​Елена Коновалова: 75 процентов выпускников СурГУ устраиваются на работу сразу после выпуска

Накануне в Сургуте состоялось торжественное вручение почетных дипломов выпускникам Сургутского государственного университета. Корреспонденту портала siapress.ru удалось пообщаться проректором по учебно-методической работе, доктором физико-математических наук, доцентом Еленой Коноваловой, которая ответила на несколько вопросов.

Насколько востребованы выпускники СурГУ на рынке труда?

– Наши выпускники очень востребованы и нужны экономике Югры. Если рассматривать данные мониторинга эффективности вузов, который ежегодно проводит министерство образования и науки, то трудоустройство наших выпускников составляет 75 процентов. Надо отметить, что университет способствует тому, чтобы этот процент повышался и повышался.

Хорошо, а каким образом вуз помогает студентам с трудоустройством?

– У нас есть структурное подразделение под названием «Центр карьеры». Его сотрудники оказывают консультативную помощь нашим выпускникам в части подготовки резюме. Они объясняют, как правильно начать поиск работы, с чего начать и как себя вести на собеседованиях с работодателями. Кроме того, проводятся различные конкурсы с привлечением компаний, в частности, в этом году проходил конкурс «лучший выпускник».

Студенты часто устраиваются на предприятия, где проходили практику?

– Для прохождения студентами производственной практики университет заключает долгосрочные и краткосрочные договоры с различными предприятиями. Это могут быть, как градообразующие предприятия, так и представители малого бизнеса, которые тоже очень нуждаются и в экономистах, юристах и в специалистах других направлений. В 50 процентах случаев, может даже чаще, наши выпускники, прошедшие производственную практику на каком-либо предприятии, потом туда возвращаются.

Планируется ли введение каких-либо новых программ?

– В этом году мы объявляем набор на три новых магистерских программы. В их число войдет «Экология и природопользование», «подготовка строительства», направлению «Прикладная математики и информатика». Последняя разработана совместно с «Сургутнефтегазом», что отражает заинтересованность предприятий в том, чтобы выпускники пришедшие к работодателю как можно быстрее адаптировались к новой работе. Время, которое они затратят на то, чтобы притереться к новому коллективу, а также на понимание структуры предприятия должно быть сведено к минимуму.

Как изменился рейтинг университета за последний год?

– Рейтинг — это вещь, крайне субъективная. Мы сознательно не участвуем в них. Однако работаем с документами, которые нам определяет наше министерств образования и науки, в частности, это мониторинг эффективности вузов России. В 2017 году, на территории Югры, лишь Сургутский государственный университет выполнил все показатели, которые предусмотрены мониторингом образования. Я считаю это очень хорошо отражает уровень нашей работы и развития.