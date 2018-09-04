Дина Кузьмина: За этот миллиард можно полностью реконструировать большую часть дворов Сургутского района

В Сургутском районе стартовал отопительный сезон. 3 сентября коммунальщики подали теплоресурс во все социальные учреждения. Подача тепла в жилые помещения начнется традиционно - когда в течение пяти дней столбик термометра не будет подниматься выше 8 градусов. Как проходила подготовка к зиме в муниципалитете с одной из самых проблемных систем жизнеобеспечения, siapress рассказала замглавы Сургутского района Дина Кузьмина.

Первый блин не комом, а запас карман не тянет

- Как прошла подготовка к зиме?

- На подготовку к зиме бюджет Сургутского района выделил 189 миллионов рублей. На эти средства запланировали поменять 13 с лишним км сетей водоснабжения и водоотведения. Всего в программе было 12 мероприятий по подготовке к зиме. Из них половину выполняет муниципальное предприятие УТВиВ №1 собственными силами. Это надежнее. Как показал опыт прошлых лет, на подрядчиков не всегда можно положиться, что в зимней коммунальной истории просто недопустимо. Ремонт инженерных сетей силами самой эксплуатирующей организации – по сути, первый опыт. Но мы уверены, что комом он не выйдет. Ребята действительно работают, и работают на совесть. Ведь им самим потом всю эту систему и эксплуатировать. И у глав поселений претензий к подготовке систем тепловодоснабжения к зиме силами УТВиВ нет.

- В этом году работы начались позже, чем обычно. В чем причина, кроме поздней весны?

- Ремонтная кампания этого года в целом получилась сложнее прошлогодней: все мероприятия должны были пройти государственную ценовую экспертизу. Кстати, мы сделали работу на опережение – можно сказать, задел. Теперь по всем мероприятиям, которые мы планируем на 2019 год, готовы экспертизы проектов. Проверены и сметные расчеты. Поэтому мы можем провести опережающие торги и приступить к подготовке к следующей зиме сразу после окончания отопительного сезона.

Нефтяники помогли

- Как продвинулся Сургутский район в ремонте дорог?

- Из своего бюджета потратили в этом году на ремонт дорог 16 млн рублей – в Федоровском, Белом Яре, Локосово и в Лянторе. Но очень хорошо помогли недропользователи. Сургутнефтегаз потратил 86 млн рублей на ремонт дороги в Федоровском. 5,7 млн рублей выделил Роснефть-Юганскнефтегаз на ремонт дороги в Угуте. Но это только начало. Еще 30 млн рублей Роснефть выделила Угуту на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Сейчас готовятся проекты, сами ремонты пройдут уже в следующем году.

- Это достаточная сумма?

- Для Угута – не просто достаточная, а очень хорошая сумма. На эти деньги можно провести капремонт всех дорог поселения. Вообще Роснефть очень много вкладывает в Угут. В прошлом году за счет средств компании мы реконструировали в поселке водоочистные сооружения, сейчас там прекрасная питьевая вода. В этом году частично ремонтируем сети тепловодоснабжения и приступили к разработке реконструкции теплосистемы. Сегодня в Угуте три котельных, которые по факту не нужны. Достаточно одной, но эффективной. Поэтому мы решили одну котельную оснастить современным оборудованием, а две демонтировать. Это даст очень хороший экономический эффект.

С газом дешевле

- В том числе, за счет перевода котельных с нефти на газ? Кажется, было такое поручение…

- Поручение перевести нефтяные котельные на газ глава Сургутского района Андрей Трубецкой дал летом. Мы рассмотрели несколько предложений, выбрали вариант оборудования, работающего на сжиженном углеродном газе. Сегодня подрядчики уже разрабатывают проекты. Крайний срок сдачи – 31 марта. И по окончанию наступающего отопительного сезона начнутся работы по модернизации котельных – переводу их с нефти на газ.

- Это скажется на тарифах для населения?

- Они не вырастут, это главное! За последние полтора-два года нефть, на которой работают несколько котельных в поселениях Сургутского района – Лямина, Сытомино и Высокий мыс, подорожала в 2,5 раза. Себестоимость гигакалории в сегодняшних ценах на нефть составляет 12 тысяч рублей. Население платит 1 900 рублей. Разница между 12 000 и 1 900 ложится отрицательным результатом на коммунальное предприятие. С переходом на газ нагрузка на бюджет сократится колоссально. По названным трем котельным экономический эффект составит 15 млн рублей в год. Так что население, в отличие от муниципалитета, на себе этот рывок вперед не ощутит. Но для муниципалитета, повторюсь, рывок очень существенный. Поэтому план такой: 1. Котельные Ляминой, Сытомино и Высокого Мыса, 2. Котельная Угута. 3. В перспективе –котельные в Солнечном. В них установлены котлы, которые в музее уже показывать можно. Они работоспособны, но КПД очень низкий.

И деньгами, и делами

- Как Сургутский район продвинулся в плане благоустройства общественных пространств?

- На благоустройство в этом году мы потратили в общей сложности порядка 50 млн рублей: 20 млн округа и 30 млн – наши муниципальные. Большая часть средств – около сорока миллионов рублей – ушла на строительство набережной реки Пим в Лянторе. Остальные – на благоустройство дворов.

- А жители принимали участие в благоустройстве?

- Само собой. Причем не только трудовое: помогали строить, красить, сажать деревья, по окончании работ выходили на субботники и наводили окончательную красоту. Делали-то для себя. Жители одного из таких дворов сами приняли решение и поучаствовали в благоустройстве еще и финансово. Собрали дополнительно 500 тысяч рублей. Как говорит сегодня глава поселения Федоровский Николай Рудышин, желающих поучаствовать в программе по благоустройству дворов именно по такой схеме: самим принять решение, каким должен быть двор, вложиться в часть мероприятий и выполнить благоустройство, стало очень много. Помогли и делами, и деньгами благоустроить свои дворы и жители Солнечного.

Более одного миллиарда рублей должны жители Сургутского района за жилищно-коммунальные услуги. За эти деньги можно было бы полностью реконструировать более 200 дворов МКД – без привлечения дополнительных средств из любых источников.