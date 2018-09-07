Краеведческая викторина «Города Югры» - что, где, как и когда

На скачивание анкеты участника краеведческой викторины «Города Югры» осталось чуть больше суток. Доступ для получения документа через портал «Открытый регион-Югра» закроется в 23.59 8 сентября. По словам организаторов проекта, в их адрес ежедневно поступают десятки чисто технических вопросов от потенциальных участников. Директор центра «Открытый регион» и руководитель рабочей группы научно-просветительского проекта «Многовековая Югра» Оксана Макеева дала siapress ответы на самые частые из них.

Что и кто

- Кто организатор викторины?

- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион». Организатором созданы Организационные комитеты в 15 городах и Организационный комитет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Для чего она проводится?

- Для привлечения интереса населения к историческому и культурному наследию городов Югры.

- Кто может принять участие в викторине?

- Любой желающий гражданин Российской Федерации, проживающий или работающий на территории Югры и достигший 6-летнего возраста.

- Какие подарки ожидают участников викторины?

- Главными подарками станут автомобили, снегоходы, скутера и iPhone-X. В Сургуте – еще и квартира. 15 – 16 сентября станут известны имена обладателей 17 500 полезных подарков. Это телевизоры, планшеты, другая бытовая техника и билеты в кино. Кроме этого, каждый участник получит подарок при сдаче анкеты.

Где

- В каких населенных пунктах проводится мероприятие?

- В пятнадцати городах. Это Ханты-Мансийск, Когалым, Лангепас, Лянтор (Сургутский район), Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Советский, Сургут, Урай, Югорск.

- Почему только эти населенные пункты?

- Так решил окружной оргкомитет. Решение принимали на основании инициатив самих городов. 15 городов прислали письма поддержки и представили решение своих организационных комитетов.

- Где можно получить информацию, попала ли анкета в список правильно ответивших на все вопросы?

- Не позднее 13 сентября 2018 года на портале «Открытый регион – Югра» (myopenugra.ru) будет размещена информация об итогах Викторины – уникальные номера участников, правильно ответивших на все вопросы Анкеты.

Как

- Как принять участие в Викторине?

- Необходимо получить анкету по месту работы в одном из городов, участвующих в Викторине или самостоятельно скачать её на портале «Открытый регион – Югра». В анкете - 10 вопросов, из них 5 общих вопросов по истории Югры и 5 вопросов об исторических событиях каждого города, участвующего в Викторине. После ответов на вопросы необходимо сдать анкету 9 сентября 2018 года в специально отведенных местах. По предварительному решению оргкомитета пункты приема анкет будут располагаться в непосредственной близости от избирательных участков.

- Как скачать анкету?

С главной страницы портала «Открытый регион» перейти в раздел «Югре-900» или нажать на соответствующий баннер на главной странице портала;

- перейти в раздел Викторина «Города Югры»;

- перейти в подраздел «Анкета». Откроется страница, на которой будет предложено выбрать муниципальное образование;

- Нажать на кнопку с выбранным вами муниципальным образованием. Откроется страница, на которой представлен образец анкеты. Внизу страницы есть кнопка «Распечатать анкету», ее необходимо нажать. Откроется форма к заполнению, в которой необходимо внести обязательную информацию, отмеченную *(звездочкой). Это имя, фамилия, номер контактного телефона на который далее придет подтверждающий код, полный возраст, населенный пункт, улица, дом.

Обязательно проверьте введенные данные в форме. Если вы ввели неверную информацию или допустили ошибку, эта информация автоматически сформируется в Анкете, и исправить её не получится.

- После того как вы заполните обязательные поля, внизу формы необходимо нажать кнопку «Отправить»;

- На указанный вами номер телефона придет код, который необходимо внести в открывшееся поле, а далее, внизу поля, необходимо нажать кнопку «Отправить», после чего Анкета скачивается.

- Анкету необходимо сдать лично или это может сделать другое лицо?

- Заполненные анкеты в печатном виде принимаются лично от каждого участника, достигшего возраста 18 лет при предъявлении паспорта. Анкеты, заполненные участниками, не достигшими 18-летнего возраста, принимаются от их родителей (законных представителей) при предъявлении паспорта.

- Может ли человек сдать несколько анкет от своего имени?

- Только одну. Кстати, на каждой анкете имеется QR-код с уникальным номером и, сдав одну анкету под своим именем, вторую с такими же данными сдать не получится.

Когда

- Можно ли скачать анкету на портале «Открытый регион – Югра» в день сдачи, то есть, 9 сентября?

- Нет. Скачать вопросник на портале «Открытый регион – Югра» можно только до 23 ч. 59 мин. 8 сентября. В день приема анкет такой возможности не будет.

- Почему?

- Вся техническая система викторины, ее составляющие взаимосвязаны. 9 сентября в день приема анкет будет производиться их сканирование. Во избежание технических проблем доступ в раздел для скачивания будет закрыт. Мы рекомендуем участникам скачать анкету заранее, подготовить правильные ответы и прийти с ними в пункт приема 9 сентября.

- Когда будет происходить сама процедура определения победителей Викторины?

- Определение победителей викторины – обладателей ценных подарков будет производиться 15 и 16 сентября 2018 года.