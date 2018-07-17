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«В Югре велоспорт не является приоритетным»

Интервью с организатором сообщества «ВелоСреда» Алексеем Третьяковым 

Фотографии из архива А. Третьякова
Фотографии из архива А. Третьякова

В России все больше набирают популярность велосипеды. Югра — не исключение. В разгар велосипедного сезона мы решили взять интервью у Алексея Третьякова — энтузиаста и организатора «ВелоСреды».

Что должно быть в аптечке у велогонщика? Как выбрать качественный велосипед? Как пешеходам и водителям двухколесного транспорта научиться понимать друг друга? На эти и другие вопросы Алексей ответил корреспонденту siapress.ru.

Велоспорт в Югре

— Можно ли сказать, что сейчас велоспорт стал модным? Кажется, раньше он не был так популярен. С чем это связано?

Можно и так сказать. Велосипеды стали доступнее, практичнее, легче и красивее. Нет особых проблем с ремонтом и запчастями.

— А в ХМАО, по сравнению с другими регионами, велоспорт развит больше или меньше?

В Югре велоспорт не является приоритетным, потому практически отсутствует поддержка от администрации. В Нижневартовске соревнования по кросс-кантри проводят люди, увлеченные спортом, за свой счет. В Сургуте все ограничивается праздничными велопробегами.

Почему вы сами решили заняться велоспортом? Как давно вы катаетесь? Вы имеете какие-то профессиональные разряды?

Для меня велосипед — это хобби. Учитывая, что у меня сидячий образ жизни, то по-другому и быть не может. Спортивных разрядов не имею, но стараюсь принимать участие во всех велосоревнованиях — не ради победы, а сравнить свои силы и навыки со спортсменами, да и поддержать массовостью мероприятия.

Про «ВелоСреды»

На фото — участники сообщества «ВелоСреда»

— Расскажите немного о вашем сообществе. Как часто вы собираетесь вместе?

Основой группы «ВелоСреда» являются совместные вечерние поездки на относительно небольшие дистанции до 50 км. Они проходят по средам. Дополнительно в группе проходят «ВелоВыходные» с продолжительными маршрутами по пересеченной местности, поездками до Нефтеюганска и другие направления с дистанциями до 130 км, что подразумевает катание почти на весь день. Новичкам, не привыкшим к таким расстояниям, конечно, тяжело в самом начале. Но при желании и небольшой подготовке это по силам любому велосипедисту.

— Много приятных людей вы встретили на «ВелоСреде»?Люди везде разные, я бы не стал отдельно выделять наше велосообщество в том плане, что у нас все исключительно приятные и хорошие. Но в целом у нас всегда позитивно. Особенно сияют новички, которые смогли проехать наши маршруты.

Что должно быть в аптечке велосипедиста?

— Как часто вы передвигаетесь на своем транспорте в плохую погоду? Что нужно для безопасности?
— В дождливую погоду не катаюсь, если только в пути не застанет. В ночное время отлично подходят велофары с AliExpress. Особенно, если ехать группой не менее четырех человек, то все водители при приближении начинают снижать скорость. А при езде по дорогам общего пользования задний фонарь обязателен. Он даже приоритетней передней фары.

— Считаете ли вы нужным носить с собой аптечку? Что должно быть в аптечке каждого велосипедиста — и профессионала, и любителя?
— Лейкопластырь, перекись водорода, бинт. Этого достаточно для большинства велоранений.

«Качественные велосипеды не должны весить больше 14 кг»

— — Какой велосипед вы бы посоветовали купить любителю? На что обратить внимание?

— Все зависит от приоритетов катания, но начинающие зачастую катаются исключительно по городу, так как физически не могут доехать до того же Барсово. Потому рекомендую смотреть на вес велосипеда — это универсальная мера качества. Все дешевые и низко ресурсные велосипеды весят, как большой мешок картошки, тогда как качественные велосипеды — не больше 14кг. Представьте себе девушку, вышедшую прокатиться вечерком с велосипедом массой 20-24 кг! Это издевательство над организмом, после такого пропадает желание вообще садиться на велосипед.

Велосипедисты и пешеходы

— Как примирить вечно спорящих пешеходов и велосипедистов? Одни говорят, что велосипедисты ездят ужасно и всех топчут, а другие отвечают, мол, вы сами странно ходите и не в тех местах.

— На тротуаре приоритет у пешеходов — это закон. Ну а пешеходам рекомендуется не менять траектории движения, а если есть такая необходимость, то заранее оглядеться по сторонам — это полезно не только в случае с велосипедистами.

Добавлю немного про пресловутые велодорожки. Наличие велодорожек, созданных с помощью простой разметки, не даст нужного результата, а лишь усугубит ситуацию. Они должны проектироваться и строится отдельно от тротуаров и проезжей части, либо иметь ограждения (газон, поребрики и тп.). Для Сургута проще реализовать широкие тротуары и колясочные съезды. Это решит множество проблем и для гуляющих мам с колясками, и для малоопытных велосипедистов.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 68, комментариев: 0


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«В Югре велоспорт не является приоритетным»

«В Югре велоспорт не является приоритетным»
Интервью с организатором сообщества «ВелоСреда» Алексеем Третьяковым 
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