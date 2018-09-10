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В Сургутском районе в результате выборов – новые главы трех сельских поселений

Председатель ТИК Андрей Чижов о результатах Единого дня голосования

В выборах губернатора Тюменской области участвовали более 400 представителей коренных малочисленных народов Севера
В выборах губернатора Тюменской области участвовали более 400 представителей коренных малочисленных народов Севера

50 избирательных участков работали на территории Сургутского района в Единый день голосования 9 сентября. Явка составила 38,2 процента – на участки пришли 31 014 избирателей.

Сургутский район избирал глав 7 поселений и депутатов 10 поселений. Ну и, как и все муниципалитеты тюменской матрешки, принимал участие в выборах губернатора Тюменской области.

Явка по поселениям получилась разной. Максимальная в Локосово: 67,1 процента. В аутсайдерах оказался Белый Яр – 29,8, процента.

Для предварительного голосования ТИК Сургутского района десять раз вылетала в отдаленные поселения и на родовые угодья ханты и манси на вертолетах, два маршрута по рекам Большой и Малый Юганы сотрудники избиркома прошли на лодках, еще два водных маршрута было по реке Тром-Аган. Выезжали на автомобилях по поселки Горный, Песчаный и другие.

- Эти расходы оплачивает бюджет округа. Потому суммы расходов назвать не берусь. Но с каждыми выборами досрочное голосование на стойбищах получается все эффективнее, - рассказал журналистам председатель территориальной избирательной комиссии Сургутского района Андрей Чижов. - Главным образом, благодаря мобильной связи. Телефоны сейчас есть уже практически у всех избирателей из числа коренных малочисленных народов. Получается их обзвонить и предупредить. И они собираются именно для участия в предварительных выборах на каком-то одном стойбище, причем – подготовленные. Знают информацию о кандидатах и непременно имеют с собой паспорта. Раньше, когда мы их заставали в гостях на соседнем стойбище внезапно, проголосовать у людей не получалось.

- Какая явка получилась в Русскинской – с учетом результатов досрочного голосования коренных малочисленных народов?

- 56,11 %. На пятом месте по явке. На первом месте – 67 процентов – Локосово, 66 – Тундрино, 64 – Угут, 60 – Сытомино. Ну и 56 – Русскинская.

- Как прошли выборы глав поселений?

- Все они признаны состоявшимися и действительными. В трех поселениях – Локосово, Сытомино и в Русскинской - произойдет замена действующих глав. От редакции: на смену Наталье Нурмашевой (Локосово), Людмиле Бахметовой (Сытомино), Александру Сытову (Русскинская) жители выбрали Игоря Романова, Вячеслава Парначева и Андрея Соболева. Плюс – Тундрино, где глава избирается не всенародным голосованием, а Советом депутатов из его состава. Действующий глава Тундрино прошел в Совет депутатов. Сергей Махиня (Лянтор), Игорь Наумов (Солнечный), Андрей Огородный (Угут) и Дмитрий Юматов (Ульт-Ягун) должности глав поселений сохранили.

- Как влияет удаленность территории от крупных населенных пунктов на явку избирателей?

- Чем дальше от Сургута, тем явка выше. Маленькие удаленные поселения голосуют всегда лучше. Люди там более сплоченные. Большинство приходит на избирательные участки в первой половине дня.

- Чем это можно объяснить?

- Для них выборы – своего рода праздник: концерты, выездная торговля. Часто поселения обмениваются творческими коллективами, устраивают своего рода гастроли, что добавляет интереса к выступлениям. Ну и всему событию.

- Когда главы поселений вступят в должность?

- В зависимости от уставов и регламентов поселений. Где-то на десятый, где-то на пятнадцатый день после официального опубликования результатов выборов, которое случится в эту пятницу, 14 сентября.

- По сравнению с выборами президента, явка выше?

- Ниже. На федеральные выборы жители Сургутского района ходят лучше. Хотя для меня это нелогично. Ведь именно местные главы и депутаты поселковых советов решают их ежедневные проблемы.

- Как проголосовали жители Сургутского района за губернатора Тюменской области?

- За врио губернатора Тюменской области Александра Моора (Единая Россия) проголосовали 42,9 процента избирателей, на втором месте Иван Левченко (КПРФ) – 23,47 процента. Артем Зайцев (ЛДПР) набрал 19,37 процента голосов и Владимир Пискайкин (Справедливая Россия) – 8,85.

фото Алексея Андронова


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Сегодня в 11:35, просмотров: 277, комментариев: 0


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