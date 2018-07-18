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Однажды за «неправильную» песню меня забрали в отделение полиции // ФОТО, ВИДЕО

Фото: Ю. Латипова
Фото: Ю. Латипова

Типичное окончание любого буднего дня. Сургутяне спешат домой после работы, у кого-то остались важные незаконченные дела. Весь город находится в активном движении, и в этом бурном потоке люди мало что замечают. Они не обращают внимание и на уличного музыканта, пытающегося всеми силами поднять настроение проходящей мимо толпе. Это Владислав Женжера.

Мы решили задать молодому исполнителю пару вопросов.

— Когда ты начал выступать на улице?

— Впервые я вышел играть для прохожих в июле 2011 года. Тогда я еще жил у себя на Родине — в Петропавловске, что в Казахстане. А в Сургут переехал в том же году в августе. И продолжил начатое.

— У тебя музыкальное образование?

— Признаюсь, музыкальную школу я не оканчивал. Лишь пару-тройку месяцев учился игре на гитаре у педагога, когда мне было 15 лет.

— Что привело тебя на улицу: желание заработать или просто порадовать людей своей музыкой?

— Меня приводит на улицу и то, и другое. В первую очередь, хочется через музыку выразить все, что у меня наболело. Есть желание привить хоть какой-то части населения Сургута тот вкус к музыке, который, по моему мнению, должен быть у всех. Людям иногда нужно вслушаться в рок, в андерграунд, а не слушать только попсу. Но полностью сломать здешний менталитет не получится, ведь на вкус и цвет все фломастеры разные. Может, к счастью, а может, к сожалению.

— Какие песни предпочитаешь исполнять?

— Чаще всего такие, которые дадут слушателям пищу для размышлений, смысл которых поймет каждый. Обычно стараюсь исполнять музыку полегче, чтобы не нагружать прохожих тяжелыми звуками. Я люблю экстремальные жанры, но на улице неудобно одновременно петь и играть на гитаре.

Нередко меня просят сыграть что-то конкретное. Самая популярная среди наших горожан песня — «Восьмиклассница» группы «Кино». Я, честно, не понимаю, почему ее так любят. Ведь есть произведения не хуже, которые тоже достойны внимания.

Я считаю, что в этом мире есть много крутых песен от ненавязчивого поп-рока до брутального death-метала. Жаль, что в Сургуте мало любителей тяжелого рока.

— А как чаще реагируют горожане на твое творчество?

— Реакция в целом скромная. Большинство меня игнорируют, но все же многие улыбаются, останавливаются послушать, иногда даже деньги кладут. Все зависит, конечно, от каждого отдельного человека, от его взглядов на жизнь и музыкальных вкусов. Есть среди сургутян и такие, которые не могут спокойно пройти мимо, считают своей обязанностью раскритиковать мое творчество. В соцсетях тоже пару раз высказывали недовольство.

— С какими трудностями пришлось столкнуться, выступая на улице?

— С разными. Иногда рвется струна, и из-за этого я не могу играть как следует, приходится выкручиваться. Бывает сложно угодить аудитории, и тогда основная часть прохожих идет мимо и не дает обратной связи.

— С правоохранительными органами были проблемы?

— Пару раз за несколько лет меня гоняли сотрудники правоохранительных органов. Впервые это было в конце лета 2012 года, тогда полицейские сказали, что если увидят меня еще раз на том же месте, то точно заберут в отделение. Вроде, все обошлось.

Летом 2014 года я часто пел в парке «За Саймой», никто меня не трогал. А вот на следующий год мне довелось выступить там лишь дважды. Мог бы чаще, но на меня обратили внимание сотрудники ППС. А они могут применять физическую силу и быть очень грубыми. С ними разговор короткий, приходится уходить из парка. Полицейские, видимо, против того, что уличные музыканты хотят вызвать улыбки у горожан.

— Доходило ли до чего-то более серьезного, чем словесные замечания?

— Запомнился случай, произошедший в конце весны прошлого года, когда выступал возле Сити-центра. Я под козырьком здания пережидал дождь, подъехала полицейская машина. Из нее вышли несколько сотрудников, которые начали интересоваться, кто я такой и зачем здесь нахожусь. В итоге меня увезли в ГОМ. Объяснили это тем, что я пою «неправильные» песни. В тот день я исполнял «Тюленей» группы «Смысловые галлюцинации» и «Все это рок-н-ролл» «Алисы». Оказалось, что кто-то из чиновников проходил мимо и поспешил сообщить в полицию, что ему не нравится мой репертуар.

Я дал показания, и меня отпустили, на прощание сказав, что, если я буду дальше исполнять подобные песни, то попаду в тюрьму.

— Сколько в среднем может заработать уличный музыкант в Сургуте?

Всегда по-разному. Зрители могут копейку положить, а могут и купюру. Большие суммы мне пока не жертвуют. Хотя иногда получаю и тысячные купюры.

Когда я играл на обычной акустической гитаре, мог за пару дней заработать около 900 рублей за три часа выступлений. После покупки хорошей аппаратуры заметил, что люди стали давать моим выступлениям более высокую оценку.

Возле «Союза» я получаю в среднем около 1,5 тысяч рублей. Самое большее — три тысячи за три часа. Теперь хочу в ближайшее время поставить новый рекорд.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 197, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:14
Видел этого клоуна - без голоса
Мудрец
не нравится
Сегодня в 15:15
Слава богу, хоть из парков таких гоняют. И так в городе много шума, а тут еще люди вообразившие себя певцами.
Ю.Н.
не нравится
Сегодня в 16:26
Забавный парень. Часто проходим мимо "Союза", увы, приходится признать, что со слухом не очень.

А еще не очень со вкусом: недавно вместо песен услышали гневную отповедь прохожим (нам, видимо, в том числе), которые не желают слушать песни "Короля и Шута" или Константина Кинчева и предпочитают низкопробную попсу. Меня чуть-чуть не дернуло подойти и сообщить артисту, что помимо русского рока и русской же попсы существует масса другой (очень нестыдной притом) музыки.

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