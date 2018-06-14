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Андрей Мартиросов: «Самолет интересный, но приобретать его будем только по заказу регионов»

В 2021 году начнется серийный выпуск нового самолета «Байкал». Для кого?

Фото tumen.mk.ru, aviation21.ru, parkflyer.ru
Фото tumen.mk.ru, aviation21.ru, parkflyer.ru

В 2021 году начнется серийный выпуск самолета «Байкал», ранее известного под кодовым названием ТВС-2ДТС. Новый самолет придет на замену советскому Ан-2. Предполагается, что его будут использовать региональные перевозчики для транспортировки пассажиров и груза в труднодоступные места, в том числе в районах крайнего севера.

Самолет ТВС-2ДТС.

По документации, крейсерская скорость машины составляет 350 км/ч, максимальная дальность полета — 4500 км. Самолет может доставить до 3,5 т груза на расстояние до 1200 км.

Генеральный директор ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» Андрей Мартиросов считает «Байкал» достаточно интересной разработкой. Об этом он рассказал порталу siapress.ru.

«Байкал» хорошо известен операторам и пользователям. Фактически представляет собой ремоторизированную версию самолета Ан-2, который работает на специальном авиационном бензине, что действительно дорого. Поэтому вопросы о ремоторизации Ан-2 – самого успешного самолета своего класса – ходили давно. Была необходимость поставить двигатель, работающий на керосине, газотурбинный двигатель. Это позволило бы улучшить характеристики воздушного судна, удешевить и упростить эксплуатацию», – пояснил Мартиросов.

Руководитель самого крупного внутрирегионального перевозчика в России также уточнил, что спрос на авиановинку будет зависеть от спроса на авиационные услуги, которые она может оказывать.

«Авиакомпании не покупают самолеты для себя, они покупают их для заказчиков. В случае с внутрирегиональными авиаперевозками - это местные (региональные – прим. Ред.) администрации, заинтересованные в поддержании подвижности населения в отдаленных пунктах нашей страны, – объяснил Мартиросов. – Сейчас ситуация в стране такая, что инфраструктура улучшается – строятся мосты и дороги. Вследствие чего становится все меньше и меньше населенных пунктов, добраться в которые можно только на самолете. Так что покупательский спрос будет завесить от того, какой будет заказ на данный вид деятельности. Очевидно, их не будет 10-12 тысяч, как в СССР. Может быть пару сотен».

«Наши дочерние компании эксплуатирую Ан-2. Они используются в различных программах, в частности, для полетов в труднодоступные населенные пункты. Однако, пока вопрос закупки новых самолетов «Байкал» не рассматривали», – добавил руководитель ЮТэйр.

Смена парка малых воздушных судов может стать выгодна авиакомпаниям не только из-за снижения затрат на эксплуатацию. Возможны также и налоговые льготы.

«Для тех компаний, которые будут закупать российскую авиационную технику, мы предоставим необходимые льготы, включая выгодные маршруты, а также специальные льготы экономического характера, в том числе связанные с лизингом авиатехники», - докладывал главе государства Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Рогозин летом прошлого года.

Однако речь тогда шла о только маршрутах на Дальний Восток и в наиболее популярные у российских туристов страны.

Но заинтересованные регионы могут обратиться к правительству с предложением расширить программу льготного налогообложения для авиаторов. По аналогии со снижением налогового бремени для нефтяных компаний, занимающихся разработкой и эксплуатацией месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, которого смогла добиться губернатор Югры Наталья Комарова в 2013 году. Несмотря на то, что количество труднодоступных регионов уменьшается, они все равно есть. Такую схему могут применить и для малых перевозок, если заинтересованные губернаторы смогут продвинуть эту тему. Льготы позволят частным авиакомпаниям остаться на своих маршрутах, а людям – летать за приемлемую цену.

Учитывая, что стоимость обслуживания и эксплуатации новых самолетов будет ниже, можно предположить, что и цена авиабилетов на «короткие дистанции» тоже уменьшится. Но главное - обновление авиапарка значительно повлияет на безопасность полетов.

Справка:

Легкий многоцелевой самолет ТВС-2ДТС («Байкал») разработан специалистами СибНИА им. С.А.Чаплыгина. 12 июля 2017 года он совершил первый полет, а уже 16 июля — беспосадочный перелет, занявший 11 часов, из Новосибирска в Москву.

Самолет Ан-2.

Кстати:

Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолёт, который выпускается уже более 60 лет.


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Сегодня в 15:46, просмотров: 240, комментариев: 0


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