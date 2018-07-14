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Историк Вячеслав Тетекин: «Политические трансформации в стране неизбежны. И их агент - само правительство»

Когда России ждать государственного переворота и по какому сценарию он может произойти

Доктор исторических наук Вячеслав Тетекин
Доктор исторических наук Вячеслав Тетекин

В воскресенье, 15 июля, местом проведения политического пикета станет один из самых спокойных городов страны - Ханты-Мансийск. На акцию протеста против пенсионной реформы, по информации организаторов, собрались выйти около 250 человек. В масштабах страны - капля в море, но для для номенклатурной столицы одного из самых богатых регионов России, особенно летом, это число говорит не просто о том, что недовольство населения отношением к ней власти растет. Оно уже выросло и бурлит, готовое выплеснуться. Прогноз о том, как могут развиваться события, сделал доктор исторических наук Вячеслав Тетекин, экс-депутат Государственной Думы, главный политический советник председателя ЦК КПРФ.

- Вячеслав Николаевич, чем можно объяснить такой скачок политической активности наших граждан?

- Все предельно просто. Люди не хотят быть нищими, они хотят быть процветающими. Им 25 лет назад было обещано процветание европейского типа. Но где это? Падение дохода граждан в течение четырёх лет означает, что никакой перспективы нет. Недовольство нарастает. Но оно, кстати, ощутимо не в полной мере.

- Почему?

- Прежде всего, из-за серии репрессивных законов, принятых в последние годы. Это сделано для того, чтобы болезнь загнать вовнутрь. Вместо того, чтобы лечить болезнь, дали жаропонижающее и все в порядке. Из этой же оперы подавление свободы прессы, в том числе в интернете.

- Что будет происходить дальше?

- Я очень люблю обращаться к тезису известного русского философа, политического деятеля середины 19-го века Николая Данилевского. Он написал замечательную книгу «Россия инвалид» о том, почему мы никогда не будем частью Европы. При этом он дал сравнительную оценку политической культуры, политической философии европейских народов и русского. У европейских народов приближение каких-то политических изменений ощущается внешне: митинги, демонстрации, процессии, петиции, стачки. Вот как сегодня: при повышении цены на бензин на 0,1% выходит десять тысяч человек, на 1% сто тысяч человек. Если на 2 % что-то повысится, выходит уже миллион. У нас происходят гораздо более драматические изменения и ничего не происходит. Данилевский это объяснил. Он говорит о долготерпении русского народа, но при этом - с накопительным эффектом недовольства части общества. И о том, что на каком-то этапе это количество переходит в качество. Причём происходит мгновенно. И после этого происходит резкий неожиданный переворот для всех. Я был поражен этим замечанием: оно в дальнейшем нашло массу подтверждений. Самый яркий - Февральская революция, ставшая полнейшей неожиданностью для Дома Романовых:в стране все хорошо, монархии триста лет. И вдруг все кончилось за какую-то неделю! Вспомните государственный переворот августа 1991-го года - та же история. Но я думаю, что сейчас события будут развиваться по другому сценарию - без майданов и кровопролития. Но то, что крупные политические трансформации произойдут, это совершенно неизбежно. И агентом этих трансформации является само правительство. Его безумная политика, не принимающая во внимание интересы населения, свершено неизбежно приведёт к социальным потрясениям.

- С другой стороны, все перевороты и военные действия, на какой-то период приводят государственный организм худшее состояние. Ведь так?

- Вовсе не обязательно. Первый пример, который пришел на ум: революция в Южной Африке в 1994-м году. Все говорили, что сейчас чёрные придут к власти, экономика начнёт разрушаться. Но ничего такого не произошло. Я глубоко убеждён, что никаких потрясений у нас не будет. Смена власти пройдёт у нас достаточно безболезненно. Потому что она назрела, и нет крупных общественных групп, которые бы сопротивлялись этому процессу. Посмотрите сейчас на состояние общества. Недовольны абсолютно все. Раньше можно было говорить о небольшой прослойке олигархов, у которых все шикарно, все в порядке, но сейчас эти ребята попали под санкции и пищат гораздо сильнее, чем обездоленные. Потому что у них вот-вот отберут собственность. Всё, приехали. Сейчас олигархи держатся за голову, куда бежать, что делать. Все теперь понимают, что в этой стране нужно что-то менять.

- Когда и в какой форме это произойдёт?

- Это произойдёт относительно быстро и обязательно не насильно. За шесть лет совершенно точно что-то изменится. Есть два уважаемых ученых -Валерия Соловей (профессор МГИМО) и Степан Сулакшин доктор физико-математических наук, бывший приспешник Ельцина, сейчас ярый противник нынешней власти. Они с разных сторон пришли к одному выводу. Государственный переворот случится в 2020 году. Книга Сулакшина так и называется - «Революция 2020 год». Правда, со знаком вопроса. У Соловей без него. Мне кажется, что в 2020 году этого все же не произойдет - когда занимались исследованиями, баррель стоил 40 долларов, сейчас 75. Но на самом деле коренные причины, вызывающие экономический кризис, никуда не делись. Они продолжают усугубляться. Власть по-прежнему работает в интересах кучки олигархов и совершенно не хочет считаться с интересами населения. Вся история человечества показывает, что так быть не может.


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Сегодня в 02:04, просмотров: 33, комментариев: 0


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