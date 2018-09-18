Главный стадион Сургута может быть достроен уже в следующем году

У «Спортивного ядра» Сургута уже в следующем году может наконец появиться административно-бытовой корпус с раздевалками для спортсменов. Весь объект состоит из трех так называемых очередей, АБК в проекте значился под номером два. Но его строительство было заморожено на неопределенный срок еще восемь лет назад. В 2010 году в эксплуатацию была введена пусковая очередь № 1 - сам стадион, затем спустя пять лет очередь № 3 - лыжероллерная трасса. Об административно-бытовом комплексе спортивного учреждения город забыл, хотя отсутствие элементарных бытовых удобств не раз вызывало нарекания со стороны спортсменов и болельщиков, а также добавляло немало в организации крупных спортивных мероприятий.

Беговые дорожки, а также легкоатлетические площадки спортивного ядра этим летом были выведены на реконструкцию: за семь лет эксплуатации резиновое покрытие изрядно истрепалось.

19 миллионов рублей на замену город выделил еще в прошлом году, но работы были перенесены на 2018 год.

Стадион пустовал все лето – за исключением Дня нефтяника. Движения ремонтно-строительных бригад можно наблюдать на объекте только сейчас.

О том, почему ремонтные работы так запозднились, но также – и о больших подв

ижках в судьбе главного городского стадиона, siapress рассказал директор СДЮСШОР «Аверс», которая является эксплуатантом общегородского спортивного объекта, Сергей Хрипков.

- Как продвигается ремонт первой очереди стадиона?

- Сейчас начался второй этап – монтаж поребриков и асфальта. Генподрядчик – сургутская компания «Ударник» - заключил договор с волгоградской фирмой «Эластор». В Сургуте волгоградцы второй день, но четверть беговых дорожек резиновым первым слоем резинового покрытия 11 мм уже покрыли. Закончить укладывать первый слой планируют за три дня, а полностью работы, с разметкой, - до конца недели. Если позволит погода: в дождь работы проводиться не будут.

- Почему так поздно приступили?

- После Дня нефтяника, чтобы не портить новое покрытие. Но основная причина все-таки в работе генподрядчика. Компания долго не проплачивала поставку материалов и монтажнные работы волгоградскому заводу-изготовителю, хотя в контракте была прописана предоплата в 90 процентов.

- По контракту предполагается только замена беговых дорожек?

- Нет, еще легкоатлетические сектора. Работы ведутся параллельно, но там другая субподрядная организация. Тоже только начались.

- Есть ли подвижки в строительстве второй очереди. А именно – административно-бытового корпуса?

- Между администрацией Сургута и думой города достигнуто понимание, что строительство второй очереди стадиона «Спортивное ядро» необходимо. Речь идет об административно-бытовом корпусе, где предусмотрены, в том числе, раздевалки, которых сегодня нет.

- А где переодеваются спортсмены? Те же футболисты во время городских матчей?

- Ну вы же сами видели! Под открытым небом, за трибунами. Но, рассчитываю, что скоро проблема будет решена. Вместе с управлением по капитальной застройке города (УКЗГ) мы уже сверстали рабочий проект, а я – как депутат городской думы – написал заявку на дополнительное финансирование в размере трех миллионов рублей. Нужны проектно-изыскательские работы (ПИР), проверить грунты и привязка проекта к местности. Вопрос о финансировании будем рассматривать на заседании думы.

- Сколько будет стоить строительство АБК?

- По проекту под ключ вместе с оборудованием – 151 миллион рублей. Если администрация Сургута найдет возможность профинансировать это строительство этого быстровозводимого спортивного сооружения, город получит наконец-то полноценный спортивный объект – городской стадион, удобный для всех категорий горожан: взрослых, детей, в том числе – и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

фото - из архива С. Хрипкова