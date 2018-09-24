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​Яков Черняк: «Фарерские острова уже создали здесь свой фан-клуб»

Интервью с директором Сургутской филармонии — о грядущем фестивале искусств «60 параллель»

Через неделю, 1 октября, в Сургутской филармонии в шестой раз состоится международный фестиваль искусств «60 параллель». В преддверии старта одного из самых масштабных проектов филармонии мы поговорили с ее директором Яковом Черняком.

Кто выступит на «60 параллели»?

— Яков Семенович, расскажите, что ждет в ближайшее время горожан в Сургутской филармонии?

— Нас ждет встреча с прекрасным. Я думаю, что она будет интересна различным категориям людей. Мы над этим постоянно работаем, потому что потребность в продукте Сургутской филармонии все увеличивается. Этот сезон чрезвычайно важен для нас, потому что мы в своих брендовых крупных проектах выходим за рамки нашей альма-матер — основного здания Сургутской филармонии. Выходим крепко и плотно на территорию необъятной Югры. А ведь она на самом деле необъятна! Это особая область, которая требует очень строгой выработки нашей гастрольной деятельности.

1 октября в Международный день музыки традиционно стартует один из наших брендов — шестой международный фестиваль «60 параллель». Открытие пройдет на родине проекта — в Сургуте. И на следующий день — в столице округа.

В фестивале будут участвовать представители достаточно большого количества стран: России, США, Канады, Финляндии, Швеции, Фарер. Кстати, с Фарерскими островами у нас есть интересный момент, которого нет больше ни у какой филармонии! Разве что в Калининграде, куда уехал бывший пресс-секретарь нашего учреждения Антон Ковальский. Он невероятно любит Фареры и занимается этими проектам сейчас в качестве главного антрепренера. Фарерские острова уже создали здесь свой фан-клуб! Музыканты Фарер делают с нами музыкальные проекты. Такая вот интересная афиша ждет нас в рамках «60 параллели».

Чем нынешний сезон отличается от прошлого?

— Каково принципиальное отличие нового сезона от прошлого?

— География! Казалось бы, что это признак не музыкальный, но все-таки. Знаете, слава богу, мы востребованы и знакомы публике. Наш продукт искусства достаточно желаем на других территориях. Отмечу, что в прошлом году и в этом мы мощно выступили еще на одном фестивале молодых исполнителей под названием «Зеленый шум». И тут мы освоили уже новые территории, помимо Ханты-Мансийска, где мы традиционно работаем. Например, это еще один крупнейший город округа — Нижневартовск. Там был фурор! И в этом году они нас ждут уже с этим фестивалем.

Главная история в нынешнем сезоне — это расширение географии выступлений Сургутской филармонии.

— То есть происходит экспансия Сургутской филармонии на округ…

— Да, культурная такая экспансия. Но дело не только в этом. Я думаю, мы сейчас заинтересованы в том, чтобы мы могли предъявить свой качественный продукт на территории округа. И здесь требуется большая помощь. И она оказывается правительством Югры, департаментом культуры округа. Наше дело — готовить премьеры, новые интересные проекты и показывать их нашим зрителям и слушателям.

Какие населенные пункты Югры примут гастроли в рамках фестиваля?

— Кроме Нижневартовска, где еще будут организованы гастроли в рамках «60 параллели»?

— Наш партнер — Сургутский район. Мы подписали системный договор с ними на этот и следующий годы. Гастроли пройдут в Лянторе, Федоровке, Нижнесортымском. Это три населенных пункта, которые могут качественно принять гастроли на своих площадках. То есть это не какие-то маленькие качественно не оборудованные клубики, а серьезные площадки. Кроме того, это Нефтеюганск, это Мегион. На очереди — Лангепас.

Есть определенная особенность организации таких гастролей. Пока что мы имеем возможность охватить территорию однодневными гастрольными поездками. Речь идет о том, чтобы выехать из Сургута и доехать до населенного пункта к семи часам, например. Для однодневных выездных гастролей приемлем европейский радиус 200-300 км, я считаю. Нас там ждут и оговаривают определенные наши условия. Они просты: автобус, еда и некие средства на развитие Сургутской филармонии.

Сколько стоят билеты?

— В информации о «60 параллели» указано, что она будет проходить с 1 октября по 5 декабря. Это необычно длительный срок для фестиваля.

— Да, с 1 октября по 5 декабря под эгидой «60 параллели» будут проходить все наши гастрольные концерты и мероприятия.

— Какова ценовая политика?

— Билеты недорогие. На сайте есть вся информация.

Экономика, безусловно, должна быть абсолютно внятной.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 161, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:02
Так-то Фарерские острова входят в список территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ. Офшоры одним словом. Хороший выбор.

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