​«Лишь единицам достается возможность представлять Россию на таких престижных конкурсах!»

Молодая миниатюрная девушка с большим цифровым аккордеоном наперевес, завсегдатай крупных городских мероприятий и настоящий творческий бренд нефтяной столицы — Маша Кушникова.

Недавно воспитанница преподавателя Сургутского музыкального колледжа Анатолия Жмаева стала лауреатом международного конкурса «Баян. Аккордеон. Гармоника», прошедшего в Москве. (К слову, одно из третьих мест этого состязания также досталось ученику Анатолия Борисовича — Илье Данилову).

По итогам конкурса Марии предложили представлять Россию на важнейшем музыкальном конкурсе «Трофей мира», который в этом году пройдет в Канаде.

В интервью siapress.ru Маша Кушникова рассказала, сколько часов в день нужно заниматься для достижения хороших результатов, какие суеверия могут помешать выступлению, что интересного на фестивале «Баян. Аккордеон. Гармоника» и как попасть на «Трофей мира».

Дело было в Москве

— С какими произведениями вы были на московском конкурсе? Композиции для выступления выбирает ваш преподаватель Анатолий Борисович или вы сами?

— На III Международном фестивале-конкурсе «Баян. Аккордеон. Гармоника» я исполняла разные по характеру и жанрам композиции. Среди них были как классические, так и эстрадные произведения: «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского, чарльстон Г. Хейда и «Техно-попурри» Н. Ског.

Композиции для исполнения я выбираю и предлагаю Анатолию Борисовичу сама, так как репертуара для цифрового аккордеона нет, а если и есть, то держится в тайне. Поиск многих произведений требует большого количества времени, поскольку необходимо раскрыть весь потенциал инструмента, поэтому для многих произведений я пишу аранжировки.

— Читала, что оценивал конкурсантов в Москве в том числе итальянец Мирко Патарини, и вы были рады этому факту. Он что-то говорил лично о вас? Может быть, что-то запомнилось? Мнения, пожелания?

— Да, среди членов жюри был президент международной конфедерации баянистов и аккордеонистов CIA Мирко Патарини. Были также и представители других стран — Белоруссии и Македонии.

Международный конкурс-фестиваль «Баян. Аккордеон. Гармоника»: Мария Кушникова и директор ассоциации аккордеонистов Italian Accoridon Cultute Мирко Патарини (крайний справа)

Вообще, членов жюри было очень много, но конкретно он не был в комиссии, которая судила в моей номинации («Цифровой аккордеон» — Прим. ред.), хотя я разговаривала с ним до начала прослушиваний, и он пожелал мне удачи и успехов.

«В такие моменты я становлюсь жутко суеверной...»

— Вы волновались перед выступлением? Кстати, как вам сцена и условия в целом?

— Когда дело доходит до выступления на конкурсе, я всегда очень волнуюсь, ведь от моего выступления зависит многое. Моя семья рассчитывает на меня. В такие моменты я становлюсь жутко суеверной, в том числе из-за порядкового номера выступления. Я привыкла играть последней, а тут впервые по жребию мне выпала возможность играть первой, чего я никогда не делала! На самом деле это был очень волнительный опыт, поскольку лучше всего запоминается первое и последнее выступление. Эта возможность помогла мне собраться. Кроме того, благодаря тому, что я была первой, мне выпала возможность послушать других исполнителей, и уже не переживать за свое выступление.

Условия были очень благоприятными. Многие участники были доброжелательны. Также хотелось бы поблагодарить организаторов за то, что они всегда были готовы помочь, за их отзывчивость. Сцена была не очень большой, но уютной, поэтому у меня не создавалось ощущения состязания — не было такого напряжения, как бывает обычно. В общем, я осталась довольна.

Работа над ошибками

— Как долго проходила подготовка к конкурсу? Сколько часов в день вы занимаетесь? Каждый ли день?

— Подготовка к конкурсу всегда занимает очень много времени. Я готовилась год, так как я еще участвовала в конкурсе «Аккордеониссимо-2018», который проходил в декабре в Уфе. Там я участвовала сразу в двух номинациях на двух аккордеонах. И тогда я заняла второе место. У меня было время поразмыслить и поработать над своими ошибками. Я занимаюсь на инструменте каждый день. Как долго — зависит от возможности. Бывает, что сижу за инструментом допоздна по пять-шесть часов. Но могу сказать, что количество не всегда перерастает в качество.

«Его ждёт большое будущее»

— Кто из соперников казался самым сильным?

— На конкурсе был один довольно неплохой соперник — Логинов Данил (Москва). Он занял третье место. Самое интересное, что он не аккордеонист по специальности. Аккордеон он осваивает в качестве дополнительного инструмента. Но уровень у него, как у настоящего профессионала! Могу сказать, что если он продолжит так и дальше, то я думаю, его ждет большое будущее.

В Канаду надо!

— Наконец, о приглашении в Канаду. Что вы испытали, получив его? Известна ли точная дата события? Подготовка к новому конкурсу уже в полном разгаре или вы пока отдыхаете?

— Сначала я была сильно шокирована, но потом я была счастлива! Лишь единицам достается возможность представлять Россию на таких престижных конкурсах, как «Кубок Мира» и «Трофей Мира». «Трофей Мира» будет проходить с 10 по 16 ноября этого года в Виктории (Канада).

К сожалению или к счастью, но у меня пока что совершенно нет времени отдыхать. Я отложила подготовку к нему, поскольку у меня впереди еще сессия. Я ведь еще студентка Сургутского музыкального колледжа и у меня есть свои обязанности. Также я готовлюсь к концерту класса своего преподавателя, который пройдет 26 мая у нас в колледже.

Я рада, что мне снова выпала возможность представлять нашу страну на столь престижных соревнованиях! И я очень благодарна Владимиру Евгеньевичу Орлову, профессору Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова за то, что он предоставил мне эту возможность.

Кстати: В сентябре 2016 года Мария Кушникова участвовала в 69-м Кубке мира среди аккордеонистов и баянистов и заняла первое место в номинации «Электронный аккордеон».