Сергей Алексашенко: «Начинать повышение пенсионного возраста через полгода – это издевательство над населением России»

В последние полтора месяца тема повышения пенсионного возраста по уровню вызванного ею общественного резонанса успешно соперничала с Чемпионатом мира по футболу, а по количеству спекуляций и слухов точно его превзошла. В Госдуме первое чтение законопроекта должно состояться 19 июля. Накануне корреспондент siapress.ru поговорил с экономистом, заместителем министра финансов и первым заместителем председателя Центробанка России в 1995—1998 годах Сергеем Алексашенко и узнал, почему не получится заставить частный бизнес брать на работу пожилых людей, как повышают пенсионный возраст в Англии и что сказал Путин о демографии в России.

– Нужна ли России пенсионная реформа, и что она должна из себя представлять?

–России необходима пенсионная реформа. Но реформа ­–это не разговор о том, как нужно выплачивать пенсию сегодня и на сколько процентов ее поднимать. Пенсионная реформа — это выстраивание отношений между государством и теми, кто сегодня работает и платит взносы на пенсионное обеспечение. Сегодня в России существует солидарная пенсионная система, то есть все мы – вы, я, друзья, недруги, кто угодно, – переводим в Пенсионный фонд деньги, за счет которых выплачивается пенсия нынешним пенсионерам.

Пенсионная реформа – это объяснение государством того, как мы с вами будем получать пенсию через 20, 30, 40 лет, и по каким правилам она будет высчитываться. Сохранится у нас солидарная система или Россия перейдет к накопительной? Берет на себя государство какие-то обязательства по выплате пенсии перед сегодняшними работниками или не берет?

Стране нужна пенсионная реформа, но само по себе повышение возраста выхода на пенсию – это не реформа, это фискальное упражнение, которое призвано снизить расходы бюджета на выплату пенсий. Минфин уже много лет говорит о том, что, если не уменьшать дотации из федерального бюджета в Пенсионный фонд, то доля расходов на его поддержку будет расти и расти. Дело в том, что ПФР существует как придаток федерального бюджета: тех взносов, которые в него перечисляются, недостаточно для того, чтобы выплачивать пенсии, поэтому в него ежегодно нужно перечислять деньги из казны. Да и вообще Пенсионный фонд только называется фондом, это скорее отдельная бухгалтерская строчка. У него нет своих активов, он ничем не управляет, у него деньги, что называется, «с колес» – получил – выплатил, получил – выплатил. Дума может принять закон о замораживании пенсий, о единоразовых выплатах, как это было в прошлом году. От этого ничего не изменится: денег, получаемых ПФР за счет взносов, не хватает для выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Если Минфин продолжит те самые два с небольшим триллиона рублей ежегодно перечислять в ПФР, то у фонда не хватит денег и на сегодняшних пенсионеров, и на тех, кто выйдет на пенсию в ближайшие 10-15 лет.

– И какие есть варианты выхода из ситуации? Только лишь повышение пенсионного возраста?

Можно повышать налоги (пенсионные взносы), можно снижать уровень пенсий, а можно повышать пенсионный возраст. Соответственно, из трех вариантов, которые сегодня существуют, государство выбрало последний. При этом уровень пенсий государство пообещало повысить – недавно появилось заявление Минтруда о том, что пенсии должны достичь размера 40 процентов от заработной платы.

Если говорить о долгосрочной перспективе, скажем, 15 лет, то, на мой взгляд, России нужно повышать пенсионный возраст, без этого рухнет или пенсионная система, или федеральный бюджет. Дальше возникает вопрос: когда это нужно делать и с какой скоростью?Правительство предлагает резко, и уже начиная с Нового года.Но ведь можно начать, скажем, через три-четыре года, более плавно.

С одной стороны, у правительства есть огромные ресурсы, включая Фонд национального благосостояния, которые способны поддержать устойчивость пенсионной системы. А с другой стороны, есть неэффективность бюджетных расходов и слабая дисциплина по уплате госкомпаниями дивидендов, что не способствует финансовой стабильности бюджета. Одним словом, по моему мнению,проводить реформы так, как это делает правительство, нахрапом, и начинать повышение пенсионного возраста уже через полгода – это издевательство над российским населением.

– А какой уровень пенсий в мире считается нормой?

Считается, что нормальным уровнем пенсии – не менее 40 процентов от среднего уровня зарплат. В России в июне средняя зарплата составила чуть менее 46 тысячи рублей, соответственно, пенсия должная составлять 18 тысяч рублей. А она у нас всего 14 тысяч.

«Правительство апеллирует к мировому опыту, когда ему это выгодно»

– Недавно был опубликован доклад экономистов «Райффазен банка» со сценариями возможных последствий от повышения пенсионного возраста на доходы населения. Стоит ли серьезно относиться к такого рода прогнозам?

– Такие прогнозы очень тяжело обсуждать, потому что в них есть очень много неизвестных. Все-таки главным критерием, который говорит о том, насколько вырастут доходы населения, является рост экономики. В России доходы населения составляют чуть больше половины ВВП. Вот если наша экономика будет расти на два процента в год в течение десяти лет, то и доходы населения будут расти в среднем на те же два процента. Здесь нет прямой зависимости от повышения пенсионного возраста.

Можно абстрагироваться от всего прочего и считать, что люди, которые выходят на пенсию, получают денег меньше, чем те, кто приходит на работу на их место. Если мы представим, что пенсия меньше, чем начальная зарплата, а количество людей одно и то же, то доходы населения будут уменьшаться. Но есть еще одна неизвестная составляющая – то, сколько пенсионеров продолжают работать сегодня. Будут ли они работать дальше, если им повысят пенсионный возраст? Какую зарплату будут получать? На эту тему очень легко спекулировать, мне сложно давать какую-то однозначную оценку подобным прогнозам.

– То есть, получается, что влияние от манипуляций с пенсионным возрастом на доходы населения имеет непрямой характер?

– Прямой он только в том случае, если пенсионеры, продолжающие работать, имеют зарплату выше, чем пенсия, которую они могли бы получать. Если опираться на этот тезис, то доходы населения должны расти. В наших условиях получается следующая картина. Насколько я помню, в России в первый год после выхода на пенсию работает 60 процентов пенсионеров. Через пять лет после выхода на пенсию их остается где-то 15-17 процентов. То есть, далеко не все продолжают работать в даже после пяти лет. Дальше нужно смотреть, будут ли они получать ту же зарплату, которую получали за год-два до выхода на пенсию. Я не готов вот так навскидку посчитать, как поменяется зарплата, и что будет с доходами населения, но сценарий, по которому они упадут, скажем, на 10 процентов, кажется мне преувеличением.

– Правительство, оправдывая повышение пенсионного возраста, апеллирует к мировому опыту. Насколько корректно переносить его на российскую почву?

– С одной стороны,апеллировать к международному опыту не то, что можно,а нужно. Потому что Россия – страна, ничем не отличающаяся от других, россияне такие же люди, как и все остальные, и экономика у нас работает по одним и тем же законам. Но наше правительство, когда ему выгодно, апеллирует к западному опыту, а когда невыгодно, говорит, что у «нас свой особый путь», «умом Россию не понять» и так далее. Да, в странах Запада высокий пенсионный возраст, но там и выше уровень жизни, и больше расходы государства на медицину, и меньше расходы на национальную гвардию, и меньше людей сидит в тюрьме. Если просто вырывать из контекста только пенсионный возраст, то Россия действительно находится, скажем так, «внизу».У нас один из самых ранних возрастов выхода на пенсию. Но, если смотреть на международный опыт, то нужно мыслить шире и оценивать, с какой скоростью и за какой срок правительство объявляет о повышении пенсионного возраста. Например, в Англии и Германии уже известно, что следующее повышение будет между 2034 и 2040 годами. За полгода такие вещи не объявляются.

«Количество рабочих рук в российской экономике будет быстро сокращаться»

– Недавно появилась информация, что повышение пенсионного возраста задержит на рынке труда 1,6 миллиона человек. К чему это может привести?

– Не совсем понятно, откуда появилась эта цифра, и за какой период. У нас количество пенсионеров ежегодно увеличивается примерно на 450 тысяч. С учетом того, что пенсионный возраст будет повышаться раз в два года, то за 10 лет у нас набежит, примерно 5 миллионов единиц дополнительной рабочей силы. И тут надо вспомнить, что говорил Путин в своем обращении к Федеральному собранию, где он рассказал про эти замечательные ракеты, которыми мы будем бомбить весь мир. Но начал президент с другого. С того, что в России очень тяжелая демография, а совокупная рабочая сила в экономике снижается на один процент ежегодно. Это потеря примерно 700 тысяч работников каждый год. Если смотреть на макроуровне и абстрагироваться от интересов и проблем людей, то повышение пенсионного возраста – фактор полезный, потому что частично(не полностью!) компенсирует снижение рабочей силы в российской экономике.

– Прошел слух о том, что компании могут принудить брать на работу людей пожилого возраста. Какие последствия могут быть от этой меры, если ее примут?

– Я не верю, что кого-то можно принудить брать кого-то на работу. Я готов допустить, что такой закон могут принять, но я не верю, что он будет работать.

– То есть, это будет один из неработающих законов?

– Да конечно.

– А если представить, что компании будут штрафовать или им давать некие квоты на людей пожилого возраста?

– Если компания выдвигает профессиональные требования, что человек, приходящий устраиваться к ним, должен владеть английским языком и уметь работать на компьютере, то причем здесь возраст? Я знаю людей пенсионного возраста, которые совершенно нормально работают на своём рабочем месте и адекватно справляются со своими обязанностями. В то же время,есть люди, которым еще десять лет до пенсии, а они уже потеряли всю квалификацию. В частном бизнесе, мне кажется, заставить брать на работу людей по возрасту, а не по профессиональной квалификации просто невозможно. А вот в государственных структурах может быть все, что угодно, тут я готов поверить.

– Не секрет, что российские компании неохотно берут на работу людей предпенсионного возраста. С учетом, что время выхода на пенсию еще больше увеличится, что делать этим людям и как планировать свою трудовую деятельность?

– Этот вопрос мне сильно напоминает разговоры начала 90-х годов, когда советская экономика превращалась в российскую и переходила к рынку. Тогда предприятия закрывались, потому что та продукция, которую они производили, была никому не нужна. Нет ответа, что делать каждому конкретному человеку. Мне кажется, для всех, не только для тех, кто выходит на пенсию, главная задача – это постоянное повышение своей квалификации. Если вам 60 лет, но вы адекватно справляетесь со своими обязанностями, следите за новинками и знаете не меньше, чем приходящий на работу студент, то я не верю, что вас решат уволить. С другой стороны, если пик вашей заработной платы был в 45 лет, а вы в 60 лет ищете себе работу, чтобы зарплата была выше, чем 15 лет назад, то это, наверное, не слишком адекватное требование.

Я исхожу из того, что количество рабочих рук в российской экономике будет быстро сокращаться. Мы еще не до конца осознали эту реальность, процесс начался буквально 2-3 года назад и, чем дальше он будет идти, тем жестче. Думаю, что многие компании очень скоро ощутят на себе дефицит рабочей силы, и отношение к людям старшего возраста будет совсем другим. Но это не снимает с нас, работников, обязанности быть профессионально адекватными.

– А что произойдет с безработицей? Она вырастет, уменьшится или останется на прежнем уровне?

– Я не готов ответить на этот вопрос, потому что статистика безработицы в России находится в очень плохом состоянии. С одной стороны, у нас безработными регистрируются только те, кто получают пособия, но деньги эти настолько маленькие, что люди отказываются от них и уходят в теневой сектор. Плюс, в России большая доля иностранной рабочей силы, где-то 10-12 процентов, а в отдельные годы и все 15 процентов. Приезжие иностранцы сегодня еще работают, а завтра половина из них уедет к себе на родину. Они вроде как не безработные, потому что не являются российскими гражданами и не регистрируются как безработные, а с другой стороны реальное количество рабочих мест сократилось. Сложно сказать, что будет с официальной безработицей, но, по оценкам многих экспертов, которые занимаются трудовыми ресурсами, в российской экономике сейчас нет избыточной рабочей силы.

– Какой все-таки должна быть пенсионная реформа, на ваш взгляд?

– Она должна быть такой, чтобы люди, которым сейчас 25-30 лет, понимали, каким образом и по каким правилам им будет выплачиваться пенсия. Вот если появятся ответы на эти вопросы, и будут созданы работающие институты, то можно будет сказать, что пенсионная реформа действительно успешно проведена.





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