Татьяна Тарасова: «У футболистов серьезное покровительство. Наверное, поэтому раздаются эти звания»

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свое мнение о высказывании известной волейболистки Екатерины Гамовой. Спортсменка считает, что звание заслуженных мастеров спорта (ЗМС) присуждается не совсем справедливо.

Напомним, что сегодня футболисты сборной России, вышедшие в 1/4 финала ЧМ-2018, получили звания ЗМС.

– Я с Гамовой согласна, потому что она знает, что говорит, и знаю, что говорю. Конечно, выступление футболистов – большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения, – считает Тарасова. – Думаю, нельзя так обесценивать работу людей и получения ими наград. Спортсмены зарабатывают каждое признание тяжелейшим трудом и выдающимися победами. Поэтому не считаю, что футболисты на меня обидятся. Просто у них серьезное покровительство и благодарность от всей страны. Наверное, поэтому раздаются эти звания. Есть же четкие критерии. Нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады. Поэтому Гамова абсолютно права.

– Какие меры необходимы, чтобы все были в одинаковом положении?

– Честность и порядочность руководителей, которые обязаны соблюдать порядки, которые работают десятилетиями. При этом все спортсмены были в одинаковом положении до появления футбола.

– Что вы имеете в виду?

– Первое – это нарушение правил, которые существуют. У нас же так часто происходит. Тогдашний министр спорта, товарищ Мутко абсолютно провалил Олимпиаду-2018, и за своих спортсменов не вставали поначалу страна и люди, которые обязаны этим заниматься. Он (Мутко – Прим. "СЭ") не имел достаточного веса и голоса в тех олимпийских и спортивных структурах, где работал. Нас не допускали до Игр, отстраняли от соревнований. Считаю, что человек не справился со своей работой, а его повысили. И вы должны все заткнуться и не обсуждать это. Я считаю такое поведение неправильным и несправедливым. Так же и с футболистами. Одни люди живут по законам, которые есть, а другие – так, как хочет кто-то.

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Фото: 24СМИ