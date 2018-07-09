16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,1216   EUR  73,9028  

Руслан Белый: «Когда человек зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц – ему не до смеха»

На канале ТНТ продолжается стендап-проект «Комик в городе», в котором создатель и ведущий шоу «Stand Up» Руслан Белый побывал в 14 городах России и пошутил про каждый из них. О том, как Белого встречали в российских городах и что пришлось изменить в ходе проекта – в нашем интервью.

– Руслан, в шутку можно порой вложить очень серьезные мысли, за которые в иной формулировке можно серьезно пострадать. Как Вы оцениваете на сегодня строгость цензуры в стране и как адаптируете свои выступления?

– Цензура сегодня есть, и она сильная. Себя я цензурю исключительно на момент смешно – не смешно. Важно понимать, что stand up – это не просто юмористический жанр, здесь можно затрагивать и серьезные философские вещи, и чем старше человек на сцене, тем чаще такие глубокие мысли звучат. Совсем не обязательно шутить, жанр позволяет со сцены рассуждать. В моих выступлениях процентное соотношение юмора и философии где-то 70 на 30. В 70% выступления я стремлюсь публику рассмешить, в 30% — я хочу им сказать свою точку зрения на те или иные вещи, происходящие в мире, в стране в частности, в быту, да где угодно. В stand up не важна плотность выступления, важно качество. В начале пути, возможно, да, за плотностью необходимо следить, чтобы создать авторитет, привлечь внимание людей. Когда ты завоевал свою аудиторию, тогда уже можно позволить себе рассуждения, но надо быть готовым к тому, что столкнешься с недопониманием тех или иных вещей со стороны публики.

– Что для вас первостепеннее в проекте, в вашей карьере – коммерция или творчество?

– Золотая середина. Когда ты начинаешь свое дело, идешь на телевидение, на сцену, ты должен честно признаться в том, что стремишься заработать на этом деле. Естественно, хочется реализоваться и наладить свои финансовые потоки. Единицы очень талантливых людей, которые на ранней стадии понимают, что творчество – это их задача, и они во главу угла ставят именно его. Большинство, все-таки, должно думать, как заработать, как создать качественный продукт, интересный для аудитории. Со временем, когда ты более-менее становишься независимым в финансах, ты начинаешь смотреть в сторону творчества: что ты говоришь, зачем ты это говоришь, какой след ты хочешь оставить и так далее. Я люблю деньги, но у меня нет цели заработать все деньги мира, именно поэтому я не снимаюсь в рекламе, не веду свои социальные сети, я считаю, что это очень пошло.

– У любого рынка есть емкость. Сколько достойных авторов могут находиться на одной сцене, чтобы денег и внимания хватило всем?

– В рамках stand up сколько угодно. У нас страна, где достойных комиков всего 100-150 человек. Западный рынок, в силу того, что там stand up существует гораздо дольше насчитывает 2,5-3 тыс. комиков. Там есть и звезды мировой величины, а есть комики, которые известны исключительно в рамках одного города, которых даже по телевизору не показывают. Западная инфраструктура развита так, что в рамках большого города, например Нью-Йорк, может быть 20-30 комедийных клубов и здесь человек может в неделю зарабатывать 2-3 тыс. долларов 15-20 минутными выступлениями в этих stand up клубах. Думаю, что и у нас в стране такой подход появится, только развиваться он будет гораздо дольше. Думаю, лет через 10 в Краснодаре появятся комики, которые будут известны на определенный момент только в Краснодаре, дальше все будет зависеть от их амбиций – хотят они идти дальше или нет.

– Какова цель проекта «Комик в городе»?

– Как таковой гениальной цели не было. Просто на секунду подумалось, что страна у нас большая и каждый город достоин увидеть большое телевидение в реале, послушать шутки про себя не с экрана телевизора, а непосредственно в зале. Хотелось расширить границы юмора: самоирония, самостеб и так далее. Сейчас, проехав 14 городов, я понимаю, что наша страна к самоиронии не готова.

– А перспективы к готовности есть?

– В ближайшем будущем точно нет. Я думаю, что это совокупность факторов: социальных, бытовых, ментальных, национальных, просто уровня жизни. Чем лучше живет страна, тем лучше у нее чувство юмора. Когда человек зарабатывает 10 тыс. рублей в месяц – ему не до смеха. Народ сейчас, как раненный зверь, брыкается на все, что угодно.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:22, просмотров: 95, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Руслан Белый: «Когда человек зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц – ему не до смеха»

Руслан Белый: «Когда человек зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц – ему не до смеха»
Интервью с создателем и ведущим шоу «Stand Up» о новом проекте канала ТНТ
Евгения Гладущенко Сегодня в 14:22
94 0
​Почему сургутские маршрутки не выполняют рекомендации Минтранса

​Почему сургутские маршрутки не выполняют рекомендации Минтранса
Частные пассажирские перевозчики города не могут позволить себе установить кондиционеры и подъемные устройства для инвалидов
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:18
115 1
Что стало с героями Евро-2008?

Что стало с героями Евро-2008?
Где теперь Аршавин и Павлюченко? А кто-нибудь помнит Саенко?
Редакция СИА-ПРЕСС 08 июля в 18:49
615 0
​Благодать, дарованная Богом

​Благодать, дарованная Богом
Старожилы Сургута и Сургутского района супруги Киргинцевы отметили 70-летие совместной жизни
Людмила Захарова 08 июля в 09:49
1730 0
Денис Глущук: «Молодежь чаще употребляет синтетику, потому что она дешевле и доступнее»

Денис Глущук: «Молодежь чаще употребляет синтетику, потому что она дешевле и доступнее»
Врач-психиатр-нарколог Лянторской городской больницы рассказал о особенностях лечения наркоманов на «химии», вероятности навсегда избавится от зависимости и о том, как понять, что подросток — наркоман
Виктория Герасимова 06 июля в 16:33
926 1
Пятерка по литературе. Топ книг о том, как жить мечтой и знать историю России, — от директора департамента образования Сургутского района Ольги Кочуровой

Пятерка по литературе. Топ книг о том, как жить мечтой и знать историю России, — от директора департамента образования Сургутского района Ольги Кочуровой
Редакция СИА-ПРЕСС 06 июля в 15:27
886 1
Статья дня. В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы

Статья дня. В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы
Оглушительная история с PR-директором российского "Леруа Мерлен" вроде бы финишировала. В среду компания объявила, что героиня скандала уволилась по собственному желанию
Виктор Мараховский 06 июля в 13:45
27826 3
Владислав Иноземцев: «Не думаю, что у любого нормального человека еще осталось доверие к нашему государству»

Владислав Иноземцев: «Не думаю, что у любого нормального человека еще осталось доверие к нашему государству»
Интервью с известным экономистом и социологом о том, чем похож новый «майский указ» на труды Ленина, во сколько стране обойдется повышение НДС и пенсионного возраста, а также, чего не хватает в России для развития инноваций
Артем Мазнев 06 июля в 13:41
29273 2
В Сургуте проходит фестиваль стрит-арта

В Сургуте проходит фестиваль стрит-арта
Художники расписали графити остановку у «Сургут Сити молла»
Видана Данилова 06 июля в 13:34
666 0
​Фан-зона для футбольных болельщиков в Сургуте. Как это будет?

​Фан-зона для футбольных болельщиков в Сургуте. Как это будет?
Советник главы города Александр Оверчук рассказал подробности о предстоящем мероприятии
Константин Шперлинг 06 июля в 13:21
1892 6
Скоро засияют купола

Скоро засияют купола
Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идёт с соблюдением заявленных сроков
Полина Амирова 06 июля в 12:46
705 0
Александр Алиев: «Цель одна – попасть на олимпийские игры в Токио»

Александр Алиев: «Цель одна – попасть на олимпийские игры в Токио»
Интервью с первым мастером спорта международного класса по каратэ в Югре
Видана Данилова 06 июля в 11:15
619 0
Какое ужасное кино! Названа дюжина лучших хорроров начала 2018 года

Какое ужасное кино! Названа дюжина лучших хорроров начала 2018 года

Надежда Макаренко 06 июля в 10:06
406 0
Квартира в Сургуте без ипотеки за два года - реальность или миф?

Квартира в Сургуте без ипотеки за два года - реальность или миф?
Югра заняла третье место в рейтинге регионов с самым доступным жильем
Константин Шперлинг 06 июля в 07:55
523 1
​Ценные кадры Сургута

​Ценные кадры Сургута
В преддверии профессионального праздника городские фотографы рассказали о своей жизни и работе
Элина Фатхиева 05 июля в 15:28
807 3
Строительство здания для судебных приставов в Сургуте скоро возобновится

Строительство здания для судебных приставов в Сургуте скоро возобновится
Пауза была взята из-за корректировки проектно-сметной документации
Лилия Сулейманова 04 июля в 17:19
851 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика