«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»

Международный форум визуального юмора КАРИКАТУРУМ по праву можно считать культурным брендом нашего города. Этот проект зародился в 2001 году в стенах Сургутского художественного музея. Идейным вдохновителем и создателем КАРИКАТУРУМа стала Светлана Круглова — первый директор учреждения. Форум принес Сургуту мировую известность, а Сибирь стала своеобразным поставщиком вдохновения для карикатурщиков со всего земного шара.

Автор: Вадим Реминяка. Работа с первого КАРИКАТУРУМа

Сегодня за плечами сотрудников СХМ восемь КАРИКАТУРУМов, а в музейной коллекции иронического искусства представлены работы 1225 художников из 72 стран.

Но недавно появились слухи о закрытии одного из самых успешных проектов Сургутского художественного музея. Мы поговорили об этом с и. о. директора учреждения Ольгой Перепечиной.

— Ольга Сергеевна, говорят, что КАРИКАТУРУМ закрывается…

— Сказать, что КАРИКАТУРУМ закрыли, нельзя. В нашем собрании есть большая коллекция, содержащая более шести тысяч единиц хранения, с которыми мы и работаем. Говорить о том, что проект прекращает существование, не совсем правильно.

Да, на сегодняшний день не существует формата конкурса. Но ведь ситуация может измениться, поэтому давайте подождем! В следующем году юбилей Сургута. И город, который любит и ценит этот проект, возможно, возобновит его полноценную работу. Говорить сейчас о том, что конкурсный формат закрыли раз и навсегда, — преждевременно.

— Все зависит от того, найдутся ли какие-то спонсоры?

— Вы сами понимаете, что в мире кризис…Поэтому город изыскивает средства в меру своих возможностей. Вообще, надо быть благодарными. Сургут — уникальный город в этом отношении: музеи работают, люди в них ходят, выставки сюда привозятся, показываются коллекции из фондов музеев…Не во всех городах нашей страны такая благоприятная ситуация. И спасибо городу, что он поддерживает и любит свои музеи. Это дорогого стоит!

— Градообразующие предприятия как-то помогают вам в этом плане?

— Да, конечно! Большое им за это спасибо.

— А конкретнее?

— Ну, например, нашем музею активно помогает Игорь Алексеевич Иванов из предприятия «Газпром трансгаз Сургут». Кроме того, это, конечно же, и Владимир Леонидович Богданов из ОАО «Сургутнефтегаз». Это два градообразующих предприятия, которые стараются нам помогать, они всегда выслушивают нас. Мы им очень благодарны.

— Подытоживая, можно сказать, что есть надежда на то, что КАРИКАТУРУМ возродится в прежнем виде?

— Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа! Будем надеяться на самое лучшее. Просто проект сейчас функционирует в другом направлении. Вот у нас, например, сейчас работает выставка «Лицедейство». Это тоже один из форматов КАРИКАТУРУМа.

Цикл «Лицедейство», работа Лекса Древински из Германии

Здесь мы показываем и работы из своих фондов, и те, что создали привлеченные нами художники из Москвы, Новосибирска. Они не только выставили свои шаржи, но и приехали с мастер-классом 1 апреля.

Просто сейчас нет конкурсной составляющей, с чего в принципе начался КАРИКАТУРУМ, но это не говорит о том, что мы завершили его! Это по-прежнему действующий проект. Мы связываемся со многими художниками, ведем переговоры, общаемся по телефону. Работа по КАРИКАТУРУМу не останавливается ни на минуту. Мы надеемся, что город найдет возможности преодолеть возникшие трудности.