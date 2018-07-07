Денис Глущук: «Молодежь чаще употребляет синтетику, потому что она дешевле и доступнее»

В Югре в последнее время активно обсуждаются факты продажи препаратов с психотропными веществами без рецепта в аптеках округа. Югорские подростки (да и взрослые тоже) с легкостью приобретают «веселые» таблетки, и принимают их вовнутрь, можно сказать, не отходя от кассы. Не сложнее достать наркотики посильнее — нужная всего пара кликов в интернете или мессенджере.

Кто сейчас чаще всего встречается в кабинете нарколога и числится на учете? Как предотвратить зависимость подростков, которые в силу своего незрелого возраста и эмоциональной слабости подвержены риску? На эти и другие вопросы отвечает врач-психиатр-нарколог Лянторской городской больницы Денис Глущук.

— Как вы думаете, что толкает молодежь на употребление наркотиков?

— Желание попробовать что-то новенькое, которое движет нами всеми. В первую очередь — любопытство, потом уже доступность, неумение сказать «нет» уговаривающим друзьям, отсутствие страха смерти.

— Назовите средний возраст наркозависимых, стоящих у вас на учете? Много ли среди них подростков?

— Средний возраст наркоманов 20-39 лет. Подростков, которые страдают сильной зависимостью, встретишь очень редко. Они больше замечены в однократном употреблении наркотиков.

— Употребление какого вида наркотиков встречается чаще всего?

— Молодежь чаще употребляет химию: спайс, соль и другие курительные смеси, потому что, во-первых, это дешево стоит, во-вторых слишком доступно.

— Есть ли какие-то характерные признаки, по которым можно определить, что человек — наркоман?

— К сожалению, нет. Чтобы ткнуть пальцем в человека, которого первый раз видишь, и сказать: «ты — наркоман», такого нет. Хотя хотелось бы, работать было бы легче (смеется).

Есть только общие признаки. Например, неадекватное поведение. Многие наркотики дают внешнее изменение: зрачки могут быть увеличены или уменьшены, остаются следы на руках, при вводе наркотиков через иглу. Человек, который пытается это скрыть, будет носить одежду, закрывающую руки, даже летом в жаркую погоду.

— Бытует мнение, что чаще к летальному исходу приводят наркотики с добавлением химии. Сложнее ли лечить таких пациентов?

— Не сказал бы, что употребление синтетических наркотиков чаще приводит к летальному исходу. Скорее дает тяжелые психологические последствия, например, галлюцинации, бессонницу и другое.

Лечение пациентов «на химии» немного другое: к процессу избавления от наркотической зависимости прибавляется восстановление нервной системы.

— Правду ли говорят, что бывших наркоманов не бывает? Можно ли навсегда избавиться от этой зависимости?

— Бывшие наркоманы бывают. В наркологии, как в науке, есть понятие «ремиссия» — избавление от зависимости на какой-то промежуток времени. У кого-то она длится пять лет, у кого-то — десять, а у кого-то — всю жизнь. Достаточно большой процент тех, кто прошел полноценный курс лечения (восемь-девять месяцев), избавились от своей пагубной привычки.

— Что порекомендуете для предотвращения наркозависимости?

— Не поддаваться давлению друзей и знакомых, которые тебе предлагают «забыться», заниматься здоровым образом жизни, и, если все-таки появилась проблема с наркотиками — сразу обращаться в наркологическую клинику.

Для справки:

В 2016 году на учете в Лянторской городской больнице из-за наркотиков стояли 46 человек. Из них 24 употребляли героин, четыре — марихуану, 18 — разные виды курительных смесей («химию»). У двух подростков зафиксировано однократное употребление наркотиков.

В 2017 году на учете стояло 42 человека. 19 человек употребляли героин, пять — марихуану, 18 — другие виды наркотиков. Семь подростков уличены в однократном употреблении.

За первое полугодие текущего года на учет поставлено 37 человек. 12 употребляют героин, два — марихуану, 23 — «синтетику».