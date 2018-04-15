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Сергей Зятьков: СтерхФест появился из желания делать проекты самим, развивать творческие связи, поддерживать профессиональное искусство в городе

Невероятный концерт «Canto mistico» состоялся в галерее современного искусства «Стерх» в рамках VIII СтерхФеста - программа уникальная не столько для Сургута, сколько для мира современной академической музыки в принципе.

7 и 8 апреля новосибирский вокальный квинтет Павла Шаромова и ансамбль музыкантов Сургутской филармонии под руководством Станислава Дятлова представили программу из произведений современных композиторов – Арво Пярта (Эстония), Романа Столяра (Новосибирск) и Сергея Зятькова (Сургут). Квартет «Fratres» Пярта - одного из самых исполняемых на сегодняшний день авторов, музыку которого можно услышать и в качестве саундтреков (фильмы Звягинцева, Гас Ван Сента и др.).

Роман Столяр – интереснейший музыкант-экспериментатор, тяготеющий к смешению стилей, представил прогрессив-рок мессу. Куратор проекта и композитор Сергей Зятьков подготовил три премьеры своих сочинений: «Месса без слов», «Песнопения в темноте» и «Сир Галевин» – театральная музыка на сюжет средневековой легенды о рыцаре Галевине, своим заколдованным пением сводящем с ума последнюю красавицу на равнине.

Мы поговорили с куратором проектов, композитором Сергеем Зятьковым о СтерхФесте и проекте «Canto mistico».

- Сергей, уже который год Вы не устаете удивлять сургутскую публику «другой музыкой», делая невероятно пронзительные концерты. У СтерхФеста есть некая единая концепция или каждый год она рождается заново?

- С. З.: Программа не форматной (не клубной, не филармонической и проч.) - композиторской, новой и редкой музыки - в галерее "Стерх" продолжается 10-й год. "Другие концерты" обычно проходят в СтерхФест, День музеев и Ночь искусств. Представлено уже около 50 концертов - "авангардные" программы московских ансамблей МАСМ и ГАМ, выступления "средневекового" ансамбля Flos Florum, ансамбля тибетской музыки Phurpa, бурятского сказителя Виктора Жалсанова, премьеры российских и украинских композиторов, проекты театральной музыки с сургутскими музыкантами. Миссия программы - развитие музыкальной культуры в городе, профессионального композиторского и исполнительского творчества.

СтерхФест появился из желания делать проекты самим, развивать творческие связи, поддерживать профессиональное искусство в городе. В.О. Назанский и Л.Н. Гурова курируют выставочные проекты, я - музыкальные. В первые годы привозили сложную, интересную музыку, когда ощущалось, что происходит рост, набирает силу современное искусство в России. Затем показалось правильным делать проекты с музыкой, побуждающей остановиться, прислушаться к себе. В последние годы привлекает масштаб и эмоциональность обращения к слушателю - большие ансамбли и театральная музыка. Наверное, эти этапы имеют и социальные основания, и совпадения с моим композиторским путем.

- Программа концерта «Canto mistico» посвящена новой духовной музыке – были и две современные мессы, Вашего авторства и новосибирского композитора и фри-джазового музыканта Романа Столяра. Почему такой жанр-атавизм как месса до сих пор волнует композиторские умы?

- С.З.: "Месса" - многоголосная молитва, поиск важных ощущений в представлении мироздания, себя, социума - через магию звука. Она даёт ощущения масштаба композитору, возможность ощутить свою музыку в общем культурном пространстве. Новая жизнь требует

новых песен, и, может, в данном случае, я дописываю старые песни. Ещё нужно возвращаться и дописывать ХХ век - ту музыку, которая не смогла появиться вовремя.

- Что для вас «духовность» и «мистика»?

- С.З.: Сейчас в современной музыке "духовность" чаще упоминается в связи с "сакральным минимализмом", который мне близок. Музыка, помогающая остановиться в суете и побыть с собой, ощутить вечность. "Мистика" не раз была нужна мне в театральной музыке, которую писал давно. При подготовке проекта "Canto mistico" понял, что театральность мистики, бессознательного ужаса - это моё, нужно это развивать, что я и попытался сделать в музыке "Сира Галевина".

- Мне кажется, как у композитора у Вас особый талант к театральной музыке: к ярким и «живым» музыкальным образам. Так было всегда?

- С.З.: В 20 лет я стремился писать сложную, внутреннюю музыку и начал параллельно работать на заказ для театра. Эта двойственность осталось - музыка "прогулок во внутреннем пространстве" и музыка "чтобы проняло". Какая-то всегда уходила в тень, потом возвращалась. В итоге уже лет 10 у меня длится свой "композиторский" театр - сказки для оркестра (исполнялись в разных филармониях), "Окассен и Николет", "Исса в стране предков" и др. Этим музыкальным представлениям, наверное, не нужны сцены театров и филармоний, нужны малые экспериментальные площадки (которые нужны уже давно, но не появляются). Парадокс - но у галереи больше свободы, чем у театров, которые не могут себе позволить регулярно делать камерные некоммерческие постановки.

- Как Вы познакомились с сюжетом о Сире Галевине?

- С.З.: Сюжет "Сира Галевина" подсказал директор санкт-петербургского театра "Зазеркалье" А.В. Петров на конференции музыкальных театров в Москве, гдя я показывал "Окассена и Николет" (тоже средневековая тема). Жуткая история, совершенно не в моем вкусе. Но прошел год-два, почитал разные литературные версии легенды и понял, что "Сир Галевин" очень хорош для эффектной музыкальной драматургии. И вообще, если ужасов сейчас много - то пусть лучше будут хорошие, музыкальные "ужасы".

- Мне показалось, что именно идея «песнопений в темноте» оказалась концептообразующей - полумрак сцены, черные костюмы музыкантов. Отсутствие визуальных раздражителей влияет на восприятие музыки?

- С.З.: "Песнопения в темноте" - больше метафора, общее ощущение композитора, чем концепция проекта или моей пьесы. Для облегчения погружения в звук мы в последние годы делаем в галерее концерты с минимумом света. От экрана на концерте тоже последовательно отказываемся - зрительной информации очень много и так, мы разучаемся слышать.

- Как Вы познакомились с новосибирским ансамблем Павла Шаромова? Многие пишут музыку специально для этого коллектива, сразу рассчитывали на их исполнение?

- С.З.: Ансамбль П. Шаромова я узнал лет 20 назад, они сотрудничали с сургутским центром "Классика". Мы не пересекались. Задумался я о нём несколько лет назад, когда искал исполнителей для менестрельной сказки "Окассен и Николет". В итоге мы сделали проект в

"Стерхе" из музыкальных сказок и фрагментов Мессы детей. Потом они пели в новосибирской филармонии следующую премьеру - "Исса в стране предков". "Сир Галевин" уже писался специально для них. Павел Шаромов - музыкант огромного опыта, очень внимательный к авторскому тексту. Руководит ансамблем, сочетающим разные жанры, 25 лет. Постоянно востребован вне новосибирской филармонии - это высокий класс, я рад сотрудничать с ними, есть новые идеи.

- Не жаль, что музыку услышали столь немногие слушатели?

- С.З.: Если бы не было звукозаписи (с нами, кстати, сотрудничает очень хороший звукорежиссер Александр Сидоров), интернета - то это бы огорчало. Чтобы была больше аудитория, то должен быть больше зал "Стерха" и в разы больше плотность подобных событий, не только на нашей площадке. Новая музыка российских и зарубежных композиторов в городе и округе практически не звучит. А музыканты в Сургуте есть высокого класса, мне нравится работать с ними, делать новые музыкальные миры. И вовлекать в них слушателей.

- Эффект от концертов оказался именно таким, как Вы ожидали?

- С.З.: Для галереи "Стерх" эффект есть - укрепляется имидж площадки современного искусства, фестиваля СтерхФест. Музыкантам у нас нравится заниматься творчеством, наши проекты, по многим признаниям - отдушина. Слушатели приходят, будто зная, что будет что-то необычное, расспрашивают про следующий проект (кстати - "Обское дикое барокко", театральная музыка про обских пиратов 1745 года, премьера 12 мая). Они говорят, что на таких проектах перестают ощущать город провинцией (к слову, премьеры композиторов и в городах-миллионниках сейчас редкость), спрашивают про дальнейшую судьбу проектов. Бывают повторы наших совместных проектов в других городах, и в этот раз ряд наших премьер повторят в Москве (в мае) и Новосибирске (в декабре). Арт-процесс идёт, и здорово, что у нас есть возможность в нём участвовать.


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15 апреля в 13:18, просмотров: 852, комментариев: 0


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