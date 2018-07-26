​При гарантийном сроке в десять лет аттракцион может проработать и все 50

В Екатеринбурге 22 июля в главном парке — ЦПКиО им. Маяковского, упала карусель «Космос», когда на ней катались дети. Никто серьезно не пострадал. Сообщается, что причиной ЧП стала лопнувшая от старости труба внутри конструкции.

Директор сургутского МАУ «Городской парк» Руслан Пиляй рассказал СИА-ПРЕСС, безопасны ли наши карусели, сколько они могут прослужить, и какой аттракцион в городе самый старый.

— Как проверяются карусели в Сургуте?

— Каждый год проверка идет в несколько этапов. Перед началом летнего сезона наш персонал производит проверку, технические ремонт и обслуживание аттракционов. Затем специализированная организация, аккредитованная в качестве испытательной лаборатории в научно-техническом центре «Промышленная безопасность», приезжает в Сургут и проверяет с помощью приборов несущие конструкции, механические узлы и агрегаты на усталость металла и микротрещины, проверяет электрооборудование, производит статические и динамические испытания аттракционов в соответствии с их технической документацией.

После этого выдается заключение о пригодности или непригодности аттракциона к эксплуатации. На основании этого заключения мы подаем документы в Гостехнадзор по Сургуту и району. Приезжают их инженеры и опять повторно проверяют каждый аттракцион, техническую документацию, дают свое заключение. И только потом мы получаем талон о прохождении государственного технического осмотра, то есть талон допуска на сезонную эксплуатацию.

В этом году все аттракционы прошли проверку. Плюс, в течение лета Гостехнадзор осуществляет еще одну инспекцию. Вот в августе их ждем.

— Талон допуска дается на весь сезон?

— Да. Но аттракционы наши механики проверяют ежедневно, перед запуском. Плюс, ведется периодический и сезонный технический осмотры. Для этого, согласно документации завода-изготовителя, составлен график обслуживания каждой карусели, проводятся и фиксируются ремонтные работы.

У некоторых аттракционов в правилах эксплуатации есть ограничения по погодным условиям. Температура, это понятно. Но и скорость ветра тоже учитывается.

— Если все так строго, то как могли в Екатеринбурге просмотреть дефект карусели?

— В 2016 году я был на международной выставке аттракционной техники в Москве. Разговорился с екатеринбургскими коллегами. Они рассказали мне, что у них нет таких проверок Гостехнадзором, как у нас в Югре. Даже талоны допуска не выдают.

— Сколько может прослужить карусель?

— У каждого аттракциона есть гарантийный срок эксплуатации, установленный заводом-изготовителем. Например, десять лет. Но это не означает, что после этого периода его необходимо демонтировать. Если карусель проходит проверку, то время эксплуатации продляется. Может и 50 лет проработать.

В 2013 году мы убрали «Зубр». Можно было его капитально модернизировать, но это было бы очень дорого, поэтому было принято решение демонтировать аттракцион.

В прошлом году цепочная карусель «Ретро» простояла почти весь сезон. Тогда сломался редуктор, его заказали на заводе-изготовителе в Красноярске. Пришел в августе только, под конец сезона.

— Какой аттракцион самый старый в вашем парке?

— Самый старый — детский аттракцион «Солнышко» (мини-колесо обозрения). Ему более десяти лет. Но он ежегодно проходит испытания, гостехосмотр, поэтому продолжает использоваться.

— Были ли в Сургуте какие-то ЧП на ваших аттракционах?

— Я работаю в Городском парке с 2013 года. На моей памяти ни разу не было серьезных поломок во время эксплуатации аттракциона или каких-то происшествий.

— Ждать ли сургутянам новые аттракционы?

— В ближайшее время нет. Сейчас решается вопрос о переносе парка, поэтому пока не обновляем «ассортимент». В последний раз мы приобрели новый аттракцион карусель «Лошадки» в 2016 году.