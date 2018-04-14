​Юрий Варенюк: «Молодежи я желаю любить Родину»

Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше Время» уже третий десяток помогает подросткам не только находить первую работу, но и новых друзей, развить свои таланты. О том, какого было работать в начале становления «Нашего времени», мы поинтересовались у одного из «выпускников» учреждения, Юрия Варенюка, ныне вице-президента Федерации хоккея Югры.

- Когда и кем вы работали в учреждении?- Я познакомился с учреждением первый раз в 1998 году. У нас была первая поездка молодежного трудового отряда в Питер. Жили мы в Стрельне. Следующая поездка была в 1999 году. Останавливались на месте пионерского лагеря. Я был комиссаром отряда. В наши обязанности входил контроль за режимом, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. А ребята совместно с мастерами ездили на поля в Ленинградской области, занимались полевыми работами. Смены тогда были по месяцу.С 2000 года я был одним из авторов и организаторов проекта «Трудовое лето». Суть проекта заключалась в том, наборе отрядов, которые проводили работы в городе. А мы также проводили с работающими подростками различные мероприятия.

- Возникали ли какие-то трудности в работе?

- Трудности возникали с подростками. Несмотря на то, что у меня было педагогическое образование, я тогда был студентом Сургутского педагогического института специальности «физкультура и спорт». Времена тогда были не простые, 90-е годы. Это, конечно, откладывало отпечаток на поведение и характер ребят. У них было свое восприятие действительности. Взаимодействовать с ними, и держать в рамках режима было не просто. Приходилось регулировать ситуации, возникающие между ребятами. Да и сами мы были молодыми. Разница с подростами была максимум четыре года.



- Воспринимались ли вы как авторитет у подопечных?

- Каждый раз по-разному. Для кого-то мы становились авторитетом, для кого-то мы и до сих пор так не воспринимаемся (улыбается). Любой подросток отрицает контроль и ограничение своей свободы. Если не нашел контакт с подростками или детьми, то уже ничего не получится. Это, наверное, одна из самых сложных и важных задач - научиться договариваться с теми, кто стоит в протесте. Были у нас вожатые, которые не находили общий язык. И нам где-то приходилось поддерживать коллег. В то время в нас зародились зачатки лидерства. Наших воспитанников мы называли «бойцы». Многие из них тогда вынесли для себя много нового и стали яркими личностями. Конечно, были трудности. Но нам было интересно работать.

- Какой полезный опыт, вы приобрели, работая в «Нашем Времени»?

- Самое главное это то, что мы со многими подружились. Те, в каких-то случаях экстремальные условия, объединили нас. До сих пор мы дружим, общаемся и поддерживаем контакт с теми, кто был в комсоставе отрядов, т.е. руководил ими. Польза состоит еще и в том, что тогда мы научились брать ответственность за других. Сложно было в студенческом возрасте воспринять возложенные в тот момент на нас обязанности. Сейчас не знаю, решился бы я поехать или нет. А тогда у нас горели глаза. Хотелось показать себя и посмотреть на других, пожить в условиях лагерного режима. Конечно, мы тоже были молодыми, и нам тоже хотелось «фестивалить» как и нашим воспитанникам. Но мы стояли в другой роли.

- Что можете сказать о коллективе? Возникали ли какие-то недопонимания или же все складывалось гладко?

- Особых сложностей я не помню, потому что мы были юными. Занимались спортом и КВНом, нам было очень комфортно общаться с руководством. Тогда еще директором была Ирина Кеворковна Голушко, потом Инга Валерьевна Шалкевич. Командиром лагеря бессменно была Елена Юрьевна Любашина. Ее мы все называли «мать». Лучшего командира не могу себе представить. Без всяких прикрас. Часто к нам в лагеря приезжала Инга Валерьевна. Передавала посылки от родственников.

- Чего бы вы пожелали «Нашему времени»?

- «Наше время» вначале было экспериментальной площадкой. Которая показала важность и нужность учреждений нацеленных на занятость подростков. Любая организация переживает спады и подъемы. Как во внутренних коллективных моментах, так и в рамках общей ситуации города или страны. Я желаю учреждению развиваться дальше. На мой взгляд, «Наше время» идет по верному пути развития. Тогда в конце 90-х о такой структуре как «Медиацентр» даже мечтать было не возможно. Как и о «Центре молодежного дизайна». Подобные площадки помогают творческим ребятам проявить себя. А прачечная, кафе и отделение шелкографии еще и понять некоторые нюансы жизни, стать более подготовленными.

- Чего бы вы пожелали современной молодежи?

- Молодежи я бы пожелал любить Родину, как бы это пафосно не звучало. Если любишь и ценишь место, где родился и где живешь, чтишь историю этой страны, то и дальше будешь приумножать ее богатства. Желаю расти и развиваться. Сейчас для этого есть, наверное, в сотню раз больше возможностей, чем было в тот момент, когда мы были студентами. Не останавливаться на достигнутом. Получать больше «кайфа» от хорошего дела, нежели от праздности.