Борис Хохряков: «От «Единой России» на осенние выборы в Югре зарегистрировано 616 кандидатов»

Избирком Югры определился с датой начала досрочного голосования по выборам губернатора Тюменской области, выборам в органы местного самоуправления, а также довыборам депутатов городских и районных дум. Оно назначено на 29 августа. Основной день голосования и подсчет голосов - 9 сентября. В Югре будут избраны 46 глав сельских и городских поселений. Также голосование пройдет для замещения 713 депутатских мандатов Советов депутатов и 14 мандатов районных и городских дум.

«Мы обеспечили выдвижение наших кандидатов на все 773 мандата в положенный срок. Сейчас идет процедура регистрации, которая завершится 3 августа. На сегодняшний день зарегистрированы 616 кандидатов от Партии «Единая Россия»: 581 на выборы депутатов и 35 на выборы глав. Это достойные активные граждане, уважаемые своими земляками», - рассказал порталу "Открытый регион" секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Борис Хохряков.

В праймериз югорского отделения "ЕР" к предстоящим выборам приняли участие 1359 граждан.

«В их числе 506 членов партии, 313 сторонников и 540 беспартийных югорчан. Каждый пятый кандидат - это молодые люди в возрасте до 35 лет», - уточнил Хохряков.