Эльмира Мухтарова: «МТО» - знакомы ли вам эти три буквы? Если вы рождены в 70-х и 80-х годах, то наверняка знаете о молодежных трудовых отрядах не понаслышке».

«МТО» - знакомы ли вам эти три буквы? Если вы рождены в 70-х и 80-х годах, то наверняка знаете о молодежных трудовых отрядах не понаслышке. Участников подобного движения прозвали «бойцами». У одного из таких «бойцов» мы взяли интервью. Сургутянка Эльмира Мухтарова в конце 90-х годов была активным подростком, не упускавшим возможность проявить себя.

- Как вы пришли в трудовой отряд, и в какой период времени работали?

- Созданием МТО в Сургуте, в конце 90-х годов, занималось известное почти каждому сургутянину учреждение – «Наше время». Сейчас, как и 20 лет назад оно обеспечивает молодежь рабочими местами. В 1997 году, после девятого класса, услышала, что это учреждение отправляет отряды в Питер. Мне тогда было 15 лет. Пришли на собрание, узнали подробности, а затем поехали на одну смену, которая была два с половиной месяца. Потом я ездила в трудовые лагеря в 1998 и 1999 годах перед поступлением в университет. А в 2000м году мы ездили в Болгарию. Это была поощрительная поездка для лучших работников. Мы собирали плодово – фруктовые культуры.

- Что входило в ваши обязанности?

- Это была помощь совхозам, расположенным в Ленинградской области. Мы занимались прополкой овощей: свеклы и моркови. Нас возили на экскурсии по Санкт-Петербургу. Посетили очень много интересных мест и достопримечательностей, побывали Петергофе, ездили в Кронштадт и Нижний Новгород. После поездки в Питер, у меня остались не только впечатления на всю жизнь, но и любовь к этому городу. С тех пор, езжу туда практически каждый год.

- С какими трудностями вы столкнулись во время работы?

- Особых трудностей не было. Конечно, все приезжали со своими привычками, чертами характера, но быстро находили общий язык. Проводилась масса мероприятий, которые способствовали сплочению коллектива. Уже через пару недель все очень сдружились.

- А что касается вожатых, с ними тоже не возникало разногласий?

- Со старшими наставниками - комсоставом, тоже язык нашли быстро. Основная его часть были сургутские студенты. Елена Любашина была комиссаром.Было время, когда мы называли ее «мамой». «Наше время» это семья! Все были очень дружны, относились друг к другу породному.

В первый год поездки Дина Вараксина и Юлия Воронцова тоже были нашими комиссарами. Мастерами были Виктор Буртный, Антон Хралович, Владимир Варава. Наставниками были и студенты Санкт-Петербурга, в частности Ольга Филатова, она была командиров нашего отряда. После смен продолжили со многими дружить. Авторитет наставников чувствовался, но в то же время они были абсолютно своими, равными. Многому нас научили, не смотря на то, что многие из них были практически ровесниками. Это были студенты первого курса, им было по 17-18 лет.

- Какой положительный опыт вы вынесли для себя, работая в трудовом отряде?

- Умение приходить друг другу на помощь, объединяться и работать в команде. Находить общий язык с людьми. В 14-15 лет я принадлежала к тому числу подростков, которые стесняются, и бывают закрытыми поначалу. Но потом мы стали более общительные и уверенные в себе.

- Какое самое яркое впечатление осталось у вас в памяти, связанное с поездками в МТО (молодежный трудовой отряд)?

- Очень запомнились, когда я приехала в первый раз, через пару недель, когда мы немного адаптировались, нас подняли посреди ночи. Забежал ряженый комсостав. С криком и шумом, загнали в автобус, куда-то увезли. Гоняли по каким-то тропам, заставляли выполнять задания. Сейчас подобное называется «квестом». На пузо поставили печать из зеленки «МТО». Потом была дискотека. В первый раз мы были просто в шоке, нас переполняли эмоции. Нам казалось, что творится хаос! Так прошло «посвящение в бойцы».

- Как сложилась ваша дальнейшая жизнь, кем вы стали?

- Я закончила СурГУ по специальности биоэкология. Работаю инженером-химиком в НГДУ «Сургутнефть», в данный момент нахожусь в декретном отпуске.

- А своих детей вы бы отправили работать в «Наше время»?

- Однозначно да. Это полезный опыт. Хочу, чтобы они поняли, что деньги берутся не из воздуха, пересмотрели свои ценности и приобщились к труду.

- Чего бы вы пожелали учреждению и современным подросткам?

- Я хотела бы пожелать дальнейшего процветания. Предприятие очень нужное. Желаю хороших кадров. А подросткам желаю не торопиться взрослеть, но в то же время, осознавать ответственность за свои поступки. Оставайтесь добрыми по отношению друг к другу и людям, которые вас окружают.