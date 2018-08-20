​Режиссёр Александр Хант: «Наша проблема в том, что мы до сих пор не создали современное русское кино»

В 2016 году Россия содрогнулась от трагедии, произошедшей в Пскове: 15-летние Денис и Катя сбежали из дома с оружием, забаррикадировались на даче и покончили с собой, когда их пыталась взять штурмом полиция. Этот случай лег в основу приключенческой драмы «Межсезонье», над которой сейчас работает молодой режиссер родом из Югры — Александр Хант. В прошлом году он громко заявил о себе, сняв дебютную кинокартину «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

«Межсезонье» — это вызов общества на серьезный разговор о наболевшем: о подростковом насилии, об отцах и детях, о пропасти между поколениями. «Наша цель — дать подросткам высказаться и сделать так, чтобы их услышали», — говорится в описании будущего фильма.

Александр Хант рассказал siapress.ru о тонкостях кастинга в «Межсезонье» и о проблемах финансирования многообещающей кинокартины о подростках. Кроме того, режиссер поделился своим мнением о BadComedian, списком любимых фильмов детства и объяснил, что не так с соврменным российским кинематографом.

Герои нашего времени: кастинг «Межсезонья»

— На каком этапе сейчас находится кастинг на роли главных героев «Межсезонья»? Есть ли там кандидатуры из Сургута и вашего родного города Ханты-Мансийска?

— Кастинг в полном разгаре. Я по-прежнему собираю анкеты. Думаю, что только осенью у меня начнется следующий этап, когда мы с выбранными ребятами уже начнем двигаться дальше, и я проведу полноценные пробы. Наверное, это будет в октябре, а может — в ноябре. Я не спешу, потихоньку отсматриваю ребят, изучаю подростков. Они отвечают мне на разные вопросы в анкетах. Кому-то я отправляю дополнительно просьбу о том, чтобы они записали видео.

Ребята у нас со всех мест России. Получился полноценный охват. В том числе пишут подростки из нашего округа, из Сургута и Ханты-Мансийска тоже есть анкеты. География более чем широкая! Даже из Канады прислали анкеты русскоговорящие ребята. Они тоже как-то прослышали об этой истории. Получился по-настоящему большой срез поколения, поэтому у меня сейчас на руках огромный материал для изучения.

— В ходе анкетирования подростков у вас вырисовался какой-то единый портрет современного молодого поколения?

— У меня есть четко сформулированные характеры моих главных героев, есть понимание, какими они должны быть. Я сейчас ищу людей по принципу максимального совпадения с моими героями. Но я не раскрываю, что это за характеры, потому что не хочу, чтобы кто-то попытался подстроиться, соответствовать. Ребята мне нужны такими, какие они есть, — непосредственными.

«На всё нужны деньги»

— Чтобы снять новый фильм, вы прибегли к краудфандингу. Расскажите, какая еще работа ведется по поиску денег на новый фильм?

— Да, сейчас действительно ведется активная работа, чтобы найти деньги на наше кино. Как я считаю, на важное кино о подростковом насилии. Мы пошли на Планету.ру, на краудфандинг-площадку, где мы собираем деньги, по сути, только на подготовку фильма. Я бы даже сказал — на предподготовку, на то, чтобы исследовать тему, дописать сценарий, съездить в разные города, повстречаться с подростками.

Всех подростков, которых я выберу, хочу собрать в Москве для проб. Еще я ездил работать в детский лагерь в Анапе. На все нужны деньги, как ни крути. Мы живем в капиталистической системе, где за все надо платить.

Кроме того, когда я был на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске в 2018 году, я встретился с губернатором. Мы там получили приз зрительских симпатий за фильм про Витьку Чеснока. Глава округа Наталья Комарова тогда пообещала помочь финансово с нашим новым фильмом. Я очень рад, что она откликнулась. Надеюсь, в ближайшее время мы с ней свяжемся.

— Не планируете обратиться за спонсорской поддержкой в какие-то крупные градообразующие предприятия Югры?

— Да, сейчас есть цель выйти на людей и компании в нашем округе, которые бы могли поддержать нас. В том числе, может быть, благодаря этому интервью мы бы до кого-то достучались. Нам очень важно найти связующие нити, чтобы нас услышали, чтобы кто-то мог внести свой вклад в кино.

«Не хочу романтизировать эту историю»

— В ваших последних интервью вы не отрицаете, что осознаете: после «Межсезонья» вам может прилететь обвинение в романтизации подросткового насилия. Готовность принять удар за свою правду — черта настоящего режиссера?

— У нас, видимо, не только опасность романтизации фильма возникает, но и в целом чувствуется какая-то романтизация профессии режиссера. Я вообще не мыслю такими категориями. Понимаю, что тема у меня непростая. И в том числе на мне лежит ответственность за то, чтобы не культивировать насилие в подростковой среде.

Наоборот — нужно вместе с подростками, их родителями погрузиться в эту тему и исследовать проблемы подросткового насилия. Я ставлю себе такую цель и не хочу романтизировать эту историю.

Рецепт «Межсезонья»: Гречка, просторы Сибири и сценарий от автора «Острова»

— Вопрос о будущей картинке и операторской работе. Фильм про Витьку Чеснока запомнился приятными глазу цветами и композициями. Эстетика вашего будущего фильма — пейзажи русской глубинки с серыми домами или нечто более яркое?

— Не так давно мы с оператором Натальей Макаровой съездили в Екатеринбург на предмет поиска натуры. Также я присматриваю места в Югре и думаю, что где-то в наших краях я и буду снимать фильм. Мне интересно снять Север, сибирскую такую Россию — в ней рассказать эту историю. Я буду искать цвета, стилистику. Конкретного изображения сейчас пока нет. Мы в процессе поиска.

— В предыдущей картине были запоминающиеся и колоритные саундтреки. Каковы музыкальные планы относительно нового фильма? Есть ли уже какие-то имена, названия?

— Я составляю свой плейлист музыкантов. По сути, он весь состоит из современных русских исполнителей. И сказать, кто попадет наверняка, невозможно, потому что я для начала должен все же снять фильм и почувствовать, как сопрягаются изображение и музыка. А вообще, я слушаю Гречку, The Jack Wood, Хаски, Пошлую Молли, Монеточку, Дайте танк (!)…

— Важную часть в фильме играет сценарий. Его к вашей будущей картине написал Дмитрий Соболев, запомнившийся по работе над «Островом» Лунгина. Как вы с ним вообще познакомились и решили создать «Межсезонье»?

— С Дмитрием Соболевым меня познакомил, по сути, фильм про Чеснока. На показе ко мне подошла продюсер и предложила сценарий Дмитрия Соболева, от которого я отказался, но потом попросил почитать еще. И когда я ознакомился со всеми сценариями Дмитрия Соболева, которые мне отправили, то находился в состоянии восторга. Мне показалось, что я должен с ним что-то снять! Когда мы познакомились с ним лично, я просто предложил Диме идею про подростков. Мы за достаточно короткое время объединились вокруг нее. Я считаю, что мне сильно повезло, и я обрел своего сценариста.

Сценарист Дмитрий Соболев

«Ингмара Бергмана мне было тяжеловато в 9 классе смотреть…»

Александр Хант в подростковом возрасте

— Ваш фильм имеет все шансы стать культовым у молодежи. А вас в юности, когда вам было 15 лет, какие фильма и книги вдохновляли?

— Это «Идиоты» Ларса фон Триера и фильм «Капли дождя на раскаленной крыше» Франсуа Озона. Это было в 9 классе…

— Какой у вас был тонкий вкус для девятиклассника!

— (смеется) Ну, Ингмара Бергмана мне было тяжеловато в 9 классе смотреть. В 11 классе я увидел классе на кинофестивале «Дух огня» Тарковского. Там была ретроспектива, и я пошел и посмотрел сразу все фильмы. Это важный и ценный опыт для меня.

Вообще, в какой-то момент у меня произошел слом в кинематографе. Когда-то я смотрел все развлекательные фильмы подряд: с Жаном-Клодом Ван Даммом, Дольфом Лундгреном, Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварцнеггером…Эти плакаты висели у моего брата в комнате. Все эти лица мне были более чем родными. Помню, в детстве я видел, как они шевелятся!

И в какой-то момент я открыл для себя совершенно новое кино. Это произошло, кстати, благодаря местному телевидению. По-моему, вечером по четвергам на канале «Югра» или «Югория» шло артхаусное кино. И там показывали потрясающие картины. В том числе и те, которые я назвал ранее. И эти четверги стали для меня возможностью увидеть кино вообще в каком-то другом ключе, где важны иные художественные ценности. Там зрителя заставляют больше общаться с экраном, нежели испытывать какие-то эмоции. А на канале «Культура» Кирилл Разлогов вел цикл передач, где он рассказывал про фильмы, а потом их показывали. И там была, например, картина «400 ударов» Франсуа Трюффо. Это стало для меня каким-то волшебством, о котором я даже не подозревал. С тех пор я начал смотреть на кино иначе.

— Это, видимо, и повлияло на то, что вы стали в итоге режиссером…

— Да, я думаю, что вот эти просмотры меня подтолкнули вообще заняться фотографией, театральным кружком, и я начал искать какие-то свои ходы, задумки и затеи.

— Кстати, а с земляками-режиссерами из Югры у вас не пересекались пути? Например, у нас есть известный слабовидящий режиссер Александр Монтов. Не было мысли создать некие общие проекты?

— Нет, мы не знакомы, к сожалению.

BadComedian и «устаревшие традиции» Звягинцева

— Сейчас модно ругать русское кино, хотя многие с ним знакомы, например, только по обзорам BadComedian. Вы сами как оцениваете состояние российского кинематографа и, собственно, сам проект BadComedian?

— По поводу BadComedian скажу следующее. Я считаю, что его обзоры порой лучше, чем сами фильмы! В плане зрелищности, например. Иногда их гораздо интереснее смотреть, чем кино, о котором он говорит. Это вполне объективная правда, мне кажется. Даже если взять количество просмотров этих фильмов и количество просмотров его обзоров, то нередко бывает перевес в его сторону. Конечно же, я не могу сказать, что Женя Баженов киновед и кинокритик. Думаю, что и сам он себя так не называет. Но в целом он несет сейчас функцию кинокритики, потому что кинокритика в ее классическом понимании сейчас просто отсутствует в нашем кинематографе. По сути, нет обратной связи у кино. Есть условные комментарии в YouTubeи мнения разных людей по поводу тех или иных фильмов. Но на это тоже невозможно ориентироваться. BadComedian дает актуальный ответ нашему кинематографу. Временами его замечания более чем объективны. Я считаю, что он делает замечательное дело, в том числе и на пользу нашей киноиндустрии, у которой вообще много проблем. Чтобы их перечислить, нужно делать отдельное интервью.

Если коротко: наша проблема в том, что мы до сих пор не создали современное русское кино. После Советского Союза мы, как кинематография со своими чертами, со своим лицом, — не сложились. И наша цель — это менять. Все российское кино сейчас — либо копия американских блокбастеров, либо попытка делать подобие советское кино на какие-то ура-патриотические темы, либо условное авторское кино, которое вообще не очень хочет о зрителях заботиться и позиционирует себя как кино не для зрителей. Все эти три варианта пока что проигрышные.

— Интересно, а куда бы вы отнесли, например, Андрея Звягинцева? Он сейчас как-то особенно активно звучит в мире русского кино.

— Думаю, он, конечно, относится к авторскому кинематографу. Я не говорю, что это история без исключений. В нашем кино они есть. Хотя этого режиссера я бы исключением не назвал. Мне кажется, Звягинцев в канве устаревшей традиции, которая выдохлась. И нам нужно родить нечто новое. Думаю, это задача как раз и для меня в том числе.

— И еще немного о проблемах. Отныне без прокатного удостоверения можно показывать фильмы только на кинофестивалях с конкурсом и жюри, что означает полную отмену ретроспектив и фестивалей иностранного кино. Что думаете об этом нововведении?

— Честно говоря, мне непонятна позиция законодателей. Это какой-то абсурд. Они пытаются усложнить и без того сложную жизнь, когда нужно наоборот упростить многие законы, связанные с кинематографом. И даже написать больше законов, которые позволяют снимать кино и привлекать деньги. Давайте уж тогда лучше разбираться с пиратскими сайтами, которые отнимают львиную долю у русского кинематографа, и потом она не приходит в индустрию. А когда эти деньги не приходят в индустрию, мы снимаем кино меньше и хуже. Так что силы направлены не туда, мне кажется.

Справка: Александр Хант родился в 1985 году в Ханты-Мансийске. Окончил Санкт-Петербургский университет кино и телевидения (операторский факультет), затем ВГИК (мастерская Карена Шахназарова и Олега Шухера). В 2017 году дебютировал с полнометражной картиной «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», получившей премию «Ника» в номинации «Открытие года» и главный приз программы «К Востоку от Запада» на фестивале в Карловых Варах.



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