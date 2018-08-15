​Анна Коростелева: «Сейчас до сих пор силен стереотип, что комиксы — для детей или для дебилов»

Рисованные истории в картинках, они же комиксы, окутаны стереотипами. То их называют детскими и глупыми, то ищут двойное дно и отголоски западной пропаганды. Почему читать комиксы вовсе не зазорно, а также о настоящем и будущем российских комиксов, siapress.ruрассказала Анна Коростелева, открывшая издательство, специализирующееся на их выпуске.

«Нам понятнее истории соотечественников»: особенности русских комиксов

— Для начала такой вопрос: несмотря на то, что в России лубочные иллюстрации появились еще в XVII веке, многие люди считают комиксы исключительно явлением западной культуры. Это первый стереотип. Второй, и не менее популярный, — что все комиксы для детей. Что вы обычно говорите тем, кто придерживается такого же мнения?

— Когда я выступаю на лекциях, то обычно отвечаю так: поскольку комиксы свою популярность, по сути, снискали среди малограмотного населения (к коим можно отнести и детей), а советское пространство всячески пропагандировало ликбез и

устранило комиксы из жизни российского человека примерно на 70 лет, всячески доказывая, что это «буржуйская», читай «антисоветская», литература, ведущая только к разложению личности, — у нас не случилось естественной эволюции комикса.Он и на Западе был в качестве агитлитературы для малограмотных, но, как и в любом виде искусства, за 70 лет здесь очень многое изменилось.

— Чем русские комиксы принципиально отличаются от всех остальных?

— Только тем, что мы сейчас нагоняем остальных. Пятилетка в четыре года, так сказать. А вообще наши художники черпают вдохновение там и адаптируют комиксы, исходя из своего мировоззрения и менталитета здесь. Нам понятнее истории соотечественников, как ни крути, и как бы мы ни хотели достичь американской мечты.

Мода и Супермен

— Что представляет из себя современный комикс? Это графический роман вроде знаменитого «Мауса», это короткие формы с упором на юмор? Что сейчас в тренде? Существует ли вообще в комиксах мода?

— Все подряд. Повторюсь — вдохновение отовсюду. Тем более — обычно доходит лучшее, поэтому наши художники наглядно учатся у лучших. Мода? Если говорить про русских художников, то больше всего пользуются спросом стрипы — короткие истории, основанные на жизненных ситуациях.

— К чему можно было бы отнести творчество популярного персонажа под псевдонимом Duran? Это интернет-комиксы, мемы или вообще что-то третье — обособленное? Кажется, он породил некий уникальный жанр.

— Если говорить с точки зрения уровня графики, то Дюран позади многих наших художников. Да и с точки зрения сюжета. Я даже не уверена, что он породил жанр. Есть такое понятие — стрип. Я уже его упоминала. Это короткая анекдотичная история, которая у нас сейчас достаточно популярна в жанре комиксов.

— Все знают Супермена, Дэдпула, например. Если не интересуешься комиксами, довольно трудно припомнить русский аналог такого супергероя. В голове в этот момент сплошной фольклор и богатыри. Какие есть предпосылки к созданию популярных и всенародных русских героев комиксов, о жизни которых будут снимать кино?

— Уже есть. Мультфильмы же есть, значит и комиксы будут. Массово начнется все с детской аудитории, далее уже подтянется старшее поколение (дети, которые вырастут на комиксах).

Богатыри, сказки… Тот же главный персонаж из «Брата» — чем не супергерой? Или пожарные, или врачи? Главное — подача. Супергероика, она же в жизни. Мы сейчас не люди 50-х, да и не американцы, чтобы нам Супермена втюхивать. Мы более глобализованные уже, что ли.

Карикатуры — бабушки стрипов

— Комиксы в чем-то очень тесно переплетаются с карикатурой. Говорят, в советских журналах небольшие комиксы даже считались карикатурами. Сейчас как-то можно максимально четко разграничить эти явления?

— Вот! В советском пространстве карикатуры сохранились, именно поэтому российский читатель сейчас любит эти самые стрипы. Мы просто привыкли к этому формату. А так да, это карикатура, она и есть. В Японии есть явление «ёнкома» — история в четырех кадрах. Она не всегда смешная, но что-то подобное тоже получается.

— Приходилось ли вам слышать о международном проекте Сургутского художественного музея «Карикатурум»? Если да, то что о нем думаете?

— Нет, но очень интересно!

«Комикс Паблишер»: история создания

— Припомните момент появления вашего издательства. Что подвигло создать его?

— Ох, это история длиною в жизнь. Я увлекалась аниме, мне кажется, лет с 12. Это привело меня впоследствии на работу, связанную с ним. И там я завела знакомства, которые позволили быть причастной к изданию «первого эшелона» азиатских комиксов в России в 2006-2008 гг. Конкретно мы локализовывали и издавали корейские комиксы — «Чумовой курьер Банья» и «XSГибрид». Но с кризисом все схлопнулось.

Однако я не люблю терять накопленный опыт. Сложилось так, что в 2013 году я захотела издать уже западные комиксы — и выбор пал на «Ведьмака» и «Судью Дредда». И опять курсы валют подвели — и не сложилось.

Руководитель «Комикс Паблишер» в типографии в Рязани на приладке самого первого печатного издания «Белая магия vs Черная магия», 2015 год

Но я же не люблю терять накопленный опыт. Так и пришла мысль начать издавать наших авторов. Почти сразу я решила заниматься только ими, обнаружив, что уже много чего создано. Но и по анимешной тусовке у меня было много рисующих друзей, которыми я когда-то восхищалась (никто из них не рисует сейчас комиксы, правда). Также ознакомились со многими новыми людьми в сообществе и работаем.

— Каково отличие вашего издательства от других российских издательств, так или иначе выпускающих комиксы?

— Ну, мы работаем только с соотечественниками. Плюс — не вмешиваемся в саму работу. В основном издаем все, как оно есть. Берем практически всех.

Цена комиксов — в рублях, нервах и градусах недоверия

— Во сколько может обойтись выпуск одного комикса?

— О! Выпуск одного комикса может обойтись в сумму от 15 до 350 тысяч рублей.

— Вы участвуете во многих ярмарках, выставках, мероприятиях. Меня лично, например, очень подкупил Geek Picnic. Есть ли у вашего издательства научно-популярные комиксы? Как вам кажется, это перспективное направление?

— Нет, но направление кажется перспективным. Хотя недоверие к комиксу пока еще на том уровне, когда оно не будет пользоваться спросом. Например, у нас есть путеводители в иллюстрациях. Художница Варвара Леднева нарисовала более 14 путеводителей по городам России. В Мурманске, особенно после статей Варламова, очень обрадовались позитивному путеводителю Варвары и опубликовали ряд статей в СМИ. Так там сразу был комментарий к иллюстрации с памятником с Вечным огнем в духе «как вы могли, мол, в комиксах памятник изобразить» и т. п.

— Кстати, можно ли сказать, что раньше было как-то…свободнее, что ли. Не стали ли издатели комиксов в последние годы больше проверять творения на предмет оскорбления чувств верующих, политические моменты? Сейчас многие шутки и картинки — буквально на острие.

— Ох, да! Мы бы рады не проверять, да и не проверяли. А тут случай: стоим на ярмарке на Красной площади, никого не трогаем, а у нас позитивный комикс есть про темного и светлого друзей-эльфов в мире фэнтези. Ну и название у него «Белая магия vs Черная магия».

Подходит к нам женщина и давай нас обвинять в том, что мы мозги промываем и торгуем оккультной литературой! До сих пор вспоминать страшно. И ничего не сделаешь. Да и рейтинги эти внесли смуту: было же раньше до 16 или старше — и все просто. А мат и так запрещен в принципе. Вот так было проще. А сейчас не знаешь, откуда прилетит. Тем более комикс в оппозиции до сих пор.

— Какие планы у вашего издательства на ближайшее время? Большие проекты, может быть, какие-то?

— Планы — выжить, издавать новых авторов, развиваться и популяризировать комиксы. Не опустить руки! Много чего — были бы силы!

Издательство «Комикс Паблишер» на калужском аниме-фстивале ANI-SHINAI-2018

Что почитать? Топовые имена в мире российских комиксов

— Какие русские авторы сейчас на слуху в мире комиксов?

— В мире комиксов на слуху Аскольд Акишин, Евгений Федотов, Богдан, Алекс Хатчетт, Ника Вотвуд (Никсель Пиксель), Александр Еремин, Олеся Холодчук, Наталья Ререкина, Акеема, Артем Траханов. Перечислять можно много, но они так и будут именами в мире комиксов. За пределами этого мира их никто не знает, к сожалению. Пока не знает!

— Какой комикс купить первым делом, чтобы ознакомиться с этим культурным феноменом и понять, что это не просто «смешные картинки», а целое искусство?

— Вопрос предпочтений. Это примерно так же, как спросить: какое кино посмотреть, чтобы начать? Особенно, если никогда кино в жизни не видел. Но в целом — «Хакер» Александра Еремина и «Тень Одинокого бога» Алексея Никанорова и Фарита Ахмеджанова — это по уровню графики целое произведение искусства. Для обывателя нужно что-то попроще в плане графики, ведь комиксы еще нужно уметь читать. Это как смотреть кино с субтитрами: нужно привыкнуть. Поэтому всегда надо начинать с чего-то простого. Например, «Архив Ужасов» про привидение в библиотеке — универсальный комикс для начала. Или стим-панк-комикс «Механизмы Хендрика». Он и веселый, и нарисован очень хорошо.

Художник и автор комиксов Александр Еремин

Как создать собственный комикс и не облажаться?

— Как проходит процесс публикации комиксов? Вот, например, есть некий художник, желающий выпустить комикс. Что ему нужно сделать, чтобы воплотить это в жизнь?

— У нас есть правила, по которым мы рассматриваем авторов. К публикации мы принимаем готовые работы, а сценарий или часть главы мы не рассматриваем. Так что, по сути, автор должен продержаться хотя бы одну главу, чтобы мы с ним обсудили детали. Ну и комикс должен быть комиксом. Сейчас в интернете много самоучителей по написанию сценария, рассказывающие о правилах создания комиксов, расположения текста и так далее. Освоить все просто. Главное — спланировать, продержаться и создать хотя бы первую главу: заодно для себя понять, сколько уходит времени, реально ли это и т.д.

— Часто ли вам приходится отказывать в сотрудничестве и почему? Точнее — кому вы точно откажете?

— Ну, сейчас есть ограничения из-за тех же законов о права верующих и защите детей, так что издавать, например, про однополые отношения комиксы мы пока не рискнем, или нечто хайповое, что может разжечь межнациональную рознь. Отказываем в основном, когда автор, что называется, перемудрил: то есть это очень замороченный сюжет и при этом достаточно плохо сделанная работа в плане графики. Я считаю, что когда сюжет с претензией, то и графика должна соответствовать. А вот если ты рисуешь интернет-мемы про жизнь, то можно себе позволить рисовать в Paint методом палка-палка-огруречик: там главное — смысл!

— Какие ошибки допускают художники? От чего хотелось бы предостеречь?

— Во-первых, онгоинги. (Ongoing — это понятие, на сленге обозначающее серию, которая находится в процессе выхода.) Люди ввязываются в долгострои (длинные серии на 10-25 глав по 25-50 страниц) и бросают, потому что вдруг понимают, что это долгий, кропотливый, просто адский труд! Надо начинать с чего-то короткого! 128 страниц — оптимальный вариант для законченной истории, которую реально осилить, и за которую потом читатели не пожалеют отдать деньги, потому что это ничего себе такая книжечка по толщине.

Кстати, читатели не любят покупать серии отдельными главами до тех пор, пока они не закончатся. Потому что у нас много примеров брошенных проектов даже у крупных издательств (даже таких раскрученных и денежных, как Наруто, к примеру).

Еще у нас не хватает комиксов для детей. Сейчас создано слишком много взрослых комиксов 18+, а нужно бы для 6-10 летних. На это уйдет время. Комиксы создаются дольше книг или отдельных картин.

Рупор государства и будущее комиксов в России

— И напоследок: в одной статье рассуждалось о том, есть ли будущее у российских комиксов. А вы как думаете?

— Да, наверное, есть, но поддержка государства не помешает, конечно. Хотя бы пиаром. Про деньги я молчу. Хотелось бы, чтобы комиксы было читать не зазорно, а то сейчас до сих пор силен стереотип, что комиксы для детей или для дебилов. И для этого всего нужен рупор. Он есть только у государства. Как оно когда-то упразднило комиксы, считая это литературой буржуазной, так же может и возродить!

Справка: «Комикс Паблишер» — издательство, представляющее авторские комиксы российских независимых сценаристов и художников. Было основано в Москве в августе 2015 года. Каждый графический роман или комикс, опубликованный «Комикс Паблишер», индивидуален, имеет характерный авторский стиль и почерк, присущий независимому творчеству. Издательство принимает активное участие в выставках и ярмарках, занимается продвижением отечественных комиксов.

