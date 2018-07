Руслан Белый: «Когда человек зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц – ему не до смеха»

На канале ТНТ продолжается стендап-проект «Комик в городе», в котором создатель и ведущий шоу «Stand Up» Руслан Белый побывал в 14 городах России и пошутил про каждый из них. О том, как Белого встречали в российских городах и что пришлось изменить в ходе проекта – в нашем интервью.

– Руслан, в шутку можно порой вложить очень серьезные мысли, за которые в иной формулировке можно серьезно пострадать. Как Вы оцениваете на сегодня строгость цензуры в стране и как адаптируете свои выступления?

– Цензура сегодня есть, и она сильная. Себя я цензурю исключительно на момент смешно – не смешно. Важно понимать, что stand up – это не просто юмористический жанр, здесь можно затрагивать и серьезные философские вещи, и чем старше человек на сцене, тем чаще такие глубокие мысли звучат. Совсем не обязательно шутить, жанр позволяет со сцены рассуждать. В моих выступлениях процентное соотношение юмора и философии где-то 70 на 30. В 70% выступления я стремлюсь публику рассмешить, в 30% — я хочу им сказать свою точку зрения на те или иные вещи, происходящие в мире, в стране в частности, в быту, да где угодно. В stand up не важна плотность выступления, важно качество. В начале пути, возможно, да, за плотностью необходимо следить, чтобы создать авторитет, привлечь внимание людей. Когда ты завоевал свою аудиторию, тогда уже можно позволить себе рассуждения, но надо быть готовым к тому, что столкнешься с недопониманием тех или иных вещей со стороны публики.

– Что для вас первостепеннее в проекте, в вашей карьере – коммерция или творчество?

– Золотая середина. Когда ты начинаешь свое дело, идешь на телевидение, на сцену, ты должен честно признаться в том, что стремишься заработать на этом деле. Естественно, хочется реализоваться и наладить свои финансовые потоки. Единицы очень талантливых людей, которые на ранней стадии понимают, что творчество – это их задача, и они во главу угла ставят именно его. Большинство, все-таки, должно думать, как заработать, как создать качественный продукт, интересный для аудитории. Со временем, когда ты более-менее становишься независимым в финансах, ты начинаешь смотреть в сторону творчества: что ты говоришь, зачем ты это говоришь, какой след ты хочешь оставить и так далее. Я люблю деньги, но у меня нет цели заработать все деньги мира, именно поэтому я не снимаюсь в рекламе, не веду свои социальные сети, я считаю, что это очень пошло.

– У любого рынка есть емкость. Сколько достойных авторов могут находиться на одной сцене, чтобы денег и внимания хватило всем?

– В рамках stand up сколько угодно. У нас страна, где достойных комиков всего 100-150 человек. Западный рынок, в силу того, что там stand up существует гораздо дольше насчитывает 2,5-3 тыс. комиков. Там есть и звезды мировой величины, а есть комики, которые известны исключительно в рамках одного города, которых даже по телевизору не показывают. Западная инфраструктура развита так, что в рамках большого города, например Нью-Йорк, может быть 20-30 комедийных клубов и здесь человек может в неделю зарабатывать 2-3 тыс. долларов 15-20 минутными выступлениями в этих stand up клубах. Думаю, что и у нас в стране такой подход появится, только развиваться он будет гораздо дольше. Думаю, лет через 10 в Краснодаре появятся комики, которые будут известны на определенный момент только в Краснодаре, дальше все будет зависеть от их амбиций – хотят они идти дальше или нет.

– Какова цель проекта «Комик в городе»?

– Как таковой гениальной цели не было. Просто на секунду подумалось, что страна у нас большая и каждый город достоин увидеть большое телевидение в реале, послушать шутки про себя не с экрана телевизора, а непосредственно в зале. Хотелось расширить границы юмора: самоирония, самостеб и так далее. Сейчас, проехав 14 городов, я понимаю, что наша страна к самоиронии не готова.

– А перспективы к готовности есть?

– В ближайшем будущем точно нет. Я думаю, что это совокупность факторов: социальных, бытовых, ментальных, национальных, просто уровня жизни. Чем лучше живет страна, тем лучше у нее чувство юмора. Когда человек зарабатывает 10 тыс. рублей в месяц – ему не до смеха. Народ сейчас, как раненный зверь, брыкается на все, что угодно.