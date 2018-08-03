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«Депрессия не лечится силой воли»

Интервью с врачом-психиатром Максимом Малявиным — о диагнозе, толкающем людей с крыши, его возникновении, симптомах и антидепрессантах

«Ее щупальца грозили разрушить мой разум, мое мужество, мой желудок, раздробить мои кости, иссушить мой организм. Она обжиралась мною, даже когда мне уже, казалось, нечем было ее кормить…»

Эндрю Соломон. «Демон полуденный. Анатомия депрессии»

Слово «депрессия» давно превратилось в нечто эфемерное и повседневное. Серьезный диагноз стал синонимом дурного настроения. «Я в депрессии», — говорит человек, имея в виду упадок духа на фоне ненастной погоды или огорчение из-за того, что любимая команда продула Чемпионат мира по футболу.

Подмена понятий и общее недопонимание, витающие вокруг депрессии, порождают бесконечные и бесполезные споры страдающих ей (на самом деле) людей и тех, кто с нескрываемым раздражением советует им «взять себя в руки».

А теперь немного цифр. По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия — одно из самых распространенных психических расстройств — от нее страдают более 300 млн человек всех возрастных групп. Ежегодно около 800 тыс людей погибают в результате самоубийства. Депрессия часто становится причиной инвалидности. Кроме того, психиатры говорят, что к 2020 году эта болезнь может выйти на первое место среди причин нетрудоспособности.

Помочь разобраться в вопросе siapress.ru попросил участкового врача-психиатра, автора популярных книг и «Блога добрых психиатров» Максима Малявина.

Депрессия и подмена понятий

— Могли бы вы объяснить, почему депрессия — это серьезно? Что скрывается под этим термином?

— На самом деле то, что в психиатрии действительно называют депрессией, сильно отличается от того, чем привыкли считать депрессию в простонародье. Одно дело, когда у человека испортилось настроение на день-два или даже на недельку — и он говорит: «У меня депрессия». И совсем другое — когда резкое и значительное снижение настроения наблюдается в течение трех недель и более. В этом случае, как правило, какой-то заметной коррекции уговорами в духе «соберись, возьми себя в руки» настроение не поддается. Именно потому — что это все-таки болезнь, а не какая-то нормальная реакция организма на внешние изменившиеся обстоятельства или на возникший внутренний конфликт.

Дело в том, что здесь подключается биохимия. Все изменения затрагивают не только сферу настроения, но и мышление. Человеку в этот период заметно труднее думать, принимать решения. Он почти не видит перспектив, он недоволен результатами своего труда, каким бы он ни был — физическим или умственным. Не говоря уже о том, что это и делать-то все попросту очень тяжело.

И тут мы подходим к следующему моменту. В этот период у человека замедляется не только мышление, но и даже моторика. Получается такая характерная депрессивная триада: значительное резкое пониженное настроение, замедление темпа мышления и уменьшение темпа двигательной активности. Это классическая триада для развернутой депрессии.

Во всём виноваты гены?

— Есть теория, что депрессия — это наследственная болезнь. Расскажите, как она возникает и почему?

— Сейчас исследователи действительно больше склоняются к тому, что в развитии самой депрессии очень велика роль генетики, то есть генетическая данность и генетические предрасположенности. Имеют место и глубинные масштабные нарушения биохимических процессов в мозге — речь о работе нейромедиаторов.

Вообще, до сих пор отсутствует единая стройная теория, которая бы объединяла и одновременно разграничивала все виды депрессии. Данных много, но их надо собрать еще больше. Тем не менее открыт серотонин и его влияние на настроение и, соответственно, изучается его роль в развитии депрессии. Точнее — его недостаток или недостаточная реакция на него. Также мелатонин и норадреналин играют свою роль в формировании депрессии.

Кроме того, сейчас начали изучать активность мозга во время депрессии на так называемых функциональных МРТ. То есть это не просто снимок, а наблюдение за работой мозга в динамике с поглощением активных светящихся веществ. Так можно увидеть, какие зоны активны, а какие наоборот — угнетены. И было найдено не меньше четырех довольно четких зон в мозге. В каждом случае какая-то зона отвечала за свой особый тип депрессии — с преобладанием апатии, с преобладанием тревоги и так далее.

— Помимо наследственности, что еще влияет на возникновение депрессии?

— Бывает ведь депрессия реактивная, например. Это реакция на сложившиеся внешние обстоятельства. Это может быть потеря близкого, увольнение с работы, угроза потеря свободы — для каждого своя причина. Как правило, выход из реактивной депрессии чистый и хороший, особенно если вовремя лечить, чтоб далеко не зашло, не зафиксировалось в памяти. Как правило, реактивная депрессия успешно излечивается. А вот то, что обусловлено генетически, — это уже нечто другое. У такого человека существует склонность когда-нибудь при сумме накопившихся факторов или обстоятельств выдать на-гора такую реакцию.

«Депрессия достаточно демократична»

— Есть какая-то статистика, кто чаще подвержен депрессии? Жители городов или деревень, например?

— Все болеют одинаково. Просто получается так, что уровень диагностики и количество найденных отличается. Там, где специалистов больше — находят больше. Там, где специалистов нет — вообще никто «не болеет депрессией».

— Женщины и мужчины одинаково склонны к депрессии? Говорят обычно, что слабый пол более уязвим.

— Принято считать, что женщины за счет большей эмоциональности вроде бы могут давать больший процент депрессии, но это на самом деле не такая уж ощутимая разница. Депрессия достаточно демократична — ей неважны гендерная принадлежность, благосостояние и социальное положение.

— Расхож стереотип о том, что обеспеченным людям или мечтательной молодежи, например, просто нечем заняться — вот они и предаются хандре.

— Это действительно стоит различать. Есть, допустим, некогда модное слово «сплин», а есть нечто более тяжелое и вызванное не только и не столько внешними обстоятельствами, а как раз теми вещами, что происходят внутри.

Есть, например, послеродовые депрессии — когда женщине настолько плохо, что она готова вместе с ребенком «выйти в окно», потому что ни для себя, ни для него она не видит перспектив в жизни.

А есть нечто другое и вполне объяснимое психологически. Женщина понимает, что в течение ближайших лет на ее плечи ляжет достаточно большая нагрузка, а некоторые начинают комплексовать, что после родов стали менее привлекательными и так далее. Вот такое — объяснимое и вызываемое внешними факторами — состояние называется бэби-блюзом. Это не послеродовая депрессия.

От шампанского — к антидепрессантам

— Как лечить депрессию? Чем отличаются старые способы от новых?

— Депрессию лечат не первый век. Просто в каждую из эпох подход к ее лечению был на уровне, равном представлению о том, что это такое и что можно делать с этим в силу технических возможностей.

Психиатр 19 века Крафт-Эбинг писал, что больным депрессией неплохо бы давать шампанское. Чуть позже были попытки лечить депрессию с помощью каннабиса, а потом и кокаина. Было время — врачи пытались привлечь к этому делу амфетамины и их производные.

Получается так, что только в 50-х годах был открыт хлеб психиатрии — аминазин. Одно из веществ, которым лечили туберкулезных больных, вызывало у них неестественный подъем настроения. Причем это касалось пациентов, у которых настроение изначально было снижено. Таким образом и появились наблюдения, позволившие открыть первые антидепрессанты. Ну и потом появилась целая плеяда такого рода лекарств.

Мифы и факты об антидепрессантах

— Бытует мнение, что на антидепрессанты можно «подсесть». Многие советуют на форумух не пить таблетки и хвастаются тем, что отказались от препаратов. Что скажете по этому поводу?

— У антидепрессантов есть критерии, по которым они создавались, а также отличительные свойства, присущие им.

Антидепрессант действует только на болезненно сниженное настроение! Если у человека нормальное настроение, антидепрессант никаким образом его не повысит, — это не стимулятор.

Второй момент заключается в том, что на антидепрессанты практически невозможно подсадить. От них нет ощущения кайфа, которым, к слову, грешны те же транквилизаторы («Валиум», «Диазепам», «Седуксен» и другие). Но у них, собственно, и задачи другие были. Сейчас от употребления транквилизаторов доктора пытаются потихоньку отойти. Разрабатываются другие препараты.

У антидепрессантов нет такого эффекта, который вызывал бы желание принимать их еще и еще. Напротив, когда человек начинает принимать антидепрессанты, чаще всего в течение первых полутора-двух недель ничего не происходит. Он просто ничего не чувствует. К тому же появляются иногда какие-то побочные эффекты, которые могут быть неприятны: сухость во рту, тошнота, запор. Это происходит обычно на фоне приема достаточно сильных препаратов. Однако вот беда — с настроением ничего не происходит!

Дело в том, что антидепрессант должен включиться в биохимические процессы. Количество нейромедиаторов должно накопиться. И только спустя некоторое время вся эта махина, весь этот здоровенный авианосец под названием «настроение» поменяет курс!

При этом, когда говорят, что вот вам их назначат, мол, и вы с них не слезете, — народ путает причину и следствие. Депрессия — это не простуда, она за 10 дней не пройдет. Чтобы наладить биохимию, нормальное русло задать и сделать задел на будущее — необходим минимальный курс приема антидепрессантов длиной в 6-8 месяцев.

— Полгода нужно на то, чтобы реально получился в итоге закрепленный эффект?

— Да, стойкий и отдаленный — на последующее время. Бывает, человек попил таблетки месяц-полтора, настроение выработалось, ему стало хорошо. Он говорит, мол, все — я больше не больной, зачем я буду их пить? Он их бросает, а ведь еще ничего не закончилось! Это внешние признаки и субъективные ощущения. Кроме того, это же и денег стоит. И еще любят говорить у нас — что все это химия.

В этот момент происходит самая распространенная ошибка: депрессия не закончилась, а человек уже перестал пить антидепрессанты. Соответственно, проходит где-то три или четыре недели, и все возвращается.

Однако человек не может расценить это правильно — как болезнь, которую он не вылечил. Он считает, что его подсадили на таблетки, а это — не рецидив депрессии, а синдром отмены.

— Правда, что важная часть лечения депрессии — это еще и непосредственная работа с психотерапевтом, а не только прием препаратов?

— Не всегда это обязательно. В ряде случаев человеку вполне хватает собственного здравомыслия, чтобы понять, что же ему надо. Кроме того, далеко не всегда психотерапевта можно подключать сразу же. Допустим, у человека совсем все плохо — он уже не то что собрался что-то с собой сделать, а мысленно давно все сделал, успел и план выработать. Единственное, что ему может мешать, — это отсутствие сил, чтобы собраться и сделать задуманное, или остатки осознания долга перед своими родными и близкими. У него настолько плохое настроение, что ему физически больно. Есть такое выражение при клинической развернутой депрессии — «витальная тоска». Это ощущение, будто у тебя грудь изнутри разрывает, раздирает когтями, ножом. Физически больно. А представьте: тут к пациенту приходит психотерапевт и говорит: «Давайте об этом поговорим». «Да пристрелил бы его, собаку!» — думает в этот момент больной.

Психотерапевт обычно (не только при депрессии, но и других острых тяжелых состояниях в психиатрии) появляется в поле зрения больного только тогда, когда острота пошла на убыль, и когда пациент в состоянии услышать то, что ему говорят.

Но если мы говорим о том, что депрессия имеет место, но она не очень выражена и, скажем так, от психотерапевта требуются не столько приемы, которые могли бы помочь иначе взглянуть на жизнь, а просто участие и элементарный медицинский ликбез, тогда специалист нужен.

Когда стоит обращаться к врачу

— Как понять, когда стоит обратиться к специалисту? Что должно насторожить?

— Прежде всего это длительность выраженного снижения настроения. Когда оно реально не просто так себе, а плохое. При этом не день-два, а порядка трех недель. Это условно. Время может варьироваться. В этот момент ничего не радует, секс не расслабляет — да и вообще не до него. Иногда друзья говорят, мол, ты выпей, и будет лучше. Человеку в состоянии депрессии не стоит предлагать выпить! Спиртное усиливает то состояние, в котором находится человек. Депрессия усугубится, ничего хорошего от спиртного не будет.

Вернемся к симптомам. Есть еще один, характерный для большой клинической депрессии, симптом. Если с утра настроение вроде бы терпимое, а к вечеру накатывает тоска и безысходность, и становится все хуже, то это тоже признак.

Но если с утра все плохо, а к вечеру наоборот становится чуть легче — это скорее признак не депрессии, а субдепрессии и присоединившихся к ней атстении и нервного истощения.

Кроме того, если ко всем этим состояниям еще присоединяются потеря аппетита и бессонница, то желательно не медлить и обратиться к специалисту.

Что сказать людям, если у вас депрессия?

— Есть такой момент. Люди с реальным диагнозом часто слышат фразы в духе «соберись, возьми себя в руки», «я же смог, и ты не будь тряпкой» и так далее. Что им отвечать своим советчикам? Возможно ли вылечить депрессию лишь силой воли?

— Нет, депрессия не лечится силой воли. С помощью силы воли ее можно лишь попытаться пережить. Да, раньше бывало, что обходились без лекарства и так далее. Депрессия отыгрывала свое время, и вроде потом даже наступало улучшение. Но момент, когда она отыграет, мог затягиваться на год и больше! Какой современный человек готов позволить себе на год выпасть из активной жизни? Причем очень болезненно для себя. Кажется, это просто: раз! — и ты ничего не делаешь. Но ты ничего не делаешь, потому что тебе настолько плохо, что ты просто не можешь ничего делать. И это — если не подключатся реальные заметные суицидальные тенденции и настроения…

Понимаете, неблагодарное занятие — пытаться подсказать кому-то, что ответить людям, которые этого не испытывали или не видели больных депрессией в огромных количествах. Это все равно что объяснять мужчине, как ему рожать.

Справка: Депрессия — комплекс психических нарушений, связанных прежде всего с эмоциональной сферой. Расстройство характеризуется различными нарушениями, при которых люди испытывают тоску, тревогу, чувство вины, ангедонию (утрату способности переживать удовольствие), или апатию (отсутствие и негативных, и позитивных эмоций). Депрессия характеризуется определенными нарушениями в сфере мышления. В депрессивном состоянии люди с трудом принимают решения. У них присутствуют мрачные мысли о самих себе, об окружающем мире, о людях. У депрессии есть такие физиологические проявления, как нарушения сна, функций кишечника, сексуальных потребностей. У больных депрессией нарушается общий энергетический тонус, они чувствуют утомляемость. При соматизированной депрессии человек переживает неприятные ощущения в теле.

Рисунки: Надя Макаренко


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Сегодня в 10:10, просмотров: 294, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:37
Депрессия лечится водкой, она разрушает комплекс психических нарушений. Правда, здоровье тоже…

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