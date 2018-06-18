16+
Наверх
Логотип Сиапресс

Начальник ИФНС Сургута Елена Голышева: «Расходы на контрольно-кассовую технику предприниматель может возместить полностью»

До окончания второго этапа реформы в сфере контрольно – кассовой техники (далее – ККТ) осталось менее месяца, поэтому предпринимателям, обязанным применять ККТ с 1 июля текущего года имеет смысл поторопиться.

В крупнейшем муниципалитете Югры зарегистрировали кассы 525 налогоплательщиков. Это всего лишь около 50 процентов от общего числа - осталось перевести на новый порядок применения ККТ еще около 500 предпринимателей.

О реализации перехода на новый порядок применения ККТ рассказала начальник ИФНС по Сургуту Елена Голышева.

- Елена Леонидовна, какие категории предпринимателей обязаны применять ККТ уже в 2018 году?

- С 1 июля 2018 годы ККТ нужно применять индивидуальным предпринимателям (далее – ИП) с наемными работниками и организациям, применяющим единый налог на вмененных доход (далее – ЕНВД) и патентную систему налогообложения (далее – ПСН) в сфере общественного питания и (или) торговли, а организациям, которые занимаются вендингом.

- Сколько сегодня стоят кассы?

- Ценовой диапазон стоимости ККТ без учета стоимости фискальных накопителей (это дополнительное оборудование) пока варьируется от 7 до 25 тыс. рублей, в зависимости от модификации. Эти модели предназначены для малого и среднего бизнеса. Имеются бюджетные модели кассовых аппаратов уже со встроенным фискальным накопителем. Их стоимость всего около 18 тыс. рублей. Информация о предложениях размещена на сайте ФНС России.

- Это только стоимость основного оборудования? А ведь и его содержание, видимо, тоже потребует каких-то средств…

- Мы часто слышим этот вопрос от предпринимателей: насколько вырастет стоимость содержания кассовых аппаратов после их замены? Так вот, хочу отметить: стоимость содержания ККТ не увеличилась, а наоборот, сократилась. Ведь с переходом на новое оборудование исчезла необходимость заключать договоры с ЦТО на обслуживание кассовых аппаратов и ежегодно менять защищенную электронную контрольную ленту.

- Есть еще один нюанс: научить пользоваться новой техникой кассиров. Да и самих предпринимателей тоже. Кто это делает (будет делать)?

- Эту работу мы проводим ежедневно. На экспресс-семинарах наши сотрудники разъясняют налогоплательщикам новации в порядке применения контрольно-кассовой техники – в части получения электронных чеков, возможностей планирования и контроля расходов, проявления гражданского контроля при получении кассовых чеков. Кроме того, еженедельно в инспекции проводятся открытые классы для оказания практической помощи в регистрации ККТ нового образца, в режиме онлайн по телефону налогоплательщики при помощи сотрудников инспекции могут осуществить регистрацию ККТ, зарегистрироваться в личном кабинете. Мы пошагово разъясняем им порядок пользования личным кабинетом и его преимущества. Выезжаем и в организации: проводим открытые классы на местах, во время которых не только помогаем регистрировать кассы, но и объясняем основные принципы работы кассира с новым оборудованием. Кроме того, в Инспекции проводятся выставки моделей ККТ, Дни открытых дверей. Например, 15 июня 2018 года мы приглашаем всех налогоплательщиков города Сургута в Инспекцию. В операционном зале каждый сможет получить консультацию не только от сотрудников налогового органа, но и от инженеров авторизированных сервисных центров о технических возможностях кассового оборудования.

-А стоимость подключения к Интернету? Подключение к оператору фискальных данных?

- Эти расходы несущественны. Подключение кассы к Интернету можно осуществить через wi-fi, который сейчас есть практически везде. Но если это невозможно, то у большинства мобильных операторов в наличии имеются специальные сим-карты для касс стоимостью до 500 рублей. Стоимость услуг операторов фискальных данных фиксирована и составляет 3 тысячи рублей в год.

- В любом случае получается, что бизнесу придется понести существенные расходы на внедрение ККТ?

- Об этом не может быть и речи. Ведь большинство предпринимателей, обязанных применять ККТ с июля 2018 года, получат возмещение расходов - вычет на приобретение ККТ. Таким образом, владельцы касс могут компенсировать часть затрат – не более 18 тыс. рублей за каждую кассу при условии регистрации ККТ в период с 1.02.2017 по 1.07.2018 (для тех, кто обязан применять ККТ с 1.07.2018). Для его получения нужно будет указать сумму вычета в налоговой декларации, а предпринимателям на ПСН – подать заявление в налоговый орган и предоставить документы, подтверждающие понесенные расходы. А с учетом того, что на рынке имеется оборудование стоимостью до 18 тысяч рублей, то, в принципе, расходы могут быть возмещены полностью.

- Что грозит тем, кто с 1 июля 2018 года обязан применять ККТ, но не делает этого?

- Тем, кто не выполнит требования закона, грозит штраф. Если налогоплательщик обязан зарегистрировать ККТ, но работает без нее, то штрафные санкции могут составить для предпринимателя и должностного лица - от 25 % до 50 % от выручки без применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей, а для организации от 75 % до 100 % % от выручки без применения ККТ, но не менее 30 тысяч рублей.

- Если предприниматель или юридическое лицо продолжает работать без кассы после того, как налоговый орган выявил нарушение впервые и сумма выручки достигла 1 млн. рублей, то руководителю запретят занимать эту должность в течение 1 - 2 лет и приостановят деятельность ИП и организации на срок до 90 дней. Если налогоплательщик применяет онлайн – кассу с нарушениями (например, в чеке нет нужной информации) или покупателю не выдан чек, может быть применено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 3 тысяч рублей для ИП и 10 тысяч рублей для организаций.

Инспекция рекомендует всем налогоплательщикам, которые ведут свою деятельность в сфере торговли и оказания услуг общественного питания и имеющих сотрудников, как можно скорее зарегистрировать ККТ, не откладывая на конец июня во избежание возможных сложностей технического характера. Ведь только зарегистрировав кассу до 1.07, предприниматель сможет получить возмещение своих расходов в виде вычета на приобретение ККТ в размере 18 тысяч рублей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

15 июня в 17:04, просмотров: 239, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО

Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО
В аэропорту открылся зал ожидания повышенной комфортности
Константин Шперлинг Сегодня в 10:32
242 0
Нам все по плечу!

Нам все по плечу!
В общем, по просьбам трудящихся деньги на все важнейшие государственные дела, без которых можно самим остаться не у дел, власть нашла в кармане... Ну... Этих самых, как их бишь там?! Которые голосовали-то недавно!
Александр Мазурин Сегодня в 10:01
209 0
Начальник ИФНС Сургута Елена Голышева: «Расходы на контрольно-кассовую технику предприниматель может возместить полностью»

Начальник ИФНС Сургута Елена Голышева: «Расходы на контрольно-кассовую технику предприниматель может возместить полностью»
Сергей Степанов 15 июня в 17:04
238 0
С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета

С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета
ИФНС также будет проверять регулярные переводы, чтобы исключить нелегальный заработок
Лилия Сулейманова 15 июня в 10:42
35605 11
Это очень большая ответственность - быть врачом

Это очень большая ответственность - быть врачом
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Счастья и здоровья вам и вашим близким
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 17 июня в 10:41
594 0
В ваших надежных руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье

В ваших надежных руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 17 июня в 10:39
568 0
Благодаря самоотверженному труду медицинских работников югорское здравоохранение достигло значительных успехов

Благодаря самоотверженному труду медицинских работников югорское здравоохранение достигло значительных успехов
Дорогие коллеги, в этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, добра и любви, счастья и благополучия
Галина Шестакова, главный врач БУ «Сургутская окружная клиническая больница» 17 июня в 10:36
594 0
​Уважаемые медицинские работники Сургутского района!

​Уважаемые медицинские работники Сургутского района!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 16 июня в 22:45
564 0
На открытии фестиваля "Высокий мыс" в Сургутском районе не было замечено ни одной гитары//ФОТО

На открытии фестиваля "Высокий мыс" в Сургутском районе не было замечено ни одной гитары//ФОТО
Барды прятали их от проливного дождя, пытаясь не утонуть. Но улыбались
Маргарита Стройнова 16 июня в 22:55
893 1
Статья дня. Мы проигрываем все: кто-то налоги, кто-то пенсии, а кто-то жизнь

Статья дня. Мы проигрываем все: кто-то налоги, кто-то пенсии, а кто-то жизнь
Сейчас повод для пропаганды — футбол, завтра — какой-нибудь новый арест, послезавтра — очередные санкции
Дмитрий Гудков, политик 16 июня в 17:19
1077 0
Терапевт Гульнара Гараева: «В некоторых случаях перед отпуском нужно обратиться к врачу»

Терапевт Гульнара Гараева: «В некоторых случаях перед отпуском нужно обратиться к врачу»
Нелишним будет собрать дорожную аптечку с медикаментами (список внутри), которые помогут не оказаться на больничной койке вместо пляжа
Лилия Сулейманова 15 июня в 16:05
624 0
​Как в Сургуте отметят День отца?

​Как в Сургуте отметят День отца?
Научиться быть грамотным папой или сделать праздничную открытку помогут в культурных учреждениях города — 16 и 17 июня
Надежда Макаренко 15 июня в 15:47
744 0
Андрей Мартиросов: «Самолет интересный, но приобретать его будем только по заказу регионов»

Андрей Мартиросов: «Самолет интересный, но приобретать его будем только по заказу регионов»
В 2021 году начнется серийный выпуск нового самолета «Байкал». Для кого?
Константин Шперлинг 14 июня в 15:46
2207 1
Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги

Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги
Я не знаю причин, по которой строительство остановили, но охранять-то объект нужно было. Ведь когда возобновят стройку, то заново придется вкладывать то, что было украдено и вывезено
Наталья Алейханова, сургутянка 14 июня в 12:19
2027 2
​С праздником Ид аль-Фитр — Ураза Байрам!

​С праздником Ид аль-Фитр — Ураза Байрам!
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного!
Муфтий Тагир хазрат Саматов, председатель ДУМ ХМАО–Югры 13 июня в 14:44
953 1
​У медали две стороны

​У медали две стороны
Как в благополучном Сургуте выживают тысячи бездомных
Лилия Сулейманова 13 июня в 13:50
990 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика