есть положительный пример «Ночлежки», то почему в других городах страны с таким скрипом идет взаимодействие чиновников и волонтеров, помогающих бездомным? Ведь тропинка вами уже протоптана, бери за образец, и делай так же?

— Нельзя сказать, что мы уже протоптали дорожку в Петербурге. Ее еще топтать и топтать. В других городах, зачастую, чиновники просто не слышали про опыт «Ночлежки», поэтому им приходится все доказывать, объяснять. Мы даже в Питере до сих пор, например, слышим: «Спасибо, но у нас и так все хорошо. У нас вот есть городской дом ночного пребывания, в нем 20 коек, а всего восемь занято, значит мест достаточно».

А потом начинаем обсуждать, разбираться, и в итоге оказывается, что чтобы попасть в этот дом, нужно собрать много документов, доказать таким образом, что ты бездомный, а не прикидываешься.

— А как дела с бездомностью обстоят в целом по нашей стране?

— В целом по России грустная картина, мне кажется, что мы еще в самом начале этого долгого пути по созданию системы помощи тем, кто оказался на улице. Как показывает опыт других стран, эта система должна состоять из госучреждений, общественных и религиозных организаций, и чтобы все они взаимодействовали между собой.

Сейчас в нашей стране порядка двухсот организаций, которые помогают бездомным. Это очень и очень мало. Для сравнения в США, где ситуация с бездомностью получше, но еще есть много проблем (в отличие от европейских стран), таких организаций 11 тысяч. Да, в последнее время в России, по моим наблюдениям, есть бум благотворительности в целом. Но все равно мы только в начале большого пути, особенно в том, что касается помощи взрослым, тем более бездомным взрослым, ей еще развиваться и развиваться.

— Люди не хотят помогать бездомным?

— Сложно изменить отношение людей к помощи бездомным. Такая проблема есть везде, не только в Сургуте. Для того, чтобы изменить ситуацию «Ночлежка» собирает статистику об основных причинах бездомности. Это, в первую очередь, семейные конфликты и переезд в другой город. Есть такие, кто оказался на улице, став жертвой мошенничества. Есть погорельцы, выпускники детских домов, бывшие заключенные. Важно все это доносить, объяснять населению, рассказывать истории реальных людей, оказавшихся на улице. Ведь обозначение «бездомные» — некая абстракция, а когда ты персонализируешь человека, это вызывает большее желание ему помочь. Но я понимаю, что не получится объяснить всем.

Например, «Ночлежкой» за последние шесть лет было проведено около 15 разных общественных кампаний. Мы привлекали рекламные агентства, которые соглашались работать бесплатно, и вместе делали и наружную социальную рекламу, и видео ролики, и кампании в Русском музее, и Петергофе. Но эту просветительскую работу нужно вести еще много лет и в масштабах всей страны, не только в Петербурге.

— Есть ли у вас некий образец для подражания?

— Из наших российских фондов мне нравится то, что делает фонд «Вера» в Москве, «Подари жизнь». А в части помощи бездомным мы ориентируемся на зарубежный опыт: Франции, Германии, скандинавских стран. Да, не вся их практика применима в России, но многое можно адаптировать в наших реалиях.

Так наш Ночной автобус появился по образу Гамбургского проекта, служба сопровождения клиентов — такая схема работает во всем мире.

Из того, что нельзя применить — выдача бездомным бесплатного соцжилья от государства. Наши программы помощи заканчиваются двумя вариантами: трудоспособный человек начинает зарабатывать и снимает жилье, а нетрудоспособные — попадают в интернаты или возвращаются к родственникам. Других вариантов, к сожалению, почти нет.

— Как вы думаете, когда в нашей стране улучшится ситуация с бездомностью?

— В горизонте лет 20-ти, я думаю. Хороший показатель — средний стаж бездомности. В скандинавских странах он составляет 10-14 месяцев, в Италии — полтора года, а в России — семь лет и семь месяцев. Этот показатель иллюстрирует насколько эффективна система помощи бездомным в той или иной стране.

Если у населения, в том числе у чиновников, изменится уровень терпимости и понимания к людям, оказавшимся на улице, то постепенно появится система помощи бездомным, а, значит, и средний стаж бездомности – люди будут реже попадать на улицу и быстрее с нее выбираться.

Кстати, онлайн-конференцию с директором благотворительной организации «Ночлежка» (Санкт-Петербург) и директором благотворительной организации «Маяк» (Сургут» можно посмотреть здесь

О том, как в Сургуте живут бездомные и кто им помогает, читайте тут

Фото: vk.com/id2035845