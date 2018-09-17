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Марина Пантович: «Нам очень повезло, что мы живем в России»…

В Международный день охраны озонового слоя Земли — интервью с организатором экологических кинопоказов в Сургуте о том, как полюбить, а не погубить планету

Сегодня, 17 сентября, во всем мире отмечается Международный день охраны озонового слоя Земли. Задуматься об экологии планеты накануне предложили и сургутянам: в «Галерее кино» состоялся показ документального фильма «Дом», повествующего о красоте и уязвимости дикой природы и предупреждающего человечество о климатических катаклизмах.

По рекомендации восхищенных зрителей мы связались с организатором просмотра фильма «Дом» — инструктором по йоге Мариной Пантович. Она рассказала, почему необходимы подобные кинопоказы, и как с их помощью достучаться до людей. Также Марина поделилась информацией о грядущих показах, пожалуй, самых зрелищных фильмов о нашей планете.

Справка: «Дом» — документальный фильм 2009 года, созданный при участии фотографа дикой природы Яна Артюса-Бертранаи режиссера Люка Бессона. Картина снималась 18 месяцев в 53 странах мира. Фильм «Дом» распространяется бесплатно.


— Марина, расскажите, что вас подвигло организовать просмотр фильма «Дом»?

— Я инструктор по йоге. У меня есть две группы моих любимых клиентов — людей, которые ко мне приходят. Они стали частью моей семьи: я к каждому из них тепло и нежно отношусь. Но моя точка зрения такова: мы не можем заниматься только собой и своим телом. Человек — это часть экосистемы нашей планеты. Периодически мы с моими ребятами вместе ездим на природу, проводим время. И в августе мне очень сильно захотелось поделиться с этими людьми фильмом «Дом».

— Почему именно им хотелось поделиться?

— Кто-то его вообще не смотрел, а кто-то только однажды видел. Отмечу, что этот фильм в свободном доступе. Однако хочется не только самой дома его посмотреть. Нужно, чтобы люди прониклись атмосферой в коллективе друзей и единомышленников; чтобы они посмотрели этот фильм и поняли: нам очень повезло, что мы живем в России. Кто видел фильм — тот поймет, о чем я. А еще необходимо бережное отношение к каждой капельке водички. К миру надо относиться экологично и начинать прежде всего с себя. Поэтому я решила организовать совместный просмотр фильма «Дом».

— Легко ли в Сургуте найти помещение для подобного мероприятия? Как вы вышли на «Галерею кино»?

— Загоревшись идеей, мы начали искать помещение. У меня в группе занятий йогой есть девушка по имени Ирина Кнельц. Она сказала, что у нее есть знакомые в «Галерее кино», где периодически проходят социальные показы. Но для организации такого просмотра надо найти минимум десять зрителей. Кроме того, нужно было дождаться сентября — начала сезона работы кинотеатра. А затем мы сделали объявление в соцсетях о том, что состоится просмотр фильма.

— Это был просмотр, так сказать, для узкого круга людей, или вы звали всех желающих сургутян?

— Я приглашала всех людей! Это не зависело от их образа жизни. Вообще, я инициировала показ от «Дома йоги». Кроме того, потом нас поддержала еще Ольга Королева от студии йоги «Шанти». К нашей огромной радости зал был полон! Не было свободных мест. Люди сидели на приставных табуреточках. Мы использовали все возможности посадочных мест «Галереи кино».

Кстати, до основного показа мы показали «Дом» деткам в классах. Поступил соответствующий заказ. Также в эту субботу состоялся показ еще для двух классов нашего города. Получается, что тот, кто сам посмотрел, начинает делиться информацией с другими.

— Экологическую эстафету передают или вроде того…

— Да, получается, что так. Кстати, оказалось, что мы смотрели фильм в день образования организации Greenpeace — 15 сентября. Так совпало.

— Скажите, Марина, показы «Дома» на большом экране еще состоятся? Вдруг кто-то заинтересуется после интервью и захочет посмотреть. Может, планируете познакомить горожан с целой серией подобных фильмов?

— Да, по запросу показ может состояться. А еще у нас еще будут организованы просмотры двух фильмов о Земле. В первых числах ноября состоится показ фильма «Барака». Это будет суббота и дневное время — наверное, 16:30 или 17:00.

Все зависит от графика работы «Галереи кино». А в первых числах декабря (тоже в субботу в дневное время) запланирован показ киноленты «Самсара».

Два этих фильма о планете действительно потрясают! Каждый из них я сама видела по три-четыре раза. Но когда смотришь кино с кем-то еще, то совсем другая энергетика витает в зале… Знаете, люди в каких-то моментах до слез восхищаются, а где-то от боли сжимаются.

Такие фильмы нужно в обязательную школьную программу по экологии включить. Надо, чтобы на первом же занятии был фильм «Дом», чтобы дети смотрели его и начали рассуждать о том, что мы можем сделать, чтобы сохранить Землю. Экологами не рождаются — ими становятся от сострадания к нашей планете. С детства нужно формировать правильное отношение. У нас есть не только права, но и обязанность сохранить планету для наших потомков.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 198, комментариев: 5


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Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 17:06
Нет никаких прав у дорогой восторженной Марины Пантович в путинской России. И то, что она этого не понимает, говорит о ней многое. Мне эта нынешняя "борьба за экологию" напоминает советскую "борьбу за мир".
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:16
Нам бы еще понедельники взять и отменить.
AlenaChik 444
не нравится
Сегодня в 18:08
Меньше агрессии, господа! Она вас не на выборы тащит. Вытащите свои головы из зомбоящика и сходите в кино, или в театр!
Сергей Б AlenaChik
не нравится
Сегодня в 18:27
Почему во множественном числе?.. Про понедельники это как раз классика из кино. Нетленная…
444 AlenaChik
не нравится
Сегодня в 18:42
Вот именно. "Она" в голове своей два и два сложить не в состоянии или делает вид, что не понимает: не бывает никакой борьбы за экологию в стране, в которой население лишено основных гражданских прав. "Повезло" ей родиться такой, что она вокруг себя не видит ничего кроме полей-лугов-лесов. Хочется только задать вопрос. А людям-то в ее экологии место есть?

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