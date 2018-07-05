​Ценные кадры Сургута

Все мы любим рассматривать снимки с городских массовых мероприятий, благодаря профессиональным фото перемещаться на место событий и заряжаться яркими эмоциями, запечатленными в кадре.

Ни один праздник не обходится без наших дорогих коллег с фоторужьем. В преддверии 12 июля — Международного дня фотографа — корреспондент siapress.ru решил задать пару вопросов тем, кто фиксирует для сургутян жизнь их города:

Почему вы решили стать фотографом? Почему остановились на репортажной съемке? Что вам не нравится в вашей работе? Что думаете о выражении: «Купил хорошую технику — и уже фотограф»? Что отличает профессионального фотографа от любителя?

Александр Онопа: «Работа газетного фотографа — день сурка»

1. Идея стать фотографом появилась спонтанно. Больше года помогал с нуля делать газету для Преображенского храма в Сургуте — был техническим редактором в издании. Это было примерно 1998 году. Приходилось что-то снимать на «мыльницу» (но она была хорошего качества), так как другой техники не было. Так и пошло.

2. На самом деле у меня много работ в разных жанрах. Другое дело, что по долгу службы меня видят только в репортажной съемке. Хотя это мой любимый жанр, ведь постоянно есть новизна, даже если из года в год снимаешь одно и то же событие.

3. Работа газетного фотографа — день сурка. К тому же мало времени остается для творческой съемки. Когда семь дней в неделю идет без остановки съемочный процесс, бывает сложно выделить время на что-то другое.

4. Оставлю этот вопрос без ответа. Хотя замечу, первые свои фотографии для изданий я делал на любительскую технику, и их покупали.

5. Я лет 20 назад спросил у Георгия Корченкина и Леонида Березницкого: «Когда любитель переходит в разряд профессионального фотографа?» Ответ был прост: «Когда тебе начинают за твою работу платить». Спорно конечно, но что-то в этом есть.

Александр Андриенко: «Чтобы фотографировать людей, необходимо их любить»

1. Я не предполагал, что стану фотографом. Это произошло само собой. Я родился в начале 80-х, когда, пожалуй, все увлекались фотографией. На своих первых фотографиях, где мне один год от роду, я уже в руках держу фотоаппарат. Большое впечатление на меня произвел современный фотограф Павел Кривцов.

Когда я учился в Тобольске в духовной семинарии, к нам недели на две приезжал такой скромный дедушка с небольшим старым пленочным фотоаппаратом Leica. Походил, поснимал немного. Потом присылает фотоальбом с шедеврами. Тогда я серьезно задумался о фотографии. Понял, что мне не хватает образования в этой области.

Затем я вернулся в Сургут, устроился на работу и сразу пошел учиться к известному фотографу Георгию Корченкину. Именно он познакомил меня с профессиональной фотографией, заложил основы. Затем я окончил курс Нью-Йоркского института фотографии. И после семи лет постоянной съемки у меня что-то начало получаться. Хотя учусь я до сих пор.

2. Это то, что я снимал чаще всего, я фотожурналист. Если честно, то у меня просто не хватало времени на съемку пейзажей. И действительно, мне больше нравятся естественные, а не постановочные фотографии. Репортажный портрет раскрывает характер человека через все происходящее на снимке, видна динамика жизни. Я люблю фотографировать, в это время я становлюсь счастливым.

3. Буду откровенным. Мне не нравится, что пленка сегодня стоит дорого, и в городе нет профессиональной фотолаборатории. Хочу снимать творческие проекты на пленку, но цены кусаются.

4. Я согласен с этим выражением. Любой человек с фотоаппаратом — фотограф, человек, увлеченный фотографией, — фотолюбитель. Хорошая техника — это отлично, и она помогает фотографу добиться нужного результата. Другой вопрос в опыте фотографа, в его взгляде на этот мир, в его душе. Чтобы фотографировать людей, необходимо их любить. Чтобы совершенствоваться в фотографии — работать над своим внутренним миром. Как говорится: качайте свою сердечную мышцу!

5. Профессиональный фотограф — человек, который фотографирует на заказ и зарабатывает на этом деньги. Фотолюбитель просто любит фотографию и фотографирует для своего удовольствия. Уровень снимков фотолюбителя может быть выше, чем у профессионала. Здорово, когда у профессионального фотографа остается время на съемку для себя. Тогда он становится фотолюбителем.

Рамиль Нуриев: «Главное — стараться фотографировать с душой»

1. Не решал. Так сложилось. Из любителя, снимающего все вокруг, перерос в любителя, ищущего что-то новое в этом «все вокруг». Им пока и остаюсь.

2. Это не предпочтение. Если говорить именно о репортаже, то нравится динамика и постоянный поиск нужного кадра. В определенной степени это также вызов самому себе, особенно в тех случаях, когда условия съемки весьма сложные.

3. «Фотограф! Сними меня…» В остальном все утраивает.

4. «Купил скафандр — стал космонавтом».

5. Профессия и хобби. Разница лишь в том, что первый зарабатывает, а второй — просто фотографирует, так сказать, для себя. Но первое не исключает второе, как и второе — первое. Главное — стараться сделать все с душой.

Алексей Андронов: «Репортажная съемка — возможность заглянуть в жизнь и профессию других людей»

1. Перепробовал в жизни много профессий: от работы охранником в студенческие годы до работы в СНГ. Все это был поиск себя, своего дела. И в итоге увлечение фотографией переросло в профессию.

2. Репортаж — это «живая» фотография. Она относительно объективна. Это близко мне. А еще репортажная съемка — возможность заглянуть в жизнь и профессию других людей.

3. Нет чего-то определенного, что бы не нравилось. Есть общее разочарование от того, что репортажная фотография теряет свою ценность. Если в эпоху пленки каждый кадр был уникален, то с приходом «цифры» изображение обесценивается. Зритель смотрит на картинку две секунды, ставит лайк и листает дальше. Это не может не разочаровать.

4. Хорошая техника дает широкий спектр возможностей даже для новичка. Если человек имеет базовые понятия об экспозиции, композиции, то хороший фотоаппарат будет ему только на пользу.

5. Размер объектива, конечно! Шучу. Понятие «профессионал» достаточно размыто. Непонятно, кто это: человек с дорогой техникой, снимающий для себя бабочек, или человек с невзрачным фотоаппаратом, публикуемый в мировых изданиях, или человек, снимающий для своего блога? Не могу ответить на этот вопрос.