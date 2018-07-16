Эдуард Исаков: «Наших футболистов тестировали на применение запрещённых препаратов буквально после каждого матча. И ничего не нашли»

Член Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в России чемпионата мира по футболу Эдуард Исаков поделился впечатлениями от турнира. По его словам, мундиаль в России прошёл на самом высоком уровне.

— Как на ваш взгляд, этот Чемпионат мира изменил мир и изменился ли облик России на международной арене?

— Безусловно, весь мир увидел нашу страну в ином свете. До Игр шло много дискуссий по поводу неспособности России в довольно сжатые сроки построить новые стадионы и реконструировать старые, однако этот экзамен мы с честью и достоинством выполнили. Другая, часто критикуемая тема – безопасность. Британские таблоиды наперебой кричали о том, как в нашей стране избивают футбольных фанатов и просто не любят гостей с туманного Альбиона.

Показательным финалом этой истории, считаю, прекрасное видео с двумя британцами – отцом Стивеном Огденом и его сыном Тео, которые в своем ролике с большим юмором развеяли мифы о российском чемпионате. За считанные дни его посмотрели миллионы человек, а один русский фанат так растрогался, что даже бесплатно подарил 17-летнему Тео свой билет на полуфинал Чемпионата мира, где сборная Англии играла против сборной Хорватии. Уверен, что после такой рекламы, как мундиаль в России, к нам захочет приехать ещё больше туристов со всего мира. Нам было бы чем удивить гостей – невероятными просторами, вкусной едой, колоритом русских городов и посёлков.

— Сборная России по футболу смогла дойти до 1/4 финала Кубка мира. Ожидали ли такой результат?

— Пожалуй, как большинство россиян – нет, но надеялся. Станислав Черчесов стал национальным героем. Это человек, сотворивший чудо. Впервые в новейшей истории мы вышли из группы и достойно «бились» с сильнейшими на планете командами. С теми же хорватами – матч был валидольный. Не хватило лишь капельку удачи для пенальти. А то, что мы остановили в плей-офф Испанию – «Красную фурию», грозу всех команд – было невероятным. Настоящий триумф. Я смотрел по возможности разные игры – часть дома с семьей, часть с ними в официальных фан-зонах.

Кроме того, мне удалось посмотреть пару игр вживую, и они оставили в душе неизгладимый след. Болел, конечно, за Россию и за Бельгию. Такая маленькая страна и такой уровень футбола – это безусловно заслуживает уважения! В Казани удалось посмотреть их матч против сборной Бразилии. Это было невероятно! Кроме того, в Сочи на стадионе «Фишт» я был на игре двух грандов футбола – Испании против Португалии. Эти вояки тоже были хороши, хоть и не показали себя в полной мере на этом чемпионате.

— Вы в составе Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира не раз выезжали на стадионы с проверками. Насколько они были хорошо оборудованы для людей с инвалидностью?

— Спортивные объекты к ЧМ заслуживают уважение. Были недостатки, но их быстро устраняли строители. Когда я был тренером паралимпийцев в конце 90-х - начале 2000-х годов, мы впервые попали за границу на соревнования, и мы были шокированы доступностью среды. Домашняя реальность быстро спустила нас с небес на землю – в столичном аэропорте нам пришлось ребят-колясочников на руках нести вниз по ступеням, потому что не было ни лифтов, ни эскалаторов. Кто мог сам на руках спускался…

Сейчас все аэропорты России доступны для людей с инвалидностью. Это было сделано в рамках ратификации в нашей стране Конвенции о правах инвалидов. Чемпионат мира позволил нам провести ревизию спортивных объектов, проверить их доступность для самых разных категорий населения. Были на стадионах даже специальные места для людей с избыточной массой тела, и это, на мой взгляд, было очень правильным решением.

— Как по вашему мнению, мы сможем сделать Россию футбольной державой?

— Конечно, и я считаю, что мы просто обязаны это сделать. Но для эффективного развития этого вида спорта необходимо сделать ряд комплексных шагов: прежде всего, поднять зарплату молодым преподавателям физической культуры и спорта, детским футбольным тренерам, вплоть до средних по региону. К сожалению, реформы по улучшению зарплат учителей в стране коснулись лишь тех, кто работает в школе, спортшколы же не учитывались.

Я много ездил по стране, общался с тренерами и все они говорили о том, что зачастую работают на «голом энтузиазме». Кроме того, важно, чтобы спортивные секции были доступны для детей и их родителей. Необходимо создавать детские юношеские команды, лиги, организовывать соревнования. Должны быть заложены эффективные программы по поддержке талантливых ребят. Им есть на кого равняться, и это главное.

— Кем вы лично гордитесь на этом Чемпионате мира?

— Нашими волонтёрами. Тысячи добровольцев со всей страны показали себя с лучшей стороны, в том числе и городские волонтёры чемпионата мира. Они были приветливыми, всегда на позитиве, щедро делились радостью праздника с окружающими. Многие иностранцы отмечали, что в любой момент могли встретить волонтёра на улице, и спросив, что угодно, получить достойный ответ. Знаю, что многие добровольцы уже имели большой опыт – кто-то принимал участие в организации Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, кто-то в проведении Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Особенно я горжусь серебряными волонтёрами – нашими дедушками и бабушками, которые были активны, здоровы и подавали молодёжи яркий пример жизнелюбия. Кроме того, на стадионах работали волонтёры с инвалидностью и это тоже показатель того, что наша страна делает шаг вперёд на пути становления равного, доступного и здорового общества.

— Некоторые зарубежные журналисты, всё же высказывают свои мысли про «вероятное нарушение российскими футболистами антидопингового законодательства». Что бы вы ответили на это?

— То же, что и главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов журналистам немецкого журнала «Der Spiegel», которые задали этот провокационный вопрос: «В России никого не интересует, что вы (на Западе) думаете по этому поводу». Наших футболистов тестировали на применение запрещённых препаратов буквально после каждого матча, на каждой тренировочной базе, снова и снова. И ничего не нашли.

В целом, конечно, были те, кто пытался как-то приуменьшить заслуги и нашей сборной, и нашего Чемпиона мира, но их было меньшинство. Помню, после первой игры Англии против Туниса, британские СМИ трубили лишь о мошкаре на стадионе, с которой не справились русские. А ведь англичане выиграли ту игру! Я представляю, чтобы они написали, если бы их сборная проиграла – вероятно, что в этом виноваты волгоградские комары. Глядя на всё это, понимаешь суть поговорки – раздуть из мухи слона. Многие русские отнеслись к этой и другим историям с большой иронией и юмором. Думаю, так и надо отвечать на попытки наших западных коллег испортить праздник.

— Во время финального матча на поле выбежали участники «Pussy Riot», как вы относитесь к такой акции?

— Считаю это грубым неуважением к фанатам футбола всего мира. К тому же, мне непонятно, как и где они приобрели форму сотрудников полиции. Думаю, ребята будут отвечать по всей строгости закона за свои хулиганские действия. Многим россиянам стыдно за них, а им нет, и это грустно. Всё из-за жажды дешевого пиара. О них давно забыли, вот и решили напомнить о себе. Это не из-за политики, и явно не для правозащитных действий, кого бы то ни было, это лишь способ заработать на «хайпе». Но не хотелось бы говорить о них много – этого ребята и ожидают, а они этого не заслуживают.

— Подводя итоги домашнего чемпионата что можете отметить?

— Что нашей стране удалось организовать Чемпионат мира на высшем уровне. Многие ещё не осознали, как изменил облик нашей страны турнир, но это придёт со временем. После олимпиады в Сочи, город стал другим. Доступным для всех людей, в том числе с инвалидностью, с прекрасными отелями и спортивными стадионами, с продуманными транспортными развязками и курортами, куда стремятся многие туристы. Так и сейчас.

Например, кто только раньше не ругал дороги в Волгограде, называя их одними из самых плохих. Нынче в городе-организаторе были созданы все условия для гостей и жителей. Чемпионат стал возможностью для многих россиян узнать свою страну, поездить по городам, увидеть всё разнообразие нашей культуры. Уральский Екатеринбург, атмосферную Казань, солнечный Ростов… Никто не остался равнодушным. Здорово, что мы имели эту возможность принять у себя этот праздник и показать страну всему миру.