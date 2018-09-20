Оксана Макеева: «Викторины закончились, теперь – творческие конкурсы»

В Югре завершается первый этап цикла конкурсных мероприятий, приуроченных к 900-летию региона. Победители викторины «Города Югры» определены, оргкомитет вовсю раздает подарки – их получателями стали восемь тысяч человек. Оценку проделанной работе для портала siapressдала директор основного организатора праздничных мероприятий – Центра «Открытый регион» Оксана Макеева.

- Вы довольны проделанной работой?

- Как организаторы, результатами викторины мы очень довольны. Во-первых – количеством участников. В викторине приняли участие триста тысяч жителей городов Югры.

- Но ведь в первой викторине, «Югре-900», людей было больше?

- Больше, полмиллиона. Но в том мероприятии могли принять участие все югорчане, вне зависимости от места жительства. Во второй же викторине – «Города Югры» - жители 21 муниципального образования, в том числе – 15 городов. Это очень большая аудитория людей, которые искренне любят свои города, готовы получать новые знания либо вообще впервые прикоснуться к истории.

- Участникам не было сложно? Может, были замечания по поводу вопросов? Как вообще они формировались?

- Это была командная работа всех городов. Как только сообщество ученых-историков формировало набросок вопросов по тому или иному городу, оргкомитеты на местах их брали в творческую доработку, в частности – добавляли интересные малоизвестные детали. Но самый интересный этап начался, когда мы взялись составлять 15 интернет-буклетов: по каждому городу-участнику.

- Шпаргалка своего рода?

- Мы прекрасно понимаем, что викторина не была рассчитана на профессиональных историков. Ее задача – чтобы обычные люди осознали цифру: 900. И нашли для себя что-то новое в многовековой истории Югры.

- Нашли?

- Да. Нам было очень приятно узнавать, что за дополнительной информацией люди идут в библиотеки, музеи, задают конкретные вопросы. Некоторые анкеты – просто шедевры. Люди расширяли варианты ответов, дописывая их даже красной пастой.

-Это не было нарушением правил для участия в викторине?

- Нет.

- А вы не планируете как-то использовать результаты этой работы?

- Планируем. Сейчас готовится к печати журнал «Югра» - издание краеведческой направленности, которое выходит один раз в год. Мы планируем опубликовать в нем тексты про все города, которые выступали героями викторины. А также – заметки наших участников после их проверки.

- Будет ли у викторины продолжение?

- В программе конкурсных мероприятий юбилейного года было запланировано четыре события. Прежде всего, две викторины, которые уже прошли – осталось только подарки выдать восьми тысячам счастливых обладателей. Но со вчерашнего дня, 19 сентября, началось подведение итогов творческих работ. В двух этапах: на одном работает профессиональное жюри – оценивает каждую номинацию. Второй – интернет-голосование, которое рассчитано на массовую аудиторию. И мы очень рассчитываем на то, что югорчане поддержат авторов из своих городов!

- Работы того стоят?

- Не то слово! Они получились настолько интересными, захватывающими и трогательными, что мы по итогам этого конкурса хотим сделать к юбилею округа персональную выставку.

- Их много? И что это за работы?

- Около семисот – в номинациях «проза» и «поэзия», есть видеономинация, фотография, даже сценарии для мультипликационных фильмов. Ну и детские рисунки, которые нужно было прислать именно в оригинале по почте. Как объяснили профессионалы – рисунок нужно видеть, чтобы ощутить его глубину, а электронная версия эту глубину съедает. Но таких почтовых отправлений мы получили очень много, и это здорово.