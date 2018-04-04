Джазмен Вадим Эйленкриг: «Я вообще слово «творчество» не люблю, потому что его дискредитировали...»

17 мая на сцене дворца искусств «Нефтяник» состоится концерт квинтета Eilenkrig Crew, лидером которого является выдающийся российский музыкант, трубач, изумляющий публику виртуозным владением инструментом, педагог и телеведущий — Вадим Эйленкриг. В преддверии гастролей мы встретились с ним, чтобы узнать побольше о его творчестве.

Подогнать под одно ёмкое определение то, что делает Эйленкриг, невозможно. Да и сам он не желает ограничивать ни себя, ни музыкантов, выходящих вместе с ним на сцену, рамками тех или иных музыкальных направлений. В том числе джаза, импровизационная культура которого легла в основу его творчества.

В репертуаре группы есть и джазовые стандарты, и классические произведения в оригинальной обработке, но главное, что присутствует в каждом выступлении Eilenkrig Crew, это разговор со зрителем о Музыке. О той Музыке, что творит себя в настоящем. О неповторимости мелодий каждого дня. О непохожести звучания мгновений, складывающихся в симфонию нашей жизни. Партитуру которой мы пишем здесь и сейчас…

Джаз не для вас?

— Какую программу вы представите сургутскому зрителю?

— Готовить специальную программу не получается, постоянно происходит ротация композиций. Поэтому мы привезём то, что будем играть на тот момент. И это будет самое лучшее из нашего репертуара. У нас всегда программа называется одинаково: «The best of».

— Вы предпочитаете играть то, что способно заинтересовать публику, или то, что вызывает, прежде всего, отклик в вашей душе?

— А мне как-то в этом отношении везёт: то, что играю я, нравится публике. Кроме того, я убеждён, что истинное мастерство всегда завораживает. Я был свидетелем того, как люди, никогда в жизни не слышавшие джаз и впервые пришедшие на концерт Маркуса Миллера, — величайшего артиста, бас-гитариста, шоумена – отдавались чувствам абсолютного восхищения, благоговения и чего-то ещё… Мне всегда кажется, очень важно, что ты играешь. Очень важно, как это сделано, как это преподносится и как это исполняется. Я в этом отношении счастливый человек: могу приглашать тех музыкантов и играть с теми, кого люблю и кто, на мой взгляд, преображает ту музыку, которую мы делаем.

— Вы согласны с тем утверждением, что джаз является элитарной музыкой, музыкой не для всех?

— Конечно, джаз — это музыка не для всех. И подтверждением тому является то, что джаз не собирает стадионы. Может быть, это и хорошо. Но я хочу сказать, для кого эта музыка. Для людей думающих. Для людей образованных. Для людей чувствующих и для людей стремящихся. А под эти категории подходят люди разного пола, разного возраста и разного образования. Я, вообще, избегаю слова «джаз», предпочитая слово «жанр». Мы живём в 21 веке, и сейчас такое смешение стилей… Что считать джазом? Традиционный джаз, который был в 30-ые годы? Или в 40-ые, в эпоху биг-бэнда? Или в 50-ые, когда появился бибоп? Вот что из этого джаз? Он настолько эволюционировал за сто лет своего существования. Сейчас в 21 веке джаз перемешался с классикой, этникой, роком, поп-музыкой. Вот смотрите, когда я выступал с Вячеславом Бутусовым на юбилейном концерте группы «Наутилус Помпилиус», я играл то, что считаю джазом.

Но они-то точно играли рок. И мне кажется, у нас всё получилось. Или когда Владимир Теодорович Спиваков приглашает меня выступить с одним из своих коллективов, я опять же играю джаз. Но то, что играет оркестр, всё-таки ближе к классике. Это абсолютный кроссовер. И это прекрасно.

— Вы не хотите себя ограничивать рамками жанров?

— Не хочу. Самое главное, на мой взгляд, в джазе — это развитие. Развитие мелодического языка, гармонического языка. Кроме того, джаз — это свобода. Свобода изложения, свобода сознания. Если ты себя ставишь в какие-то рамки, например, Гленн Миллер — это джаз, Джон Колтрэйн – это джаз, а дальше — это уже не джаз, мне кажется, ты становишься консерватором, чего изначально в этом жанре нужно избегать.

Я же просто играю музыку. Ту, которая мне нравится. И так, как я её чувствую. Да, я считаю, что в музыке должен быть обязательно элемент импровизации. И может быть, это и хорошо, что джаз возвращается в классику, или классика стремится к джазу. Кстати, и Лист, и Шопен были прекрасными импровизаторами. Это потом их импровизации были положены на ноты, и когда они стали исполняться на публике, в них больше не появилось ни одного нового слова.

— Когда вы на сцене, вы, прежде всего, исполнитель? Или вы сочинитель, творец, формулирующий здесь и сейчас оригинальное музыкальное высказывание?

— На сцене, мне кажется, самое главное не думать, кто ты. Потому что за вопросом «Кто я?» может последовать вопрос: «А как, вообще, я выгляжу со стороны?». И вот этот момент очень грустный. Потому что человек вместо того, чтобы что-то создавать, погружается в какие-то эгоцентричные, совершенно неправильные размышления. Это элемент гордыни. Когда ты думаешь, как тебя воспринимают со стороны, ты крадёшь у себя то, что должно исходить изнутри тебя.

Квинтет Eilenkrig Crew (источник фото: jazzpeople.ru)

«Я за воспитание в строгости и дисциплине…»

— Музыкант должен заниматься просветительством? Ощущаете ли Вы свою профессию как служение?

— Музыкант может заниматься просветительством, может не заниматься. Это вопрос скорее личностный, нежели вопрос к профессии.

— А какой выбор делаете вы?

— Мне кажется, мы всё-таки делаем этот мир прекраснее. Мы точно в него привносим, как минимум, какую-то доброту. Не думаю, что то, что я делаю, это просветительство. Я стараюсь просто что-то делать. Если есть возможность, даю бесплатные мастер-классы. Если есть возможность, играю. Но я никогда не думал о том, что в этом есть какая-то миссия…

— Вы являетесь преподавателем Государственной академии имени Маймонида, заведующим кафедрой джазовой музыки факультета мировой музыкальной культуры. Чему вы учите своих студентов? Что пытаетесь донести до них?

— Самое главное, что должен дать, на мой взгляд, преподаватель студенту высшего учебного заведения — это дать ему профессию. Я считаю своей победой, если мой студент, после того как выпустился, профессионально работает. Если нет, это моё поражение. Своим ученикам я говорю: «Самое дорогое, что у меня есть, это время. И если вы не хотите учиться, я не буду вас уговаривать». Считаю, что заставлять надо в детстве. Я за воспитание в строгости и дисциплине. Потому что, на мой взгляд, только так можно достичь вершин. Мне кажется, у меня очень хороший класс. Кстати, один из моих студентов Михаил Бручеев играет со мной на концертах в составе Eilenkrig Orchestra.

— К вам легко попасть в ученики, или есть определённые требования?

— Да, требование есть. Человек, который приходит ко мне, должен ответить на один вопрос: почему он хочет учиться у меня? И тут есть только один ответ: «Потому что только вы можете научить меня тому, что я хочу». Если человек понимает, что именно я могу дать то, что он хочет, то я готов.

Если для него это необязательно должен быть я, то не надо тратить моё время. В этом отношении я самодур. Но считаю, что имею на это право.

— Что является движущей силой вашего творчества: стремление к совершенству, саморазвитию, популярности?

— Не знаю. Никогда не думал, что хочу быть популярным, и никогда не делал что-то специально для этого. Я, вообще, слово «творчество» не люблю, потому что его дискредитировали. Когда совсем юная девочка, которая ещё неизвестно будет петь или нет, говорит: «Моё творчество» – меня начинает подкалачивать.

Творчество — это то, что рождается внутри и требует от человека какого-то выхода. Это необязательно должна быть музыка. Например, когда я готовлю, это тоже абсолютно творческий процесс. Жутко не люблю делать это по рецептам. Понимая, какие у меня есть продукты, и примерно представляя, что из них можно приготовить, я беру огромный вог и… Это как импровизация.

У тебя есть некая тема. Ты понимаешь, что ты хочешь получить. Но процесс каждый раз разный. Это и есть творчество, которое может быть везде. В спортивной тренировке, в проведении досуга, да в чём угодно. Для этого совсем не обязательно стоять на сцене и издавать звуки…

— Каким вы видите будущее джазовой музыки?

— Будущее джазовой музыки я вижу именно в развитии.

Всё больше появляется технически совершенных музыкантов. Если любого из этих людей на машине времени закинуть 50-70 лет назад, то там все были бы в хорошем смысле слова шокированы. Но будущее, повторюсь, — в развитии каких-то идей. Идей, касающихся тембральности, стилистики, электронного звучания.

И, как я люблю шутить, если когда-нибудь на Землю прилетят инопланетяне, это ещё больше обогатит наш жанр. Потому что мы услышим какие-то новые звуки, новые ритмы, новые мелодии. Но надо понимать, что за этим всем обязательно должны стоять колоссальные знания истории, гармонии, стилистики. Нельзя играть что-то новое, не зная классики.

Справка: В биографии музыканта более 10 лет сотрудничества с самыми именитыми музыкальными коллективами страны: биг-бэндом И. Бутмана, оркестрами А. Кролла и О. Лундстрема — и вот уже почти 10 лет успешной сольной карьеры. Автор четырех сольных альбомов, Вадим Эйленкриг — частый гость различных музыкальных фестивалей. Как солист сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами страны. Руководит собственным оркестром — Eilenkrig Orchestra. Член жюри международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», телеведущий шоу «Большой джаз» на телеканале «Культура».

Билеты на концерт можно приобрести в кассах ДИ «Нефтяник» по адресу Югорский тракт, 5. Бронирование по телефону: 414 -321.