16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  67,0098   EUR  78,3613  

Оксана Макеева: «Викторины закончились, теперь – творческие конкурсы»

Директор Центра «Открытый регион» - о продолжении цикла мероприятий к юбилею Югры

В Югре завершается первый этап цикла конкурсных мероприятий, приуроченных к 900-летию региона. Победители викторины «Города Югры» определены, оргкомитет вовсю раздает подарки – их получателями стали восемь тысяч человек. Оценку проделанной работе для портала siapressдала директор основного организатора праздничных мероприятий – Центра «Открытый регион» Оксана Макеева.

- Вы довольны проделанной работой?

- Как организаторы, результатами викторины мы очень довольны. Во-первых – количеством участников. В викторине приняли участие триста тысяч жителей городов Югры.

- Но ведь в первой викторине, «Югре-900», людей было больше?

- Больше, полмиллиона. Но в том мероприятии могли принять участие все югорчане, вне зависимости от места жительства. Во второй же викторине – «Города Югры» - жители 21 муниципального образования, в том числе – 15 городов. Это очень большая аудитория людей, которые искренне любят свои города, готовы получать новые знания либо вообще впервые прикоснуться к истории.

- Участникам не было сложно? Может, были замечания по поводу вопросов? Как вообще они формировались?

- Это была командная работа всех городов. Как только сообщество ученых-историков формировало набросок вопросов по тому или иному городу, оргкомитеты на местах их брали в творческую доработку, в частности – добавляли интересные малоизвестные детали. Но самый интересный этап начался, когда мы взялись составлять 15 интернет-буклетов: по каждому городу-участнику.

- Шпаргалка своего рода?

- Мы прекрасно понимаем, что викторина не была рассчитана на профессиональных историков. Ее задача – чтобы обычные люди осознали цифру: 900. И нашли для себя что-то новое в многовековой истории Югры.

- Нашли?

- Да. Нам было очень приятно узнавать, что за дополнительной информацией люди идут в библиотеки, музеи, задают конкретные вопросы. Некоторые анкеты – просто шедевры. Люди расширяли варианты ответов, дописывая их даже красной пастой.

-Это не было нарушением правил для участия в викторине?

- Нет.

- А вы не планируете как-то использовать результаты этой работы?

- Планируем. Сейчас готовится к печати журнал «Югра» - издание краеведческой направленности, которое выходит один раз в год. Мы планируем опубликовать в нем тексты про все города, которые выступали героями викторины. А также – заметки наших участников после их проверки.

- Будет ли у викторины продолжение?

- В программе конкурсных мероприятий юбилейного года было запланировано четыре события. Прежде всего, две викторины, которые уже прошли – осталось только подарки выдать восьми тысячам счастливых обладателей. Но со вчерашнего дня, 19 сентября, началось подведение итогов творческих работ. В двух этапах: на одном работает профессиональное жюри – оценивает каждую номинацию. Второй – интернет-голосование, которое рассчитано на массовую аудиторию. И мы очень рассчитываем на то, что югорчане поддержат авторов из своих городов!

- Работы того стоят?

- Не то слово! Они получились настолько интересными, захватывающими и трогательными, что мы по итогам этого конкурса хотим сделать к юбилею округа персональную выставку.

- Их много? И что это за работы?

- Около семисот – в номинациях «проза» и «поэзия», есть видеономинация, фотография, даже сценарии для мультипликационных фильмов. Ну и детские рисунки, которые нужно было прислать именно в оригинале по почте. Как объяснили профессионалы – рисунок нужно видеть, чтобы ощутить его глубину, а электронная версия эту глубину съедает. Но таких почтовых отправлений мы получили очень много, и это здорово.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 08:58, просмотров: 88, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Оксана Макеева: «Викторины закончились, теперь – творческие конкурсы»

Оксана Макеева: «Викторины закончились, теперь – творческие конкурсы»
Директор Центра «Открытый регион» - о продолжении цикла мероприятий к юбилею Югры
Марина Романова Сегодня в 08:58
87 0
По Сургуту ходят слухи об эпидемии менингита, которые никто не торопится опровергнуть

По Сургуту ходят слухи об эпидемии менингита, которые никто не торопится опровергнуть
Анастасия Семихатских 19 сентября в 16:39
621 2
​Александра Жемчугова: «Макс Фадеев - гений, но человек сложный»

​Александра Жемчугова: «Макс Фадеев - гений, но человек сложный»
Покоряющая российскую эстраду певица из Сургута рассказала об участие в популярном шоу, работе с известным продюсером и новом образе Garuda
Евгения Гладущенко 19 сентября в 15:11
453 0
Иди и смотри: дороги к школам за лето не стали безопаснее

Иди и смотри: дороги к школам за лето не стали безопаснее
Депутаты Сургута вернулись к парламентской работе. Что решили на первой встрече
Артем Мазнев 19 сентября в 15:06
370 0
​Ждать у морга погоды

​Ждать у морга погоды
Бюро судмедэкспертизы уже 20 лет воюет с бюрократией. И безнадежно ей проигрывает
Анастасия Семихатских 19 сентября в 07:56
615 3
​Депутаты Госдумы обратили внимание главы МВД Колокольцева на кадровый голод в полиции Югры

​Депутаты Госдумы обратили внимание главы МВД Колокольцева на кадровый голод в полиции Югры
Сургутскому подразделению уделили особое внимание
Анна Богдевич 18 сентября в 20:53
555 0
Сургутский район признан лучшим муниципалитетом в России по качеству планирования и исполнения бюджета

Сургутский район признан лучшим муниципалитетом в России по качеству планирования и исполнения бюджета

​Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в Москве получил награду всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами»
Редакция СИА-ПРЕСС 18 сентября в 18:51
604 6
Рекламная реконструкция

Рекламная реконструкция
В Сургуте пытаются навести порядок в одной из самых проблемных бизнес-сфер города. Каковы успехи?
Артем Мазнев 18 сентября в 17:19
521 1
​«СеверСтрой»: информация о банкротстве компании ложная

​«СеверСтрой»: информация о банкротстве компании ложная
Крупный застройщик Сургута встретится с журналистами, чтобы опровергнуть слухи
Анастасия Якупова 18 сентября в 17:15
1049 3
​Где в Сургуте принимают старые батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Где в Сургуте принимают старые батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 18 сентября в 14:29
508 0
Бессмысленно и беспощадно

Бессмысленно и беспощадно
Есть ли польза от миллиардных проектов, направленных якобы на защиту населения от терроризма
Владимир Болотов, председатель правления Сургутской ТПП, депутат городской думы 18 сентября в 14:04
801 14
Главный стадион Сургута может быть достроен уже в следующем году

Главный стадион Сургута может быть достроен уже в следующем году
Директор учреждения-эксплуатанта Сергей Хрипков – о причинах задержки реконструкции стадиона, но также – о больших подвижках в вопросе завершения строительства комплекса
Маргарита Стройнова 18 сентября в 11:51
601 2
В зоне повышенного комфорта 

В зоне повышенного комфорта 
Что представляет из себя обновленный бизнес-зал ОАО «Аэропорт Сургут», и кто может воспользоваться его услугами?
Редакция СИА-ПРЕСС 17 сентября в 16:55
653 5
Марина Пантович: «Нам очень повезло, что мы живем в России»…

Марина Пантович: «Нам очень повезло, что мы живем в России»…
В Международный день охраны озонового слоя Земли — интервью с организатором экологических кинопоказов в Сургуте о том, как полюбить, а не погубить планету
Надежда Макаренко 17 сентября в 16:37
698 20
​В Сургуте прошел субботник на территории строящегося перинатального центра

​В Сургуте прошел субботник на территории строящегося перинатального центра
Там завершаются работы по благоустройству. Открытие планируется весной 2019 года
Анастасия Якупова 17 сентября в 15:34
505 3
«Наши чиновники и депутаты тянут нас в феодализм, а «сухой закон» – это смешно»​

«Наши чиновники и депутаты тянут нас в феодализм, а «сухой закон» – это смешно»​
Главный нарколог Среднего Урала рассказал, чем плоха идея депутата Милонова
Анна Богдевич 17 сентября в 15:33
561 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика