Начальник ИФНС Сургута Елена Голышева: «Расходы на контрольно-кассовую технику предприниматель может возместить полностью»

До окончания второго этапа реформы в сфере контрольно – кассовой техники (далее – ККТ) осталось менее месяца, поэтому предпринимателям, обязанным применять ККТ с 1 июля текущего года имеет смысл поторопиться.

В крупнейшем муниципалитете Югры зарегистрировали кассы 525 налогоплательщиков. Это всего лишь около 50 процентов от общего числа - осталось перевести на новый порядок применения ККТ еще около 500 предпринимателей.

О реализации перехода на новый порядок применения ККТ рассказала начальник ИФНС по Сургуту Елена Голышева.

- Елена Леонидовна, какие категории предпринимателей обязаны применять ККТ уже в 2018 году?

- С 1 июля 2018 годы ККТ нужно применять индивидуальным предпринимателям (далее – ИП) с наемными работниками и организациям, применяющим единый налог на вмененных доход (далее – ЕНВД) и патентную систему налогообложения (далее – ПСН) в сфере общественного питания и (или) торговли, а организациям, которые занимаются вендингом.

- Сколько сегодня стоят кассы?

- Ценовой диапазон стоимости ККТ без учета стоимости фискальных накопителей (это дополнительное оборудование) пока варьируется от 7 до 25 тыс. рублей, в зависимости от модификации. Эти модели предназначены для малого и среднего бизнеса. Имеются бюджетные модели кассовых аппаратов уже со встроенным фискальным накопителем. Их стоимость всего около 18 тыс. рублей. Информация о предложениях размещена на сайте ФНС России.

- Это только стоимость основного оборудования? А ведь и его содержание, видимо, тоже потребует каких-то средств…

- Мы часто слышим этот вопрос от предпринимателей: насколько вырастет стоимость содержания кассовых аппаратов после их замены? Так вот, хочу отметить: стоимость содержания ККТ не увеличилась, а наоборот, сократилась. Ведь с переходом на новое оборудование исчезла необходимость заключать договоры с ЦТО на обслуживание кассовых аппаратов и ежегодно менять защищенную электронную контрольную ленту.

- Есть еще один нюанс: научить пользоваться новой техникой кассиров. Да и самих предпринимателей тоже. Кто это делает (будет делать)?

- Эту работу мы проводим ежедневно. На экспресс-семинарах наши сотрудники разъясняют налогоплательщикам новации в порядке применения контрольно-кассовой техники – в части получения электронных чеков, возможностей планирования и контроля расходов, проявления гражданского контроля при получении кассовых чеков. Кроме того, еженедельно в инспекции проводятся открытые классы для оказания практической помощи в регистрации ККТ нового образца, в режиме онлайн по телефону налогоплательщики при помощи сотрудников инспекции могут осуществить регистрацию ККТ, зарегистрироваться в личном кабинете. Мы пошагово разъясняем им порядок пользования личным кабинетом и его преимущества. Выезжаем и в организации: проводим открытые классы на местах, во время которых не только помогаем регистрировать кассы, но и объясняем основные принципы работы кассира с новым оборудованием. Кроме того, в Инспекции проводятся выставки моделей ККТ, Дни открытых дверей. Например, 15 июня 2018 года мы приглашаем всех налогоплательщиков города Сургута в Инспекцию. В операционном зале каждый сможет получить консультацию не только от сотрудников налогового органа, но и от инженеров авторизированных сервисных центров о технических возможностях кассового оборудования.

-А стоимость подключения к Интернету? Подключение к оператору фискальных данных?

- Эти расходы несущественны. Подключение кассы к Интернету можно осуществить через wi-fi, который сейчас есть практически везде. Но если это невозможно, то у большинства мобильных операторов в наличии имеются специальные сим-карты для касс стоимостью до 500 рублей. Стоимость услуг операторов фискальных данных фиксирована и составляет 3 тысячи рублей в год.

- В любом случае получается, что бизнесу придется понести существенные расходы на внедрение ККТ?

- Об этом не может быть и речи. Ведь большинство предпринимателей, обязанных применять ККТ с июля 2018 года, получат возмещение расходов - вычет на приобретение ККТ. Таким образом, владельцы касс могут компенсировать часть затрат – не более 18 тыс. рублей за каждую кассу при условии регистрации ККТ в период с 1.02.2017 по 1.07.2018 (для тех, кто обязан применять ККТ с 1.07.2018). Для его получения нужно будет указать сумму вычета в налоговой декларации, а предпринимателям на ПСН – подать заявление в налоговый орган и предоставить документы, подтверждающие понесенные расходы. А с учетом того, что на рынке имеется оборудование стоимостью до 18 тысяч рублей, то, в принципе, расходы могут быть возмещены полностью.

- Что грозит тем, кто с 1 июля 2018 года обязан применять ККТ, но не делает этого?

- Тем, кто не выполнит требования закона, грозит штраф. Если налогоплательщик обязан зарегистрировать ККТ, но работает без нее, то штрафные санкции могут составить для предпринимателя и должностного лица - от 25 % до 50 % от выручки без применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей, а для организации от 75 % до 100 % % от выручки без применения ККТ, но не менее 30 тысяч рублей.

- Если предприниматель или юридическое лицо продолжает работать без кассы после того, как налоговый орган выявил нарушение впервые и сумма выручки достигла 1 млн. рублей, то руководителю запретят занимать эту должность в течение 1 - 2 лет и приостановят деятельность ИП и организации на срок до 90 дней. Если налогоплательщик применяет онлайн – кассу с нарушениями (например, в чеке нет нужной информации) или покупателю не выдан чек, может быть применено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 3 тысяч рублей для ИП и 10 тысяч рублей для организаций.

Инспекция рекомендует всем налогоплательщикам, которые ведут свою деятельность в сфере торговли и оказания услуг общественного питания и имеющих сотрудников, как можно скорее зарегистрировать ККТ, не откладывая на конец июня во избежание возможных сложностей технического характера. Ведь только зарегистрировав кассу до 1.07, предприниматель сможет получить возмещение своих расходов в виде вычета на приобретение ККТ в размере 18 тысяч рублей.