​Антон Хралович: «Главная победа – жизнь «вне формата»

В рамках нашего цикла интервью с интересными людьми учреждения по работе с молодежью «Наше время», вашему вниманию представляем выпускника, ведущего различных мероприятий, видеорежиссера и просто замечательного человека – Антона Храловича.

- Как вы попали в «Наше время»?

- Это был 1997 год, я окончил первый курс университета и узнал о программе, по которой отправляли подростков молодежными трудовыми отрядами в Санкт-Петербург. Я узнал, что можно поехать в качестве вожатого и уже ни минуты не сомневался. Мы были мастерами, комиссарами, раньше это так называлось. Я поехал в качестве мастера на два месяца. Это была первая смена и первый экспериментальный отряд от ХМАО. Работали на полях ленинградской области по 4 часа. А в свободное время ездили на экскурсии и узнавали город. Это был хороший опыт, поначалу было сложно, так как ехали все подряд, в том числе и сложные подростки, поэтому столкнулись с разными трудностями. Но со временем стало проще и веселей. Для подростков устраивали всевозможные конкурсы-фестивали, в которых и сами участвовали. Каждый отряд готовил свой концерт и в конце смены показывал его на большой сцене. Несмотря на то, что я не работал в какой-то определенной структуре,Моя юность прочно связана с МТО и «Наше время». Я видел, как меняются дети, что поехали под моим руководством, я сам менялся, пробовал себя в новом образе. Получил уникальный опыт, навыки. Это дорогого стоит.

Говоря о навыках и профессиональном росте, Антон выделил несколько качеств, которые и сейчас помогают в работе и творчестве.

- Конечно, это навыки коммуникации. Причем с разными людьми: и с детьми, и с руководителями. Это умение решать организационные вопросы, задачи. Можно считать, что МТО развил во мне эти качества и заложил тот фундамент из знаний, на котором и держится мой успех. Поэтому, если говорить о пяти основных качествах успешного человека, то, несомненно, это ответственность, коммуникабельность, естественно целеустремленность, упорство идти до конца, относиться проще ко всему.

Помимо «формулы успеха», Антон Хралович поделился самыми значимыми достижениями из жизни.

- Главная победа – это жизнь «вне формата». Я вышел за рамки «дом-работа-дом», при этом зарабатываю не меньше, чем раньше.

Благодаря выходу за рамки появились такие достижения как собственный корпоративный фильм, который оценили не только заказчики, но и профессионалы. Ну и конечно в семье достижением является сын. Его успех вызывает неподдельную радость и гордость. Молодежи хочется пожелатьследовать своим желаниям, не быть лицемером перед собой, развивать свои профессиональные навыки, ну а «Нашему времени» хочется пожелать, чтобы к вам приходили люди с горящими глазами, сердцами, с энтузиазмом. Я думаю, что весь успех «Наше время» держится на этом. На профессионализме людей, и тех, кто умеет заряжать всех вокруг положительной энергией. Я желаю, чтобы этот энтузиазм не угасал, чтобы было желание работать на благо людей и города ну и поздравляю с большой благодарностью. Все-таки, без малого пять лет моей юности было связано напрямую с организацией «Наше время».