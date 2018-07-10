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Александр Сальников: Больше 95 процентов населения такую болезненную реформу не понимают и не поддерживают

Фото hmao.er.ru
Фото hmao.er.ru

16 июня 2018 года в Госдуму России поступил законопроект, призванный кардинально изменить жизнь людей в нашей стране. Речь идет о документе, согласно которому, возраст выхода на пенсию в Югре увеличится на пять лет для мужчин и восемь для женщин.

Как заявляют представители Государственной думы, пакет документов этого законопроекта был отправлен в субъекты для рассмотрения его на местах и формирования рекомендаций депутатам ГД, которые будут принимать законопроект в первом чтении 19 июля. Мне стало интересно, как идет работа над анализом документа и выработке предложений у нас в округе. С этими вопросами я обратился к исполняющему обязанности председателя думы Югры Александру Сальникову.

— Скажите, дума Югры подготовила предложения вашим коллегам из Госдумы по этому вопросу?

— Они готовятся. Мы понимаем, что реформы неизбежны. Просто так все на месте не останется. Мы встречались с нашим депутатом Завальным Павлом Николаевичем и сошлись во мнении, что от этого никуда не деться. Объективность такова, что больше 95 процентов населения такую болезненную реформу не понимают, а если не понимают, то, естественно, не поддерживают. Но в то же время мы понимаем — что-то делать нужно. И задача депутатов Госдумы, в том числе и на основании наших предложений, — принять с этим законом дополнительные меры, которые защитили бы рабочие места для тех будущих «не пенсионеров».

А работодатели осмысленно шли на то, чтобы иметь, содержать и принимать вовремя меры для переобучения тех своих работников, кто по медицинским показаниям не сможет продолжать работу. Ну, или, скажем, по достижении пятидесяти лет, которое связано с какими-либо особыми условиями труда. В этом мы нашли понимание.

— В каком составе и формате проходила встреча с Завальным?

— Это было неофициальное общение.

— В настоящее время у депутатов окружной думы каникулы. В каком формате планируется работать сейчас с вашими коллегами, чтобы подготовить рекомендации от них к депутатам ГД, которые будут рассматривать законопроект в первом чтении 19 июля? Это будет коллегиальное решение окружных депутатов или всего лишь рекомендации аппарата думы?

— Мы сейчас депутатов не соберем по абсолютно объективным причинам. Скорее всего, это будет документ по партийной линии, по линии «Единой России».

— Вы будете фракцией собираться либо заочно, может быть, обзванивая депутатов?

— Я думаю, сначала это будет на уровне какого-то партийного формата.

— А можно основные тезисы этого документа? Поддерживаете, не поддерживаете увеличение пенсионного возраста? Или вы считаете, что необходимо доработать законопроект?

— Мы видим, что общее настроение негативное, но в то же время мы понимаем, что возраст может быть вторичен, а первично улучшение материального состояния пенсионеров как нынешних, так и будущих. У нас соотношение между работающими и неработающими, по сравнению с 70-ми годами прошлого столетия, кардинально изменилось. Соотношение количества работающих легально с неработающими пенсионного возраста — один к восьми, а лиц пенсионного возраста с неработающими — один к четырем, вернее — один к четырем было в семидесятые годы, а сейчас — один к восьми.

И поэтому мы ждем. Нужны какие-то действия со стороны депутатов Госдумы, что это меры жесткие, что называется — ниже пояса. В то же самое время мы понимаем, что если ничего не менять, то те пенсионеры, которые будут выходить на заслуженный отдых лет через пять, будут иметь только десять процентов от утерянного заработка, в то время как сейчас это составляет двадцать-тридцать процентов, а Россия буквально месяц назад подписала международную конвенцию о том, что утерянный заработок должен компенсироваться на уровне сорока процентов.

— Окончательное голосование, то есть второе и третье чтение по этому законопроекту, пройдет в Госдуме в сентябре. Успеет ли дума Югры собраться до этого времени в полном составе, чтобы высказать свое отношение к повышению пенсионного возраста?

— Пока не могу сказать.

— Будут ли опубликованы эти предложения от фракции «Единой России»? Можно ли будет с ними ознакомиться?

— Скорее всего, да. Этот документ не закрытый.

Вот такой разговор состоялся у меня с Александром Ивановичем, за что я ему очень признателен.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 248, комментариев: 5


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:47
Ни одного внятного довода в пользу реформы, а лишь выполнение задания партии по оправданию реформы. Кто, блин, выбирает этих "депутатов"?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:14
Их не выбирают, их назначают. А кто?.. Вопрос риторический.
Моби
не нравится
Сегодня в 13:39
я правильно понял из заголовка, что депутат, не имеющий своего мнения, назвал 95 процентов населения глупыми?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:01
Уф, прочитал. Лохотрон знатный. Партия сказала надо, депутат ответил – есть. «Кардинально изменить жизнь людей в нашей стране» еще в более худшую сторону.
И начинается:
- «Мы понимаем, что реформы неизбежны»;
- «…мы понимаем – что-то делать нужно».
И вот она «забота» о населении: «…принять с этим законом дополнительные меры, которые защитили бы рабочие места для тех будущих «не пенсионеров». Пусть работают.

Я, вот тоже понимаю, что что-то делать нужно. Но рука у меня при этом почему-то тянется «к ручке нагана».
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:16
Вот если им давать меньше жрать, то и пеньсионеров прищемлять не надо. Кроме юного, конечно, дебилушки

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