​Андрей Сенин: «Сургутские подростки генетически предрасположены к условиям Арктики»//ФОТО

Основатель и первый руководитель Центра специальной подготовки «Сибирский Легион» Андрей Сенин вернулся в должность после девятилетнего перерыва. Какие задачи предстоит решить, он рассказал в интервью СИАПРЕСС.

- Как вы вновь оказались во главе Центра?

- Поступило официальное предложение от властей Сургута. Был оформлен перевод с прежнего места работы. Вот буду вновь воспитывать патриотизм у сургутских детей и подростков. Цели, которые были определены при моем возвращении в «Сибирский легион» следующие:

а) - военно-патриотическое воспитание молодежи,

б) - развитие юнармейского движения,

в) - развитие технических видов спорта.

- Но эти направления «Сибирский легион» развивает уже 20 лет. В чем же новаторство?

- Изменятся программы. Уже меняются. Так, с этого года мы начали подготовку подростков к службе в армии по нескольким направлениям: десантному, снайперскому и общевойсковому. В программе подготовки теоретические занятия и практика. Помимо этого, одним из направлений подготовки выбрано направление «Арктика». Дело в том, что сургутские подростки привычны к снегу, который здесь лежит практически девять месяцев в году, им не страшен холод.

Они, если так можно сказать, генетически предрасположены к суровым условиям существования. Естественно, природные особенности развития наших детей мы в ходе подготовки стараемся улучшить. Так, в январе 2018 года при проведении учебно-тренировочного сбора «Арктика», организованного для участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», практические занятия по выживанию в условиях зимней тайги с ребятами проводил ханты.

Он поделился опытом, отточенным веками существования этого народа в сибирской тайге - как правильно устроиться на ночлег в зимнем лесу, найти себе пропитание, разжечь костер на морозе и т.п. Также сами воспитанники построили, под руководством инструкторов, несколько снежных домов - иглу. Эти дома подростки "обжили" и даже рвались ночевать в них. Однако, из соображений безопасности ночевать курсантов отправили в теплую казарму. На базе юнармейских отрядов Сургута мы будем готовить будущих сержантов. Ребята, призвавшись в армию, смогут претендовать на соответствующие звания. Кроме того, есть предварительные договоренности с несколькими военными вузами о том, что мы будем готовить своих курсантов для поступления в конкретные учебные заведения. Уже в октябре на базе юнармейских отрядов будет запущен проект «Школа младших командиров». Планируется, что во время учебно-тренировочных сборов в период школьных каникул сургутские юнармейцы будут проходить не только военные дисциплины, но и мнемотехнику, скорочтение и ораторское искусство. Также в планах значительно обновить материально-техническую базу. Возможно, будем развивать раллийный спорт.

- А зачем все это надо подросткам, какая польза?

- Во-первых, ребята научатся думать и учиться – находить и получать знания. Многие воспитанники «Сибирского легиона» выбирают военную службу – поступают в учебные заведения Министерства обороны России. Подросток во время участия в сборах получает возможность разобраться в себе самом, узнать пределы своей выносливости. Кроме того, полученные технические знания, навыки выживания и подготовка по многим другим дисциплинам останутся с ними на всю жизнь. А если говорить словами самих воспитанников: «Может военным я и не стану, но патриотом останусь навсегда».

Справка: Центр специальной подготовки «Сибирский легион» появился в Сургуте 20 лет назад. Бессменным руководителем этого учреждения на протяжении 11 первых лет был Андрей Владимирович Сенин. За эти годы «Легион» дал путевку в жизнь тысячам сургутских мальчишек и девчонок – кто-то связал свою жизнь с армией или спортом, а кто-то получил знания, которые всегда пригодятся в жизни. После 11 лет работы в «Сибирском легионе» Андрей Сенин сменил сферу деятельности, чтобы в юбилейный, 20-й год, вновь возглавить центр специальной подготовки.