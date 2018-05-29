16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,2710   EUR  72,8322  

«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»

Новый руководитель Сургутского художественного музея Ольга Перепечина рассказала о судьбе одного из самых успешных культурных проектов города

Ольга Перепечина, фото из архива СХМ
Ольга Перепечина, фото из архива СХМ

Международный форум визуального юмора КАРИКАТУРУМ по праву можно считать культурным брендом нашего города. Этот проект зародился в 2001 году в стенах Сургутского художественного музея. Идейным вдохновителем и создателем КАРИКАТУРУМа стала Светлана Круглова — первый директор учреждения. Форум принес Сургуту мировую известность, а Сибирь стала своеобразным поставщиком вдохновения для карикатурщиков со всего земного шара.

Автор: Вадим Реминяка. Работа с первого КАРИКАТУРУМа

Сегодня за плечами сотрудников СХМ восемь КАРИКАТУРУМов, а в музейной коллекции иронического искусства представлены работы 1225 художников из 72 стран.

Но недавно появились слухи о закрытии одного из самых успешных проектов Сургутского художественного музея. Мы поговорили об этом с и. о. директора учреждения Ольгой Перепечиной.

— Ольга Сергеевна, говорят, что КАРИКАТУРУМ закрывается…

— Сказать, что КАРИКАТУРУМ закрыли, нельзя. В нашем собрании есть большая коллекция, содержащая более шести тысяч единиц хранения, с которыми мы и работаем. Говорить о том, что проект прекращает существование, не совсем правильно.

Да, на сегодняшний день не существует формата конкурса. Но ведь ситуация может измениться, поэтому давайте подождем! В следующем году юбилей Сургута. И город, который любит и ценит этот проект, возможно, возобновит его полноценную работу. Говорить сейчас о том, что конкурсный формат закрыли раз и навсегда, — преждевременно.

— Все зависит от того, найдутся ли какие-то спонсоры?

— Вы сами понимаете, что в мире кризис…Поэтому город изыскивает средства в меру своих возможностей. Вообще, надо быть благодарными. Сургут — уникальный город в этом отношении: музеи работают, люди в них ходят, выставки сюда привозятся, показываются коллекции из фондов музеев…Не во всех городах нашей страны такая благоприятная ситуация. И спасибо городу, что он поддерживает и любит свои музеи. Это дорогого стоит!

— Градообразующие предприятия как-то помогают вам в этом плане?

— Да, конечно! Большое им за это спасибо.

— А конкретнее?

— Ну, например, нашем музею активно помогает Игорь Алексеевич Иванов из предприятия «Газпром трансгаз Сургут». Кроме того, это, конечно же, и Владимир Леонидович Богданов из ОАО «Сургутнефтегаз». Это два градообразующих предприятия, которые стараются нам помогать, они всегда выслушивают нас. Мы им очень благодарны.

— Подытоживая, можно сказать, что есть надежда на то, что КАРИКАТУРУМ возродится в прежнем виде?

— Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа! Будем надеяться на самое лучшее. Просто проект сейчас функционирует в другом направлении. Вот у нас, например, сейчас работает выставка «Лицедейство». Это тоже один из форматов КАРИКАТУРУМа.

Цикл «Лицедейство», работа Лекса Древински из Германии

Здесь мы показываем и работы из своих фондов, и те, что создали привлеченные нами художники из Москвы, Новосибирска. Они не только выставили свои шаржи, но и приехали с мастер-классом 1 апреля.

Просто сейчас нет конкурсной составляющей, с чего в принципе начался КАРИКАТУРУМ, но это не говорит о том, что мы завершили его! Это по-прежнему действующий проект. Мы связываемся со многими художниками, ведем переговоры, общаемся по телефону. Работа по КАРИКАТУРУМу не останавливается ни на минуту. Мы надеемся, что город найдет возможности преодолеть возникшие трудности.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:57, просмотров: 47, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»

«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»
Новый руководитель Сургутского художественного музея Ольга Перепечина рассказала о судьбе одного из самых успешных культурных проектов города
Надежда Макаренко Сегодня в 13:57
46 0
Соболезную родным и близким Ивана Егоровича Коровина

Соболезную родным и близким Ивана Егоровича Коровина
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 12:23
157 0
Правительство поддержало законопроект о допуске родных в реанимации

Правительство поддержало законопроект о допуске родных в реанимации
В Сургуте посещение таких отделений разрешается на определенных условиях
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:08
123 0
Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО

Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО
Завершен первый сезон большого научно-популярного проекта. Вспоминаем, о чем рассказали сургутянам
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:26
106 0
​Умер Почетный гражданин Сургутского района Иван Коровин

​Умер Почетный гражданин Сургутского района Иван Коровин
Людмила Захарова Сегодня в 10:55
396 2
​Безопасно ли в музеях Сургута?

​Безопасно ли в музеях Сургута?
Реакция на вандализм в столичной Третьяковке: представители культурных учреждений города рассказали о том, могут ли к ним пробраться вандалы, и как с ними бороться
Надежда Макаренко 28 мая в 16:17
399 0
ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Высшие должностные лица и руководители структурных подразделений администрации города отчитались о доходах за 2017 год
Лилия Сулейманова 28 мая в 13:52
1560 4
​Тунис, Адель и Кукуевицкий: какая связь? // ВИДЕО

​Тунис, Адель и Кукуевицкий: какая связь? // ВИДЕО
У будущих музыкантов прошёл выпускной вечер
Егор Митин 28 мая в 12:12
285 0
​Кого-то придется вычесть!

​Кого-то придется вычесть!
Школы новых микрорайонов Сургута не вмещают всех детей — больше 700 человек в резерве
Вера Куликова 28 мая в 10:48
733 4
В Сургуте прошел велоквест по библиотекам UPD. 19:30

В Сургуте прошел велоквест по библиотекам UPD. 19:30
Объявлены победители
Константин Шперлинг 27 мая в 11:05
1077 0
Какие дороги в Сургуте перекрыты из-за Крестного хода на Троицу// СХЕМА

Какие дороги в Сургуте перекрыты из-за Крестного хода на Троицу// СХЕМА
Лилия Сулейманова 26 мая в 12:49
1260 0
В Сургуте прошел общегородской субботник // ФОТО

В Сургуте прошел общегородской субботник // ФОТО
Несмотря на то, что анонсировано мероприятие было вчера вечером, на улицы города с граблями и мётлами вышло немало сургутян
Лилия Сулейманова 26 мая в 15:09
829 1
Как повлиять на Югрател?

Как повлиять на Югрател?

Новая власть, которою мы не контролируем
Елена Курилова, сургутянка 26 мая в 12:03
1942 13
​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему

​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему
Дмитрий Щеглов 25 мая в 17:28
1005 8
​В Югре обсуждают проблемы молодежной ипотечной программы

​В Югре обсуждают проблемы молодежной ипотечной программы
Люди берут инициативу в свои руки и предлагают решение конфликта
Анастасия Якупова 25 мая в 17:04
526 0
​Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идет с соблюдением заявленных сроков

​Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идет с соблюдением заявленных сроков
В этом году на нем будут установлены главки
Полина Амирова 25 мая в 16:47
645 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика