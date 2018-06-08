Генеральный директор УК «Капитал» Вадим Сосков: «Государственная пенсия будет очень маленькой. В любом случае»

Пенсионная реформа в России дело решенное. Произойдет в любом случае, с какой бы «осторожностью» не относился бы к этой затее даже глава государства. Но проблемы нищей старости изменения не решат. Даже если будем выходить на пенсию после 60 лет. Добиться, чтобы средний размер пенсии составил не менее 40 процентов средней заработной платы, государство не сможет ни при каком раскладе. В этом уверен финансист Вадим Сосков – генеральный директор УК «Капитал», в 90х реформировавший экономику страны в составе правительственной комиссии. Почему пенсионная реформа не даст результатов в полной мере, и что делать людям, чтобы не остаться в старости в нищете, эксперт рассказал СИА-ПРЕСС.

- Государственная пенсия у нас будет очень маленькой вне зависимости от того, какие бы меры не предпринимало правительство. По коэффициенту замещения доходов работающего человека она не будет составлять 60 процентов, как сегодня декларируется. Не будет даже 40. Такие показатели возможны только в одном случае – при очень низкой заработной плате, чего не хочет никто: ни государство, ни граждане. Сколько бы человек не работал, есть потолок по баллам пенсионных накоплений. Чтобы его «пробить», у него должно быть несколько работ, с каждой из которых должны отчисляться деньги в пенсионный фонд. Только в этом случае можно рассчитывать на более-менее достойный уровень пенсии.

- В чем суть этой балльной системы? Зачем она?

- Балльная система, на мой взгляд, гениальное изобретение. О том, что система пенсионного обеспечения в нашей стране не сбалансирована, экономисты говорили много лет. Что такое сбалансированность в понятии государства? Это ситуация, при которой любое состояние бюджета дает возможность выплачивать пенсии на том уровне, на котором позволяет это состояние бюджета. Приведу пример, очень условный. Человек за свой рабочий стаж заработал 300 пенсионных баллов. Но если состояние бюджета оказалось печальным, то, соответственно, эти 300 баллов будут стоить столько же, сколько при нормальном бюджете стоили бы десять. Именно поэтому никто из нас точно не знает, какой будет его будущая государственная пенсия. Но то, что высокой она не будет, это очевидно. Если только вы не летчик-космонавт. Их государственная пенсия составляет сегодня порядка миллиона рублей – информация есть на сайте Пенсионного фонда России. Средняя пенсия без северных надбавок – 10-12 тысяч рублей. Пенсионеры как-то пытаются жить и на эти деньги, но все прекрасно понимают, что когда человек последние годы трудовой карьеры зарабатывал 100 тысяч в месяц, а потом в одночасье стал получать 12 тысяч, то ему становится, мягко скажем, как-то не по себе.

- И что делать?

- Только личные накопления людей на время дожития: через ПИФы, депозиты, с помощью накопительной пенсии. Я бы рекомендовал использовать все инструменты. Когда мы в нашей стране говорим о коэффициенте замещения 65 и приводим в пример страны Европы, мы забываем о том, что коэффициент замещения той самой государственной пенсии по стандарту Евросоюза составляет 40 процентов. А 25 дополнительных процентов – более трети от общей суммы – это деньги, которые человек сам откладывал на старость на протяжении жизни.

- Вы сами-то откладываете?

- Я, увы, не швейцарец. Мне очень трудно в жестком графике что-то кому-то регулярно отдавать, даже для моего же дальнейшего блага. Как, думаю, и большинству россиян. Нашей стране необходимо создавать культуру пенсионного обеспечения, иначе мы обречены на нищую старость и проклинающих государство граждан. По сегодняшней статистике 18 млн россиян получают заработную плату в конвертах. И только миллион из них что-то перечисляет в пенсионный фонд и фонд социального страхования.

- Как убедить людей, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего?

- Ну зачем так? Просто система стимулирования россиян копить пенсию самостоятельно должна стать более качественной. Как минимум, человек не должен платить налоги на деньги, которые он сам инвестирует на свою старость. В момент выхода на пенсию он не должен платить налог с этой пенсии. Это тоже очень важный момент. Ведь получается, что на протяжении трудовой жизни ты стимулировал инвестиционную инфраструктуру государства – ведь наши пенсионные отчисления не лежат в кубышке, а работают в экономике страны и, соответственно, дают валовый прибавочный продукт государству, помогли ему. И государство должно отблагодарить своего гражданина за то, что он отложил средства себе на пенсию. Если этот симбиоз, о котором сейчас и говорят в правительстве, произойдет, то в нашей стране начнется реальный инвестиционный бум. Думаю, что это случится уже через два-три года.

- Каким должен быть индивидуальный пенсионный план гражданина России?

- В моем понимании – это должны быть разные инструменты формирования пенсионных накоплений. Оптимальное распределение я вижу так: треть – добровольное пенсионное страхование, треть – депозиты, акции и облигации (это еще и ликвидный инструмент «на всякий случай»). И еще треть – инвестиции в валюту и недвижимость. Качество жизни определяется уровнем жизни, который ты можешь позволить себе в момент выхода на пенсию.

Кстати, в американской «пенсионной истории» есть любопытный момент – человек может выдать сам себе кредит (из пенсионных накоплений) на две вещи: образование и жилье. Логика такая: если человек, который копит на пенсию с налоговыми льготами, сейчас возьмет кредит на улучшение жилищных условий, значит при выходе на пенсию качество его жизни будет лучше. По образованию логика похожа. Если у человека будет образование, то заработок его станет больше. И, соответственно, он сможет больше откладывать на будущую пенсию.

- Но там ведь другая финансовая культура. По крайней мере, она есть.

- Система пенсионного обеспечения Америки выглядит так: у 80 процентов населения, в том числе – домохозяек, есть индивидуальные пенсионные планы, по которым они с помощью управляющий компаний регулярно проводят отчисления. Но у 20 процентов таких планов нет. В это число входят граждане двух категорий. Первые – это те, кто вообще не задумывается о том, на что он будет жить в старости (как большинство граждан России сегодня). Вторые – самостоятельно формирующие свой пенсионный фонд.

- У нас эта тема ведь тоже обсуждается: чтобы индивидуальные пенсионные планы появились даже не у 80, а у ста процентов населения. Как вы относитесь к этой идее?

- На период становления финансовой грамотности в эту систему необходимо ввести всех граждан. Как минимум, на пять лет. Чтобы человек в обязательном, а не добровольном порядке копил на пенсию еще и самостоятельно. Если через пять лет он поймет, что этот инструмент точно не нужен, то может от него отказаться. Но попробовать этот инвестиционный инструмент должны все, причем - в обязательном порядке. Если государство не хочет, чтобы через 40 лет на его шее оказались нищие люди, то лучше уже сейчас предпринять для этого некие шаги, пусть и непопулярные.