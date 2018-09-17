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​Татьяна Денисова: "В пятом сезоне шоу "ТАНЦЫ" три наставника. Так что теперь мне подают руку сразу двое мужчин"

— Наверняка во время нового сезона сложится некая коалиция наставников, которая будет противостоять третьему…

— Думаю, всех будет штормить от выпуска к выпуску и бросать на разные стороны баррикад. Но было бы странно, например, если бы двое мужчин объединились против женщины, и странно, если женщина станет во все это ввязываться. У меня твердая уверенность, что все в итоге выйдет игриво. Ведь мы уже все повзрослели. Точнее, они повзрослели… наверное. Наконец, объединиться вдвоем против кого-то третьего – это малодушно. Надеюсь, ни у кого из нас не хватит на это таланта.

— Какого этапа проекта вы ждали или ждете с особым нетерпением – кастинга, отбора или еженедельных концертов?

— Я жду каждый этап в отдельности и весь сезон в целом. Новые танцовщики - поиск жемчужин в море участников. Как этого можно не ждать? На отборах мы увидим, насколько драгоценны эти жемчужины, есть ли среди них бракованные, и кто из них украсит нашу корону (улыбается). Может быть даже попадётся бриллиант. А на концертах мы уж нашими коронами померяемся, ну или... (смеется).

— Ставите ли вы перед собой какие-то конкретные цели на этот сезон? Насколько важна для вас победа?

— В прошлом году, пока осваивалась, азарт пришел только к концу сезона. Теперь я уже на своей территории. Делайте выводы (улыбается).

— Вы говорили, что даете объективную оценку тому, готов ли участник за короткий промежуток времени дотянуть до нужного уровня, чтобы достойно представлять вашу команду. А бывает такое, что танцовщик уже находится на достаточно высоком уровне и его не нужно дотягивать? Было ли такое в прошлом сезоне или в каждом участнике вы видели недочеты?

— Мне не интересно кого-либо подтягивать. Я выбираю осознанное творчество.

— В одном из интервью я прочитал ваше жизненное кредо «Всегда рассчитывать только на себя». На сегодняшний день оно все еще актуально? Или у вас есть команда/человек, которому вы всецело доверяете?

— Нет, не актуально. Если раньше в каких-то проектах я действительно тянула все сама, и у меня на это были желание, силы и амбиции, то сейчас понимаю, что кругом очень много таких же талантливых людей, которые знают, что нужно делать. Да и вообще, молодым везде у нас дорога (смеется). В четвертом сезоне шоу «ТАНЦЫ» я была лояльным лидером своей команды. Ребята благодарили меня в конце проекта за творческую свободу.

— Как танцовщик может заслужить ваше доверие?

— У меня не получается разделять профессиональные и личные качества. Помимо таланта я высоко ценю в людях порядочность. Поэтому как бы человек ни танцевал, как бы ни выглядел, сколько заслуг за плечами ни имел, недостойное поведение может навсегда захлопнуть дверь к моему сердцу. Профессионализм не должен исключать Человека.

— А насколько важно, чтобы танцовщик доверял вам как хореографу?

— Без доверия нет смысла в союзе. Я априори выбираю людей, которых чувствую. Как правило, это взаимно.

— В прошлом сезоне вы проявляли чудеса политкорректности и не шли на открытый конфликт с Мигелем даже когда он вас откровенно провоцировал. В новом сезоне будете придерживаться такой же тактики?

— Не то чтобы мною руководила политкорректность, просто меня сложно зацепить извне. «Я сам себе директор планеты Земля». А может слабовато провоцировал...? (улыбается).

— В каких отношениях вы завершили сезон? Общались/виделись с Мигелем вне проекта?

— Отношения у нас отличные. Вне проекта мы не виделись. Но не потому, что не хотели, а потому, что у меня есть другая жизнь, которая сильно отличается от жизни карьерной. И я живу далеко от Москвы.

— Что вы можете сказать о Егоре Дружинине, как о хореографе и режиссере-постановщике?

— На Егоре выросло целое поколение, я уважаю его карьерную историю. Он личность.

— Вы практически не даете интервью: ни печатным СМИ, ни телевизионным, ни интернет-порталам. С чем это связано?

— Я очень непостоянная. Сегодня могу вам что-то рассказать и пообещать, а завтра сделать вид, что впервые вижу (смеётся). Вспомните, сколько вы меля ловили, для этого интервью. Я отношусь к сказанному вслух очень серьезно, а взгляды мои частенько меняются...

— Как вы относитесь к любовным историям на проекте? Чувства мешают работе?

— Да пускай себе любят! Где настигло – и слава Богу. Не считаю, что чувства мешают работе, любовь всегда вдохновляла творческих людей, мы же не на производстве!

— Стоит ли участникам сразу объявлять, что они хотят попасть в вашу команду? Это будет плюсом?

— Я не заморачиваюсь стоит или не стоит – если мне участник понравится, я уж точно этого скрыть не смогу.

— Хореографы, которые ранее работали с Егором, а после его ухода из проекта примкнули к вашей команде – какова будет их судьба?

— Я своих уже никому не отдам. Потому что мы – Банда!!!

— Вы можете предположить, каким будет шоу «ТАНЦЫ» в этом году? Чем он удивит, поразит, вдохновит зрителей?

— Я не волшебник, я только учусь... могу точно сказать, что мы сделаем это шоу с любовью.


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Сегодня в 11:22, просмотров: 250, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:50
Мужик долго смотрит, как пара танцует ламбаду, потом говорит: — Я, конечно, не знаю, но мне кажется, пока они не лягут, у них ничего не получится...

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