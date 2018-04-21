16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,4888   EUR  73,9327  

Эльмира Мухтарова: «МТО» - знакомы ли вам эти три буквы? Если вы рождены в 70-х и 80-х годах, то наверняка знаете о молодежных трудовых отрядах не понаслышке».

«МТО» - знакомы ли вам эти три буквы? Если вы рождены в 70-х и 80-х годах, то наверняка знаете о молодежных трудовых отрядах не понаслышке. Участников подобного движения прозвали «бойцами». У одного из таких «бойцов» мы взяли интервью. Сургутянка Эльмира Мухтарова в конце 90-х годов была активным подростком, не упускавшим возможность проявить себя.

- Как вы пришли в трудовой отряд, и в какой период времени работали?
- Созданием МТО в Сургуте, в конце 90-х годов, занималось известное почти каждому сургутянину учреждение – «Наше время». Сейчас, как и 20 лет назад оно обеспечивает молодежь рабочими местами. В 1997 году, после девятого класса, услышала, что это учреждение отправляет отряды в Питер. Мне тогда было 15 лет. Пришли на собрание, узнали подробности, а затем поехали на одну смену, которая была два с половиной месяца. Потом я ездила в трудовые лагеря в 1998 и 1999 годах перед поступлением в университет. А в 2000м году мы ездили в Болгарию. Это была поощрительная поездка для лучших работников. Мы собирали плодово – фруктовые культуры.

- Что входило в ваши обязанности?

- Это была помощь совхозам, расположенным в Ленинградской области. Мы занимались прополкой овощей: свеклы и моркови. Нас возили на экскурсии по Санкт-Петербургу. Посетили очень много интересных мест и достопримечательностей, побывали Петергофе, ездили в Кронштадт и Нижний Новгород. После поездки в Питер, у меня остались не только впечатления на всю жизнь, но и любовь к этому городу. С тех пор, езжу туда практически каждый год.

- С какими трудностями вы столкнулись во время работы?
- Особых трудностей не было. Конечно, все приезжали со своими привычками, чертами характера, но быстро находили общий язык. Проводилась масса мероприятий, которые способствовали сплочению коллектива. Уже через пару недель все очень сдружились.

- А что касается вожатых, с ними тоже не возникало разногласий?
- Со старшими наставниками - комсоставом, тоже язык нашли быстро. Основная его часть были сургутские студенты. Елена Любашина была комиссаром.Было время, когда мы называли ее «мамой». «Наше время» это семья! Все были очень дружны, относились друг к другу породному.
В первый год поездки Дина Вараксина и Юлия Воронцова тоже были нашими комиссарами. Мастерами были Виктор Буртный, Антон Хралович, Владимир Варава. Наставниками были и студенты Санкт-Петербурга, в частности Ольга Филатова, она была командиров нашего отряда. После смен продолжили со многими дружить. Авторитет наставников чувствовался, но в то же время они были абсолютно своими, равными. Многому нас научили, не смотря на то, что многие из них были практически ровесниками. Это были студенты первого курса, им было по 17-18 лет.

- Какой положительный опыт вы вынесли для себя, работая в трудовом отряде?
- Умение приходить друг другу на помощь, объединяться и работать в команде. Находить общий язык с людьми. В 14-15 лет я принадлежала к тому числу подростков, которые стесняются, и бывают закрытыми поначалу. Но потом мы стали более общительные и уверенные в себе.

- Какое самое яркое впечатление осталось у вас в памяти, связанное с поездками в МТО (молодежный трудовой отряд)?
- Очень запомнились, когда я приехала в первый раз, через пару недель, когда мы немного адаптировались, нас подняли посреди ночи. Забежал ряженый комсостав. С криком и шумом, загнали в автобус, куда-то увезли. Гоняли по каким-то тропам, заставляли выполнять задания. Сейчас подобное называется «квестом». На пузо поставили печать из зеленки «МТО». Потом была дискотека. В первый раз мы были просто в шоке, нас переполняли эмоции. Нам казалось, что творится хаос! Так прошло «посвящение в бойцы».

- Как сложилась ваша дальнейшая жизнь, кем вы стали?
- Я закончила СурГУ по специальности биоэкология. Работаю инженером-химиком в НГДУ «Сургутнефть», в данный момент нахожусь в декретном отпуске.

- А своих детей вы бы отправили работать в «Наше время»?

- Однозначно да. Это полезный опыт. Хочу, чтобы они поняли, что деньги берутся не из воздуха, пересмотрели свои ценности и приобщились к труду.

- Чего бы вы пожелали учреждению и современным подросткам?
- Я хотела бы пожелать дальнейшего процветания. Предприятие очень нужное. Желаю хороших кадров. А подросткам желаю не торопиться взрослеть, но в то же время, осознавать ответственность за свои поступки. Оставайтесь добрыми по отношению друг к другу и людям, которые вас окружают.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

21 апреля в 10:36, просмотров: 897, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
21 апреля в 11:51
Нам еще буквы КГБ знакомы и чо щас
Сергей Б
не нравится
21 апреля в 15:38
Но в наше время то это уже батраки получается.
Саша Алексеев
не нравится
21 апреля в 20:52
Если уж ностальгировать по совковым реалиям - то ЛТО (лагерь труда и отдыха), причем именно прополка кормовой свеклы, и именно в Ленинградской области. Это в качестве труда, и абсолютная неприкаянность всё остальное время, в качестве отдыха.
В самом деле весьма действенная штука, напрочь отбивающая желание и уважение к неквалифицированному физическому труду. Наглядно демонстрирует подростку ценность образования и специальности.
В связи с регулярным пиаром "Нашего времени" возник вопрос статистического характера: каков процент подростков, потрудившихся, с песнями и плясками, на это муниципальное учреждение, стали профессиональными официантами, прачками, дворниками или сборщиками урожаев? Возможно эти цифры будут показательней отдельных частных мемуаров.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Аннексированная политика

Аннексированная политика
Почему Наталья Поклонская голосовала против пенсионной реформы
Андрей Перцев Сегодня в 17:01
158 1
​Олигархам — офшоры, народу — отобранные пенсии

​Олигархам — офшоры, народу — отобранные пенсии
Хоть законопроект и принят в первом чтении, но на него может быть наложено вето. Все зависит от реакции граждан страны
Олег Смолин, депутат Госдумы 21 июля в 16:05
2536 9
Тополиный бунт

Тополиный бунт
В соцсетях активно обсуждают петицию о запрете высадки тополя в населенных пунктах
Юлия Латипова 20 июля в 14:27
642 4
​Сургутяне становятся учредителями московских фирм без своего ведома

​Сургутяне становятся учредителями московских фирм без своего ведома
Как проверить, и что делать, если вы тоже стали жертвой мошенников?
Лилия Сулейманова 20 июля в 12:42
511 0
Какие уж тут пенсии?

Какие уж тут пенсии?
Григорий Явлинский предложил депутатам, голосовавшим за повышение пенсионного возраста, отказаться от своих мандатов
Григорий Явлинский, политик 20 июля в 11:49
14978 9
Маневры на войне с собой

Маневры на войне с собой
Капля камень точит. Благодаря капле под названием «пенсионный маневр» инфантильных подданных в моей стране станет меньше, а самостоятельных (хотя и злых) граждан — больше
Станислав Кучер, главный редактор проекта "Сноб" 20 июля в 10:13
603 2
«Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие»

«Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие»
Речь Кирилла Серебренникова на заседании Басманного суда 18 июля
Кирилл Серебренников, режиссер 19 июля в 19:06
683 1
​Россия живет полной жизнью

​Россия живет полной жизнью
Почти четверть населения страны страдает от избыточного веса
Анастасия Якупова 19 июля в 18:41
652 0
​Сверло эпохи неолита: Сургутский краеведческий музей покажет, как бурили задолго до нашей эры

​Сверло эпохи неолита: Сургутский краеведческий музей покажет, как бурили задолго до нашей эры
Юлия Латипова 19 июля в 15:59
594 0
​Сургутская вокалистка Алёна Поль совместно с музыкантами ASK Trio отправятся в большой гастрольный тур по всей России

​Сургутская вокалистка Алёна Поль совместно с музыкантами ASK Trio отправятся в большой гастрольный тур по всей России
Надежда Макаренко 19 июля в 12:41
402 4
​«Надеемся, что Год театра не заставит нас вздыхать...»

​«Надеемся, что Год театра не заставит нас вздыхать...»
Представитель СМДТ рассказал о планах на следующий творческий сезон
Надежда Макаренко 19 июля в 10:00
322 0
Как до пенсии пешком

Как до пенсии пешком

Журналист Ростислав Журавлев совершил пешее путешествие из Тюмени в Екатеринбург, чтобы выразить протест новой пенсионной реформе
Владимир Куранян 19 июля в 08:50
454 0
Сергей Алексашенко: «Начинать повышение пенсионного возраста через полгода – это издевательство над населением России»

Сергей Алексашенко: «Начинать повышение пенсионного возраста через полгода – это издевательство над населением России»
Интервью с заместителем министра финансов и первым заместителем председателя Центробанка России в 1995—1998 годах о фискальных упражнениях правительства, сокращении рабочей силы и идеальной пенсионной реформе
Артем Мазнев 18 июля в 22:52
18318 0
Неудобная правда об останках

Неудобная правда об останках
Для Церкви и лично для патриарха Кирилла это была последняя возможность с достоинством выйти из того тупика, в который они себя загнали 20 лет назад, отказавшись эти останки признавать
Сергей Чапнин, бывший главный редактор «Журнала Московской патриархии»​ 18 июля в 21:50
8465 3
​Пролетели на две недели

​Пролетели на две недели
Сургутское турагентство в самый последний момент оставляет своих клиентов без путевок
Анастасия Якупова 18 июля в 17:05
775 0
Однажды за «неправильную» песню меня забрали в отделение полиции // ФОТО, ВИДЕО

Однажды за «неправильную» песню меня забрали в отделение полиции // ФОТО, ВИДЕО
Сургутский музыкант Владислав Женжера рассказал о реакции горожан на уличных исполнителей, проблемах с правоохранительными органами и популярных песнях у местных слушателей.
Екатерина Дрокина 18 июля в 14:19
773 10
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика