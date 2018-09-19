​Александра Жемчугова: «Макс Фадеев - гений, но человек сложный»

Выпускница сургутского музыкального колледжа Александра Жемчугова, которая стала известна россиянам в созданном Максом Фадеевым образе «Саша Жемчугова», а ныне покоряет звездный Олимп под именем Garuda, рассказала СИА-ПРЕСС о том, как попала на проект «Голос», каково это - быть подопечной продюсера Макса Фадеева, и что побуждает артиста менять свой образ.

- Как пришло решение участвовать в шоу «Голос»? Дойти до финала – было стойким намерением? Или просто плыли по течению?

- О проекте «Голос» тогда толком никто не знал - это был первый набор. Я увидела где-то объявление, навскидку отправила анкету и записи. Когда через три месяца мне позвонили, я очень удивилась, попросила больше не беспокоить с такими шутками и положила трубку. После чего мне перезвонили и сказали: «Девушка, вообще-то вам звонят с Первого канала, а вы трубку бросаете». Шок! И все пошло-поехало. В первый «Голос» я не прошла, и нас перенесли на следующий год. Много, конечно, что успело измениться за тот период. На втором заходе я пыталась использовать хоть что-то, чтобы попасть в эфир, засветиться. Любой шанс! Дойти до финала? Верилось в это с трудом. Но, признаюсь, очень сильно хотелось.

- Мнения о Максе Фадееве разнятся: некоторые восхищаются его стилем работы, другие сбегают в ужасе, но все сходятся в едином - Фадеев - гений. Каким он был для вас?

- Максим Фадеев, однозначно, гений. Прекрасный продюсер и талантливый музыкант. Человек сложный, не спорю. Добрый, открытый, но в то же время очень требовательный. Наверное, из-за этого, люди не выдерживают.

- Первым ваше образом была «Саша Жемчугова», сейчас Garuda. Чем они принципиально отличаются?

- Это два разных человека. Достаточно посмотреть на фотографии и клипы. Я их не разделяю, не соединяю, не ставлю в параллель. Они просто есть. Garuda – это мое альтер-эго, которое вышло на первый план, а Саша Жемчугова была подготовкой к ней. Она более мягкая, попсовая, где-то даже плаксивая. Теперь я себя чувствую совсем иначе, поэтому и Garuda.

- Как вы сейчас строите работу? Кто руководит коллективом? Как собираете команду?

- Работа кипит. Недавно записали несколько сольных песен и сняли клип на песню «Ярче». Продолжаются концерты, репетиции, съемки.

У нас нет такого понятия «руководить коллективом». Каждый выполняет свою очень важную роль. Кстати, главный плюс, который я для себя открыла, сотрудничая с Максом Фадеевым, это люди. Всех, с кем мы сейчас работаем, я знаю с первых дней лейбла. У нас нет начальников, нет подчиненных. Мы все находимся на одном уровне и ответственность за то, что мы делаем, лежит на каждом из нас.

- Ваш музыкальный стиль - почему он именно такой? Как вы его создавали?

- Сейчас свой стиль я охарактеризую как современный поп-дэнс. Мне всегда хотелось исполнять именно такую музыку, но не было возможности. Я чувствую эту энергию внутри себя. Хочу делиться ею с людьми, чтобы они танцевали, радовались и кайфовали. Танец – это наше самовыражение. Если человек будет зажигать под мою музыку, отрываться и не думать ни о чем, это будет самая большая награда для меня.

- Вы выпускница сургутского музыкального училища. Чем для Вас стала учеба там?

- Учёба в музыкальном училище - это та основа, тот очень важный пласт, на котором я потом училась ещё пять лет в институте. Оно очень значимую роль сыграло. Есть люди, с которыми я до сих пор общаюсь. Я не встречала ещё ни одного человека, который бы не оценивал это как важную ступень. Вы, наверно, и по себе это замечаете? Потому что никто не пропал! Я о многих ребятах слышу, многие чего-то добиваются. В этом месте точно не могли учиться случайные люди. Все заложенные когда-то знания, умения и навыки точно просто так не прошли. Мне потом их сполна хватило в КГУКИ.

Учеба в музыкальном училище – это очень жестко и сложно. Это была ещё школа жизни в плане отношений, потому что практически 24/7 ты находишься с людьми рядом. Это довольно тяжело. Ты очень быстро вырастаешь. Приходишь учиться, когда тебе не так много лет, а в середине ты уже не ребёнок, но еще и не взрослый. А после выходишь, так сказать, в большой мир.

В музыкальное училище я поступила, потому что закончила музыкальную школу и понимала, что музыка это мое, и я хочу двигаться дальше. Музыкальную школу я закончила по классу фортепьяно, а в музыкальном училище не было вокального отделения, и я выбрала самое сложное на мой взгляд – дирижирование хором. А я никогда не пела до этого в хоре! Это был какой-то очень странный скачок. Очень сложно! Мне пришлось учиться с нуля очень многому и очень быстро.

- Сургут - это особый город, с особой атмосферой. Сегодня вам есть с чем сравнить Сургут - какой он для вас?

- Сургут - он родной. Это для меня атмосфера детства. Первые шаги буквально и метафорично. Сравнить его? А как можно сравнить город, который для тебя родной, в котором ты вырос, с другим, где ты живёшь уже в осознанной и взрослой жизни? Это принципиально разные ощущения.

К сожалению, оставаясь там, построить карьеру популярного исполнителя не получится. Успешного – да. Популярного – вряд ли. В Сургуте была очень давно, но у меня там живут близкие люди. В ежедневнике в списке must есть запись «Сургут», но, к сожалению, это пока откладывается.