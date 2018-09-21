Кардиолог Елена Милованова: «В России показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти в 2,5 раза выше чем в Югре»

В сентябре во всех сургутских медучреждениях проходит месячник «Здоровое сердце – богатство, дорожите им», а 29 сентября празднуется Всемирный день сердца. С начала года в Окружной кардиологический диспансер обратилось более 130 тысяч пациентов. За это время врачи больницы провели три тысячи операций взрослым и сто операций — детям.

Как сохранить здоровье сердца, в каком случае нужно обращаться к врачу, и с какого возраста стоит следить за сердечной мышцей, рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, заведующая организационно-методическим отделом Окружного кардиологического диспансера Елена Милованова.

— Существует ли профилактика для сохранения здоровья сердца?

— Главное в профилактике врача — это просветительская часть и изменение менталитета граждан. Несмотря на все усилия врачей и призывы сразу обращаться к специалисту при возникновении проблем, люди зачастую затягивают с этим.

Если появился болевой синдром нужно сразу вызывать скорую помощь.

А также профилактикой можно считать отказ от вредных привычек, в частности курения. Поддержание нормального веса (важно не допустить ожирения), умеренные физические нагрузки, нестрогая диета, но с отказом от жирного, соленого, острого, проверка уровня холестерина и артериального давления.

— С какого возраста нужно начать наблюдать за здоровьем сердца?

— С раннего детства. Ребенку можно привить такие привычки, как здоровое питание, которые позволят в дальнейшем избежать появления многих проблем, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний.

С возрастом, естественно, повышается риск развития кардиологических заболеваний. Начиная с 40 лет, человек попадает в группу риска. Поэтому во взрослом возрасте необходимо ежегодно проходить профилактическое обследование, включающее электрокардиограмму, анализ крови: определение холестерина, глюкозы, гемоглобина, и другие анализы в зависимости от рекомендаций врача.

Также нужно время от времени — несколько раз в год — измерять артериальное давление, даже если с ним не возникает проблем.

— Существуют ли тревожные сигналы, после появления которых необходимо обращаться к врачу?

— Повышение артериального давления, появление отдышки при физических нагрузках, боли в грудной клетке, в области сердца, повышенный уровень холестерина — все это поводы пойти в больницу. Не обязательно сразу записываться к кардиологу, лучше начать с терапевта, который впоследствии при необходимости направит пациента на дополнительное обследование к профильному специалисту.

— Как сердечнососудистая система чувствует себя в сургутском климате: перепады давления, нехватка кислорода, низкие температуры. Когда стоит переезжать в другие регионы, чтобы не навредить здоровью?

— Переезжать в более умеренный климат можно в любом возрасте. Но если вы всю жизнь прожили на севере, резко менять климат на тропический или очень жаркий, конечно, не стоит. Но хотелось бы сказать, что

важен не столько климат, сколько здоровый образ жизни.

— С какими заболеваниями поступают в ОКД?

— В основном, конечно, с болезнями сердца: артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма сердца. Самая распространенная — это гипертоническая болезнь сердца, от которой страдает около 40 процентов взрослого населения.

— В Югре уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем по России. За счет чего удается добиться таких результатов?

— Действительно, в округе за первые восемь месяцев 2018 года смертность от данного вида заболеваний составляет 260 случаев на 100 тысяч населения. В России за тот же период показатель гораздо выше — 610 случаев.

Причин таких результатов несколько: более молодой возраст югорчан, высокий уровень социально-экономического развития в регионе, а также развитое в округе здравоохранение. Несмотря на многочисленные проблемы, качество и доступность медицины в Югре выше, чем в среднем по стране. В нашем округе проводят абсолютно все высокотехнологичные операции, которые существуют на данный момент в России.