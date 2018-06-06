​Гоша Куценко: «Дочь прижимается ко мне, и в этот момент я открываю для себя смысл жизни!»

«Я сейчас его разбужу», — говорит Татьяна Анатольевна. Интеллигентная дама приятной наружности — черное платье, нитка жемчуга и очки в строгой оправе. Это директор артиста Гоши Куценко. Сургутский театр пригласил одного из самых харизматичных российских актеров выступить с антрепризой «Скамейка» в рамках театрального фестиваля «Белое пространство».

И вот он перед нами — разбуженный Гоша, он же Юрий Георгиевич. Пьет фруктовый чай.

Уставший от бесконечных поездок и не имеющий возможности нормально поспать, но все равно вежливый и обходительный. Брутальный снаружи и добрый внутри. Серьезный и смешной одновременно. Какой-то очень надежный и человечный. Кинорежиссер, музыкант, сценарист, продюсер, актер театра и кино и папа трех дочек — Гоша Куценко.

«Скамейка» по-сургутски: в главной роли — кровожадные комары

«Скамейка» в Сургутском музыкально-драматическом театре

— Первый вопрос хочется задать непосредственно про «Скамейку», с которой вы приехали в Сургут вместе с красавицей-партнершей Ириной Апексимовой. В 1984 году, когда эта постановка только родилась, роль мужчины в ней исполнял Олег Табаков, недавно, к сожалению, скончавшийся. Кстати, он причастен и к закладке первого камня в Сургутском театре, где вы играете «Скамейку». Чувствуете груз ответственности, когда исполняете эту роль?

— Груза не чувствуем. Единственное — мы сожалеем, что не позвали Олега Павловича Табакова на спектакль! Может, он пришел бы, нашел время глянуть на нас, на нашу «Скамейку». Олег Павлович — это педагог, ближайший учитель Иры (Ирины Апексимовой. — Прим. ред.), мой ректор, который выпускал нас. Этот спектакль я посвящаю моим родителям, а также тому времени, воспоминаниям, искренности, честности и открытости. Мы его любим. Это такой проверенный, что называется, спектакль. Он, конечно, в актерском исполнении непростой, активный.

Ирина Апексимова в «Скамейке» на площадке Сургутского театра

— Да, вероятно, сложно держать внимание с минимумом реквизита и парой людей на сцене…

— (смеется) Ну, у нас есть скамейки! Мы на них сидим. А еще бегаем! Это отчаянный спектакль. Мы его более 160 раз сыграли. Это целая наша жизнь.

— Да, из этих 160 раз — три в нашем городе.

— Ого! Да ладно? Я думал, что два…Я помню второй спектакль в Сургуте года три назад. Когда мы сидели с водителем около ресторана, и он мне рассказывал, какие у вас страшные комары, и я очень боялся. (смеется) Сегодня мы приехали, и нам сказали, что все — избавились от комаров!

— Да они попросту пока не проснулись. Холодное нынче лето.

— Мне сказали, что у вас появились какие-то средства. (с надеждой в голосе)

— Они их не берут!

— У вас кровожадные комары, да? Страшные?

— Еще и дерзкая мошкара. Но ей приходится быть такой, ведь теплого времени у нас очень мало. Вот она и вылезет всего на месяц, но зато как!

— Может быть, вам на этот месяц в Москву уезжать? А то комары так кусают — говорят, настолько больно, что люди аж падают от укусов…словно после отдачи от выстрела!

Что связывает Александра Монтова и Гошу Куценко?

— Я на днях видела фотографию на странице у сургутского режиссера Александра Монтова, где вы с ним сидите вместе и что-то обсуждаете. У вас намечается какой-то совместный проект?

— Да, у нас есть такая идея. Мы общаемся четыре года. По его словам, он уже отснял часть картины. Это его автобиографичная история. Он предлагает мне сыграть одну из ролей. И вот мы с ним встретились недавно — в мае. А вообще, регулярно встречаемся — где-то раз в год. Он подъехал ко мне, мы поговорили обо всем. Он хочет снимать летом.

Режиссер Александр Монтов (фото из архива А. Монтова)

— И что думаете? Согласитесь?

— Я поучаствую, конечно. Я ему обещал. И мы давно общались. У него своеобразный такой подход к работе. Он очень схож с моим. Его глазами, что называется, является оператор. (Александр Монтов — слабовидящий режиссер. — Прим. ред.) И режиссерскую, и актерскую игру он слышит. Качество правды — на слух. Так часто делают.

Кино про кино

— Кстати, у вас был классный режиссерский опыт с фильмом «Врач». Читала, что вы хотите снять еще одну картину — кино про кино под названием «Фокус-покус».

— Да, вот сейчас как раз в запуске такая картина. Я давно написал сценарий — лет 10-12 назад. Это действительно кино о том, как снимается кино. Это абсурдистская комедия. Сейчас мы ищем возможности. И если успеем, то прямо этим летом поснимаем. А еще где-то в августе — съемки второго сезона сериала «Скорая помощь». Первый вы увидите на НТВ этой осенью!

Вот это «Ду это!»

— Вы актер, сценарист, режиссер, а еще вы сочиняете и поете песни. У вас как минимум два музыкальных альбома — «Май ворлд» и «Музыка». Какие еще есть планы в этом направлении?

— У меня всего три пластинки — вы одну упустили. Этот альбом вышел весной, в марте, и называется «Ду это!», но я вам его, к сожалению, не привез. На данной пластинке — дуэты, которые мы записывали последние десять лет. Там есть песни с Валерией, Анжеликой Варум, Полиной Гагариной, а с Ириной Апексимовой мы спели песню, которую посвятили актеру Диме Марьянову. Это, к слову, вообще наша любимая композиция! А еще на пластинке есть песни с Юлей Пак, финалисткой «Голоса», с Юлей Самойловой, которая недавно ездила на Евровидение…Также это Кэти Топурия из A'Studio, это две песни Елки, это Теона Дольникова, это группа IOWA с Катей Иванчиковой. Ведущий поп-коллектив страны, кстати, сейчас! Я собрал на этом альбоме 11, пожалуй, лучших вокалисток страны.

— Как я понимаю, в «Ду это!» и с «Музыки» попали некоторые треки. С Елкой, например.

— Да, есть в этом альбоме одна песня, которую мы спели с Елкой раньше, — это «Капли». Но еще мы написали новую композицию. Кстати, из «Музыки» в «Ду это!» перекочевала также песня «Светлый дым» с Юлей Пак.

Про историю с Юлией Самойловой

— Здорово. Кстати, о Юле Самойловой — было очень неприятно видеть, как ее травят в интернете. Просто по-человечески жаль. А вас как-то задело произошедшее? Вся эта веселая карусель с Евровидением…



— Я даже не реагировал на это. Я знаю Юлю очень давно. Честно говоря, я был не очень рад, когда кому-то пришло в голову сделать такую акцию — еще в прошлом году. Мы с Юлей записали несколько песен, и мою «Комету» я ей подарил. Красивая песенка….

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2380030/track/20841981'>Комета</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3050742'>Гоша Куценко</a> на Яндекс.Музыке

В прошлом году она позвонила мне и говорит: «Давай споем песню про Новый год». Мы сняли видеоролик, где мы празднуем с Юлькой Новый год.

Вообще, учитывая ее индивидуальность, я, конечно, понимал, что все это экстрим для нее. И организаторы, будь они толковыми людьми, должны были понять, что специфика ее устройства — нервного и человеческого — уникальна. Она не такая, как у них. И даже не такая, как у детей! Я знаю, у нее была сложная операция. После нее Юля чуть-чуть привстала на стуле… Ну, сантиметров на десять где-то. Она очень радовалась этому! Для нее все это также означало очень сильные изменения в вокальной технике.

Безусловно, это все вызывало ее волнение. Юлю Самойлову нужно было преподносить немного иначе — как какой-то редкий цветок! И мне не понравилась композиция. Я вообще считаю ее вторичной. Юля разволновалась, потом там была еще какая-то техническая неувязка, как я понимаю. Возможно, артист понаглее бы прошел бы сквозь это. Но она потерялась.

— Ее так прессовали в интернете, что она из-за этого расстроилась еще перед самим выступлением, писали СМИ.

— Я с ней говорил. Общался. Она такая волевая! Знаете, есть добрые и нормальные люди рядом. Она живет достаточно интересной и открытой жизнью, она написала книжку.

Да, я думаю, дело, конечно, в композиции. Когда артист исполняет песню, у него ведь ничего нет кроме нее — на сцене только он и его песня. И он должен любить эту песню, иначе нечего рассказывать на сцене. Думаю, Юлю просто убедили в том, что можно петь это. А петь вторичную музыку — это всегда неприятно.

— То есть исполненная песня совсем не отражала сущности исполнительницы?

— Да, конечно. Нужна была другая песня, которую Юле должен был написать народ. Надо было сделать крутую песню — ее высказывание о мире, а не набор этих англоязычных штампов. Ну и что? Дали ей группу поддержки из этих голосов, которые пришли самоутвердиться и проораться… Таких голосов миллионы, как выяснилось. Половина населения Земли поет, они воспитаны на караоке — это нормально. Здесь же дело было в индивидуальности! И вообще, я очень скептически отношусь к подобного рода шоу и к такой музыке. Мне она неинтересна, я слушаю абсолютно другую музыку.

— Ну да, я читала, вы любите Muse и Дэвида Боуи…

— Да-да.

Скромность плюс благотворительность

— Знаю, что вы активно помогаете детям с ДЦП. Как вы начали заниматься благотворительностью?

— Так случилось, что давным-давно — еще в самом начале века — мы наладили связь с ребятами, у которых ДЦП. Они приходили к нам, артистам, и хотели пообщаться. Обаятельная пара — Макс и Вика. По-моему, это было примерно в 1998 году. Мы приезжали к ним в институт, где они учились, — и просто сидели за столом и разговаривали, а еще на праздники заходили. Там я познакомился с Олегом Гайдкаковым, парнем, у которого тоже детский церебральный паралич. У нас завязались с ним отношения. Артисты — люди, по сути, отзывчивые, и ребятки поддерживали дружеские контакты. Потом уже мы с Олегом начали пытаться создать больничку. Сделали первую — экспериментальную. Непомерно долго с ней возились: с ремонтом, документами, деньгами. И это была больница, в которой врачи получают заработную плату, а дети из близлежащего района — терапию. Речь о дневном стационаре, если так можно выразиться. Пять лет существует эта клиника, а сейчас мы строим еще две! Как раз скоро должна открыться одна больница такого типа.

Чуть больше семи лет назад появился фонд «Шаг вместе». У нас на сайте есть живая очередь из детишек — тот, кто заинтересован, всегда может помочь! Фонд оплачивает труд врачей, бюджет наш вырос. Также фонд берет на себя проведение различных мероприятий. Мы собираем деньги в том числе и тогда, когда делаем мероприятия, — раз в два-три месяца. Мы помогаем детям получить лечение, желательно в нашей стране. Сейчас фонд рассматривает возможности сотрудничества и открытия нового центра имени Ксении Александровны Семеновой. Ее уже нет с нами, но она была профессором, законодателем системы лечения ДЦП в России еще с советских времен! Мы хотим открыть фонд ее имени.

— Вы большой молодец!

— Да нет, вы что! Многие занимаются этим…

Сердце ежика, кока-кола и смысл жизни

— В одной из метафор в вашей песне было сказано про ежика, у которого так часто стучит сердце, будто он перепил кока-колы. А что сейчас заставляет ваше сердце биться чаще?

Гоша Куценко с новорожденной Светланой в 2017 году (фото из Instagram Гоши Куценко)

— Из-за дочек мое сердце, конечно, бьется чаще. Свете год уже исполнился! А еще оно часто бьется из-за рождения Жени. Это случилось четыре года назад, и для мужчины в моем возрасте это настоящий подарок. Я тогда даже растерялся, не успевал ее воспитывать, а только смотрел и наслаждался, созерцал. Со Светой у нас уже такие отношения… теплые. И теперь она ходит уже. Удивительно это все. Назвали ее именем моей мамы, а первое она сказала — «папа». Дочь прижимается ко мне, и в этот момент я открываю для себя смысл жизни!

Справка: Гоша Куценко (настоящее имя — Юрий Георгиевич Куценко) — российский актер театра и кино, кинорежиссер, певец, сценарист и продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился 20 мая 1967 в Запорожье. Женат. Отец трех дочерей.