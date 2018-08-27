​«Мне иной раз говорят, что я сумасшедшая и люблю собак больше, чем людей»

Летом 2010 года в Сургуте был официально зарегистрирован благотворительный фонд помощи животным «Потеряшки». Недавно в организации сменился руководитель. Новым лидером фонда стала зоозащитница Юлия Давыдова.

Редакция siapress.ru пригласила Юлию на интервью, во время которого мы обсудили результаты недавно прошедшего круглого стола в городской администрации, посвященного беспризорным животным, а также нашумевший закон о содержании не более двух питомцев, принятый в Тольятти.

Кроме того, руководитель «Потеряшек» рассказала о векторе развития фонда, о своем отношении к отлову и делению общества на собаконенавистников и собаководов.

Наконец, Юлия Давыдова ответила на мучающий многих окружающих вопрос: а не пора ли всем зоозащитникам города объединиться во имя достижения единой цели?

Ветер перемен: почему у «Потеряшек» новый руководитель?

— Долгое время фонд «Потеряшки» возглавляла Марина Примак. Расскажите, как и почему произошла смена руководства?

— Так получилось. Наверное, человек просто устал. Может быть, нет возможности или желания заниматься этим больше. Скорее всего, нашла что-то новое, хочет развиваться, идти дальше. Это такая ниша, которая постоянно стоит на месте, это ходьба по замкнутому кругу. Немногие такое выдержат. Я выразила желание. Для меня это рост не только личностный, но и в плане зоозащиты. Это уже официальный фонд и другие возможности.

Я из тех зоозащитников, которые стремятся работать с людьми, а не ходить по замкнутому кругу: когда спасаешь животное, а на его место быстро приходит другое. Мне хочется поработать с людьми, чтобы разомкнуть этот круг. Я понимаю, что до законов нам еще далековато. Выход только один: разговаривать с людьми о том, как правильно, а как — нет. Многие даже не знают элементарной информации о стерилизации — живут в прошлом веке. Топить животных, уничтожать — я про вот это все говорю.

Работа и репутация

— То есть «Потеряшки» делают упор именно на работу с населением?

— Да. «Потеряшки» многие годы работают с населением. За счет них очень много животных простерилизовали льготно. Не каждый человек может пойти и простерилизовать свою собаку за пять-шесть тысяч рублей! Очень много животных через нас было чипировано. Но некоторые до сих пор думают, что это чуть ли не GPS-маячок какой-то! «Потеряшки» — это именно тот фонд, который много лет работал с людьми и имеет соответствующую репутацию.

«Организации надо разделить»

— На днях в администрации Сургута состоялся круглый стол по вопросам безнадзорных животных. «Потеряшки» в нем тоже участвовали. С какими предложениями вы выступали? И какие принципиальные решения были приняты во время этой встречи?

— «Потеряшки» выступали с позиции работы с людьми. Без работы с людьми бесполезно что-то делать: без системы штрафов, без регистрации животных… Кто-то пришел выступать по поводу приюта. Вообще, я считаю, что организации надо разделить, чтобы все работали в своих нишах — кому где милее. Если кому-то хочется заниматься приютом, и у него душа лежит к этому, — значит, ему нужно продвигать именно это. Кто-то хочет заниматься отловом — значит, надо заниматься им.

Когда мы разделимся, и каждый займет свою нишу, тогда, я думаю, мы сможем навести хоть какой-то порядок. Потому что невозможно одному фонду все делать! Волонтеров, знаете, не так много. Нельзя разорваться везде: и бороться с отловом, и работать с населением, и спасать животных…Очень много нужно людей задействовать для этого. А по факту, ну дай бог, чтобы хоть человек десять было в этом фонде! Мало волонтеров, мало…

— Юлия, вот вы говорите, что вам необходимо разделиться. А народ все время задается вопросом, когда уже объединятся два крупнейших зоозащитных лагеря Сургута — «Потеряшки» и «Дай лапу»?

— Нам было бы удобно максимально разделиться. В плане того, что каждый должен заниматься своим. Где много людей — там споры и недопонимание. Это отвлекает. Мы все-таки люди: у каждого есть эго, мы эмоциональны.

Все идёт не по плану

— Давайте вернемся к теме круглого стола. Все-таки были приняты какие-то решения в итоге?

— Ну, нас не уведомляли. Я думаю, что нет. То есть они говорят, что нет дорожной карты, нет плана действий…

— То есть просто поговорили и разошлись, как это бывает?

— Нет нормального плана действий. Ни одна организация не предоставила, что все должно быть так-то и так-то. А этого плана и не будет, еще раз говорю, пока мы не займем каждый свою нишу!

То есть нам проще работать с людьми, например. «Дай лапу» тоже проще работать с людьми. Они тоже пришли к этому и понимают это. Когда-то, может, и другие организации поймут. Но сейчас нас много и нам проще, пока они в своих нишах, а мы — в своих. Так проще наладить баланс, при котором мы и спасаем животных, и работаем с людьми. Это же все взаимосвязано.

Мы не можем, например, просто бросить животных в том же отлове. Вы были в этих условиях? Это на самом деле страшно и тяжело. Надо очень долго пробыть в зоозащите, чтобы просто так пройти, посмотреть в глаза и выбрать одного. Поэтому у нас новенькие не понимают и думают, как вы, мол, так можете. А мы просто осознаем, что у нас ответственность, и мы должны до конца довести животное. Не просто взять, забрать, выпустить его: все, теперь ты свободен, я тебя спас, давай беги, виляй хвостиком, ищи себе дальше пропитание на мусорках, плодись…Если мы забираем животное с улицы, у нас проходят определенные этапы. Это карантин двухнедельный — то есть животное не должно взаимодействовать с другими животными. У нас вместе с карантином предполагаются глистогонные препараты. Потом прививки, затем стерилизация. Мы отдаем только здоровых и стерилизованных, а также чипированных животных. Чипируем мы изначально на себя, на свой фонд, а потом объявляется хозяин, мы подписываем договор и в базе переносим ФИО хозяина. У него на договоре чип и у нас.

Чем больше НКО — тем лучше?

— Вы считаете, что изобилие зоозащитных НКО — это к лучшему, а не то, что обозначается фразой «плодить сущности»?

— Да. Мы не ругаемся. Не конкурируем. Мы делаем каждый свое дело. Кто-то вырос и работает с людьми, а кто-то до сих пор спасает. Это нормально. Это взаимодействие. Я тоже вполне могу приехать в приют, убраться и так далее. Мне не тяжело погулять с собаками, покормить. Но с людьми действительно трудно работать тоже. Пока я не стала руководителем, то до конца не понимала, как это тяжело.

«Отлов должен заниматься именно агрессивными собаками»

— У нас в Сургуте какая сейчас ситуация с беспризорными животными? С годами стало лучше или хуже?

— Хуже становится. Нет гуманности.

— Я имею в виду, работает ли как-то на пользу вся деятельность, которую мы тут обсуждаем?

— Ну, отлов работает. Но это не приносит результатов. Количество животных только растет, потому что они отлавливают не агрессивных, а одомашненных. Дикие стаи очень трудно выловить, и как раз они больше всего размножаются. Я считаю, что отлов должен заниматься именно агрессивными собаками, представляющими реальную опасность. Я не против отлова. Понимаю, что это вынужденная мера. Одомашненным животным нужен приют. Все это должно работать в связке. Только тогда мы наведем порядок в городе, и не будет беспризорных собак. Будут более ответственные хозяева. У нас же есть система штрафов сейчас. Просто она не работает! И я вам скажу, почему.

Почему не работают штрафы?

Вы вот когда проходите мимо большой собаки, вы спрашиваете у хозяина, а где ее намордник? Говорите, что вообще-то это в законодательстве прописано? Нет! И каждый проходит мимо. Мы можем только сидеть в интернете и разглагольствовать, что, мол, ваши собаки засрали все площадки. Домашние! Не безнадзорные. А ты ему сказал, что так нельзя? Ты ему показал табличку? Что ты сделал для того, чтобы он так не делал? Почему ты ждешь от властей того, что сам даже не можешь сказать?

Мы можем только писать комментарии в интернете, что все плохие. Причем – собаки. Сейчас население у нас делится 50 на 50. Это собаководы и собаконенавистники.

Собаководы часто страдают, что люди идут и шугаются собак или говорят, что они все загадили. Давайте отгородим одних от других, сделаем площадки для выгула, урны…Знаете, когда поднялась тема уборки за собаками, я увидела за минувший год, что много людей реально убирают за собаками! И нормально относятся к этому. Но куда убирать, по сути? В урну возле подъезда или на детской площадке? Нам власти говорят, что это не работает. А не работает это, потому что этого нету! Вы попробуйте, сделайте, посмотрите. С чего-то надо начинать! А мы сидим на месте.

«Как вы можете мне указать, сколько мне иметь кошек?»

— Ну и последний вопрос. Не так давно вышла новость, что в Тольятти приняли закон, запрещающий содержать дома не более двух питомцев. В Сургуте Ринат Айсин проводил у себя на странице опрос на эту тему. А вы сами как считаете, нужен нашему городу такой закон?

— Я считаю, это закон не для людей, а для зоозащитников. Власти борются с зоозащитниками. И наоборот! Пусть так нелепо, но что же поделать. Как вы можете мне указать, сколько мне иметь кошек? Если я хочу и британскую, и бенгальскую, и мейн-куна, а у меня всего две. Как выбрать? И я при этом могу себе позволить содержать этих кошек. Так давайте отталкиваться от того, может ли человек содержать животных. Если я могу содержать десять животных, то почему бы и нет? Почему мне власти должны это запрещать? Не понимаю.

Мне иной раз говорят, что я сумасшедшая и люблю собак больше, чем людей. Да и вообще — всех животных. А я говорю, что это так и есть, что они тебе в спину не нанесут удар.