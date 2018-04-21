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​Евгений Гололобов: «Наша наука сегодня - это новейшие программы ЭВМ, патенты на изобретения, базы данных и инновационные предприятия»

Фото Павла Куна
Фото Павла Куна

В Сургутском государственном педагогическом университете не только обучают студентов, но и проводят серьёзные научные исследования. СурГПУ проделывает огромную работу: от интеграции мигрантов в Югре и сбережения здоровья на Севере до освоения Арктики. Об основных научных направлениях и результатах деятельности научных коллективов, рассказал проректор по научной работе, доктор исторических наук, профессор кафедры социально-гуманитарного образования, действительный член Русского географического общества, а также Европейского общества экологической истории (ESEH) Евгений Гололобов.

- Евгений Ильич, по каким направлениям работают наши учёные?

- Научные исследования в СурГПУ реализуются по 6 основным направлениям: гуманитарные, социальные науки, образование и педагогика, культура и искусство, экономика и управление, а также естественные науки. Научные работники лабораторий выполняют фундаментальные и прикладные исследования, которые направлены на решение социально-значимых проблем нашего региона.

Вектор научных исследований в университете задают 7 научных лабораторий, плоды этой работы практически реализуются в виде публикации научных статей и монографий, авторских учебных и учебно-методических пособиях практико-ориентированного характера, программах ЭВМ, базах данных, изобретениях, полезных моделях, ноу-хау, которые применяют в регионе. И обо всём этом я сейчас расскажу.

Начну с лаборатории исторических исследований, которой я руковожу. Её основной задачей является теоретико-методологическое и методическое обеспечение программ образования по истории и обществознанию. Результаты исследований наших сотрудников легли в основу формирования профессиональных компетенций педагогов Югры в рамках реализации программ дополнительного образования: «Организация исследовательской деятельности учащихся по истории и краеведению, как условие профессионального саморазвития педагога», «Преподавание истории в контексте перехода на Историко-культурный стандарт».

Кроме того, лаборатория проводит исследования по экологической истории Сибирского Севера, а также по истории общественно-политической мысли России кон. XIX – нач. ХХ вв. За это направление отвечает доктор исторических наук Олег Анатольевич Милевский. Перспективными направлениями является реализация научной тематики в рамках международного сотрудничества «Глобальный Север в сравнительно-историческом контексте развития территорий разных стран».


- А решением острых современных проблем региона научные сотрудники занимаются?

- Вы правы, и это задача не одна, реализуется целый спектр. Коллектив лаборатории региональных исследований, которой руководит доктор социологических наук Владислав Павлович Засыпкин, изучает проблемы социальных общностей в сфере образования. Результаты работы коллег позволяют сегодня решить ряд вопросов, связанных с адаптацией мигрантов в нашем регионе, получении ими образования, приобщения к культурным ценностям. Тематика лаборатории остаётся актуальной в виду постоянных миграционных процессов и явной необходимости изучения социологических проблем по адаптации мигрантов в ХМАО-Югре.

- В нашем вузе часто звучит термин «инновации», что это значит на практике? Речь идёт о деятельностном подходе?

- Безусловно. Под руководством академика Российской академии образования, доктора психологических наук, профессора, главного научного сотрудника лаборатории инновационных образовательных технологий Валерия Семёновича Лазарева в учебный процесс внедряется деятельностная технология обучения. Руководитель лаборатории - кандидат исторических наук Татьяна Михайловна Захожая. Тематика научных исследований здесь связана с решением проблем теоретического обоснования и практического обеспечения качественной подготовки педагогических кадров региона в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и образовательных стандартов дошкольного, общего и высшего образования. Научные исследования сотрудников по вопросам внедрения новых образовательных технологий и формирование познавательных действий в учебной деятельности легли в основу качественной подготовки кадров для образовательных организаций округа.


- Евгений Ильич, какие успехи у нас в важнейшей теме для жителей Севера – здоровьесбережении?

- Учёные СурГПУ уделяют особое внимание охране здоровья подрастающего поколения – школьников, студентов и сохранению здоровья спортсменов. Так, сотрудники лаборатории здорового образа жизни и охраны здоровья, которой руководит доктор медицинских наук Марина Алексеевна Попова, реализовали научные проекты, получившие грантовую поддержку.

Они разработали алгоритм диагностики и коррекции тревожно-депрессивных и сердечно-сосудистых нарушений у школьников и студентов на Севере. Создали модель сохранения психического и физического здоровья специалистов опасных профессий в северном регионе. Результаты исследования внедряются в образовательных организациях, а также в подразделениях МЧС.

Оформлен РИД (ноу-хау) «Способ диагностики тревожно-депрессивных и сердечно-сосудистых нарушений у участников образовательного процесса на Севере» (авторы: Марина Попова, Александра Щербакова). Перспективными направлениями лаборатории является практическая реализация ночных исследований и получение новых алгоритмов ранней диагностики отклонений в состоянии здоровья, а также разработка новых эффективных моделей здоровьясбережения населения региона.

Сотрудники лаборатории исследований проблем физического воспитания и этнопедагогики под руководством доктора педагогических наук Николая Ивановича Синявского разрабатывают несколько научных тем.Врамках реализации темы «Научно-методическое сопровождение процесса реализации ФГОС спортивной подготовки в учреждениях образования», которой руководит доктор педагогических наук Валерий Леонидович Ботяев, изучаются координационные способности спортсменов в сложнокоординационных видах спорта. В рамках практической деятельности была запатентована полезная модель «Устройство для контроля и оценки вестибулярной (статокинетической) устойчивости (КВУ)», автор – Валерий Ботяев.


На базе лаборатории были получены фундаментальные и прикладные научные результаты по биомеханическим характеристикам спортсменов. В Роспатенте зарегистрировано несколько патентов на следующие изобретения: «Способ стабилометрического исследования нервной регуляции вертикальной стойки человека» (патент №2547992), «Способ определения тонуса коротких околопозвоночных мышц туловища» (патент №2558977), «Способ стабилометрического исследования мышечной координации при регуляции вертикальной стойки человека» (патент №2547991). Патенты позволили получить новые научные результаты, которые легли в основу докторской диссертации автора Рината Гимазова.

В рамках реализации еще одной научной темы лаборатории «Теоретико-методологическое и методическое обеспечение реализации ФГОС и ВФСК ГТО в сфере физического воспитания детей дошкольного, школьного возраста и студенческой молодежи», которой руководит доктор педагогических наук Николай Иванович Синявский, были получены свидетельства государственной регистрации на программы для ЭВМ: "Мониторинг состояния физической подготовленности детей дошкольного возраста", свидетельство о гос. регистрации Пр. ЭВМ №2014611532, автор Леонид Семёнов, Программа ЭВМ "Автоматизированное сопровождение физкультурно-спортивного комплекса ГТО" (АС ФСК ГТО), свидетельство о гос. регистрации Пр. ЭВМ №2014661696, авторы Николай Синявский и Алексей Фурсов.

Лаборатория также занимается внедрением сервисов, которые в online режиме позволяют оперативно анализировать информацию о физическом состоянии и подготовленности спортсменов. Автосервисы помогают осуществлять коррекцию их физической подготовленности, определять спортивную пригодность и осуществлять мониторинг физподготовки населения на основе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Доктора педагогических наук, профессора Рафиз Хасанович Шаймарданов и Виктор Иванович Прокопенко активно изучают этнопедагогику коренных народов ХМАО-Югры, публикуют монографии в академических издательствах.

Перспективными направлениями исследований остаются вопросы этнокультурного воспитания и образования. Остаются перспективными вопросы практической реализации научных результатов в решении социально-значимых проблем в сфере физического воспитания детей и молодёжи, а также научно-методического обеспечения ВФСК ГТО в образовательных организациях округа, проведение мониторинга физической подготовленности среди взрослых.

Лаборатория «Биологические основы безопасности образовательного пространства», руководитель - доктор медицинских наук Олег Алексеевич Мальков, активно участвует в грантоискательстве: РФФИ, Фонда содействия инновациям. Привлекает молодых учёных к реализации прикладных научных исследований. Так, молодому учёному Анне Новосёловой удалось реализовать исследования по программе конкурса УМНИК. В стадии делопроизводства Роспатента находится полученный РИД №2017621106 на базу данных «Оценочные средства компетентности обучающихся по оказанию первой помощи».

Необходимо отметить, что лаборатория в начале своего пути, заключены договоры о научном сотрудничестве с образовательными организациями, приобретено за счёт грантовых средств необходимое лабораторное оборудование для проведения перспективных исследований по разработке прикладных аспектов биологической безопасности образовательной среды с учетом приоритетных направлений развития образования в ХМАО-Югре.

- А что создано в рамках международного сотрудничества по продвижению русского языка?

- Лаборатория литературоведческих и лингвистических исследований под руководством кандидата филологических наук Елены Ивановны Бреусовой активно участвует в международном сотрудничестве с Прешовским университетом (Словакия). Сотрудники лаборатории разработали базу данных «Банк тестовых заданий для определения уровня владения русским языком» (авторы: Елена Бреусова, Ольга Зворыгина и Татьяна Сироткина). База обеспечивает независимую оценку уровня общего владения русским языком как неродным, основывается на принципах Российской системы тестирования и представляет собой комплекс тестов начального, среднего и продвинутого уровней, ориентированный на школьников, для которых русский язык не является родным.

Перспективы дальнейшей работы лаборатории связаны с укреплением международных научных связей в рамках совместных исследований по изучению проблем продвижения русского языка в современном обществе, обучения русскому языку и методике его преподавания в полиэтнической среде, сотрудничество в области издательской деятельности, проведения научных мероприятий, академического обмена, разработка и реализация совместных образовательных программ.

Подведём итоги: за последние несколько лет наши учёные активно публикуют результаты своих исследований, получили 6 свидетельств государственной регистрации программ ЭВМ, зарегистрировали 3 патента на изобретения, получили патенты на полезную модель и ноу-хау, создали несколько баз данных, внедрили online-сервисы и открыли инновационные предприятия.

Спрравка:

В рамках практической реализации но-хау успешно работают два малых инновационных предприятия: ООО «Центр мониторинга физического состояния, коррекции и определения спортивной пригодности детей и подростков», а также ООО «Информационно-научный центр физической культуры, здоровья и спорта».


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21 апреля в 10:32, просмотров: 865, комментариев: 0


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