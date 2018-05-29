«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»

Международный форум визуального юмора КАРИКАТУРУМ по праву можно считать культурным брендом нашего города. Этот проект зародился в 2001 году в стенах Сургутского художественного музея. Идейным вдохновителем и создателем КАРИКАТУРУМа стала Светлана Круглова — первый директор учреждения. Форум принес Сургуту мировую известность, а Сибирь стала своеобразным поставщиком вдохновения для карикатурщиков со всего земного шара.
Автор: Вадим Реминяка. Работа с первого КАРИКАТУРУМа
Сегодня за плечами сотрудников СХМ восемь КАРИКАТУРУМов, а в музейной коллекции иронического искусства представлены работы 1225 художников из 72 стран.
Но недавно появились слухи о закрытии одного из самых успешных проектов Сургутского художественного музея. Мы поговорили об этом с и. о. директора учреждения Ольгой Перепечиной.
— Ольга Сергеевна, говорят, что КАРИКАТУРУМ закрывается…
— Сказать, что КАРИКАТУРУМ закрыли, нельзя. В нашем собрании есть большая коллекция, содержащая более шести тысяч единиц хранения, с которыми мы и работаем. Говорить о том, что проект прекращает существование, не совсем правильно.
Да, на сегодняшний день не существует формата конкурса. Но ведь ситуация может измениться, поэтому давайте подождем! В следующем году юбилей Сургута. И город, который любит и ценит этот проект, возможно, возобновит его полноценную работу. Говорить сейчас о том, что конкурсный формат закрыли раз и навсегда, — преждевременно.
— Все зависит от того, найдутся ли какие-то спонсоры?
— Вы сами понимаете, что в мире кризис…Поэтому город изыскивает средства в меру своих возможностей. Вообще, надо быть благодарными. Сургут — уникальный город в этом отношении: музеи работают, люди в них ходят, выставки сюда привозятся, показываются коллекции из фондов музеев…Не во всех городах нашей страны такая благоприятная ситуация. И спасибо городу, что он поддерживает и любит свои музеи. Это дорогого стоит!
— Градообразующие предприятия как-то помогают вам в этом плане?
— Да, конечно! Большое им за это спасибо.
— А конкретнее?
— Ну, например, нашем музею активно помогает Игорь Алексеевич Иванов из предприятия «Газпром трансгаз Сургут». Кроме того, это, конечно же, и Владимир Леонидович Богданов из ОАО «Сургутнефтегаз». Это два градообразующих предприятия, которые стараются нам помогать, они всегда выслушивают нас. Мы им очень благодарны.
— Подытоживая, можно сказать, что есть надежда на то, что КАРИКАТУРУМ возродится в прежнем виде?
— Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа! Будем надеяться на самое лучшее. Просто проект сейчас функционирует в другом направлении. Вот у нас, например, сейчас работает выставка «Лицедейство». Это тоже один из форматов КАРИКАТУРУМа.
Цикл «Лицедейство», работа Лекса Древински из Германии
Здесь мы показываем и работы из своих фондов, и те, что создали привлеченные нами художники из Москвы, Новосибирска. Они не только выставили свои шаржи, но и приехали с мастер-классом 1 апреля.
Просто сейчас нет конкурсной составляющей, с чего в принципе начался КАРИКАТУРУМ, но это не говорит о том, что мы завершили его! Это по-прежнему действующий проект. Мы связываемся со многими художниками, ведем переговоры, общаемся по телефону. Работа по КАРИКАТУРУМу не останавливается ни на минуту. Мы надеемся, что город найдет возможности преодолеть возникшие трудности.
Проект «ДУМАть и решать», выпуск II. Как благоустроить сургутские дворы? // ONLINE 29 мая в 16.00