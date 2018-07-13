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​«Первым моим образом был один из персонажей аниме «Наруто»

Интервью с руководителем косплей-клуба «Асгард» и организатором фестиваля «Бал фей» Марией Картоевой

фото из архива М. Картоевой
фото из архива М. Картоевой

15 июля в Сургуте пройдет юбилейный ежегодный костюмированный фестиваль «Бал фей», во время которого гости окунутся в удивительный мир сказок. Здесь можно познакомиться с феями, эльфами и многими другими волшебными существами, посетить handmade-ярмарку, полезные мастер-классы, разукрасить тело хной и даже попытаться выиграть в турнире лучников. Как на настоящем балу, будут песни и танцы, а также традиционный выбор короля и королевы.

В преддверии фестиваля корреспондент siapress.ru побеседовал с руководителем косплей-клуба «Асгард» и организатором «Бала фей» Марией Картоевой — о том, какие трудности возникают при создании костюмов персонажей, в кого нынче модно переодеваться и какова цель проведения фестиваля, посвященного миру фэнтези.

Как всё начиналось

— Как у вас возник интерес к косплею?

— Началось это еще в 2009 году, я тогда увлеклась японской мультипликацией (аниме) и узнала для себя много нового. Оказалось, есть такое направление «косплей». На тот момент оно уже было популярно во всем мире, и в нашем городе проводились мероприятия по нему.

Справка: Коспле́й — популярное хобби, заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов атрибутики выбранного персонажа.

— С чего вы начинали? Вспомните свой первый образ?

— Первый образ был весьма далек от полноценного косплея. Это был один из персонажей из популярного тогда аниме-сериала «Наруто». Футболка и штаны в цвет — вот и весь образ.

На мероприятиях я видела множество ребят, занимающихся косплеем. Со многими мы тогда подружились и познакомились. После этого я загорелась создать с друзьями настоящую команду и совершенствоваться в своем деле. Так, в 2009 году возник костяк нашего коллектива, который действует до сих пор, но уже больше по организации мероприятий.

Косплей — это труд

— Какие возникают сложности при создании костюма в Сургуте?

— Знаете, трудности были примерно до 2011 года. С каждым годом становилось проще доставать различные элементы образов (парики, линзы, бутафорию и т.д). Затем с доступностью онлайн-магазинов и мастерских пришла доступность многих материалов. Даже казавшиеся раньше недоступными вещи от западных коллег уже используются повсеместно.

— Сколько времени уходит на то, чтобы сделать целостный образ?

— Зависит от сложности. Не стоит забывать, что это хобби и на это будет уходить время, свободное от работы или учебы. Если брать в среднем: изготовление одного несложного образа без особой торопливости занимает где-то от трех месяцев до полугода. Самые сложные костюмы собираются от одного года и больше.

«Бал Фей»: как, зачем и для кого

— А вспомните, что вас подтолкнуло к созданию «Бала фей»? Что вас мотивировало собрать в одном месте своих единомышленников?

— Вдохновили наша любовь к фэнтези и формат мероприятий «The Renaissance Fairy Festival». Фестивалей подобного типа в западных странах проводится великое множество, и это уже часть культуры. Они выглядят волшебно и привлекательно. Прекрасная атмосфера времен Ренессанса или Средневековья, ну и конечно, множество сказочных созданий вокруг.

На фото — «Бал фей» 2017 года

— Как я знаю, фестиваль в этом году юбилейный. Что менялось в течение этих лет?

— Чтобы программа стала еще более интересной для посетителей, приходится анализировать и изменять ее.

Больше всего радуют участники в костюмах, пришедшие побороться за главные призы. Костюмы с каждым годом все детальнее и потрясающее. С каждым годом участников и гостей становится больше.

— Какова аудитория Бала Фей? Сколько в среднем лет вашим гостям?

— К нам приходят все желающие. В среднем я бы обозначила аудиторию от 20 до 35 лет, но у нас активно работают и детские площадки. Кстати, даже более взрослое поколение проявляет неподдельный интерес к фестивалю.

— Какова цель проведения подобных мероприятий?

— Самая главная цель — это социализация молодежи и общение с единомышленниками. Конечно же, это раскрытие новых талантов и внесение разнообразия в досуговую деятельность нашего города и региона.

Какие персонажи сейчас в тренде?

— Ну и последний вопрос. Каждый год бывает мода на разные образы (часто это связано с выходами фильмов, например). Когда-то эта была Малефисента, когда-то Белоснежка, потом Дэдпул... А кто в этом году в тренде?

— Так как фильмы по комиксам выходят каждый год, то тренды по ним не уходят. («Мстители», «Стражи Галактики» и другие). И я бы выделила только что вышедшую интерактивную игру о городе будущего, в котором высокоразвитые андроиды служат человечеству, — «Detroit: Become Human».

На заметку: «Бал фей» состоится 15 июля в 14:00 в городском парке культуры и отдыха (проспект Набережный, 37а) у ретроплощадки. Прийти могут все желающие любого возраста.

Расписание фестиваля «Бал фей-2018»:


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Сегодня в 15:01, просмотров: 218, комментариев: 0


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