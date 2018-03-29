Алмаз Авдияров: «Если стихотворение хорошее — маловероятно, что вы это не поймете»

Ведущий инженер по строительству мобильной сети. 27 лет. Застенчивый и улыбчивый парень. Познакомьтесь, это Алмаз Авдияров — молодой человек, лихо оперирующий не только цифровыми конструкциями но и словесными.

Алмаз никак не вписывается в стереотип о технарях и гуманитарях — он этакий гуманитех. Талант к вычислениям и богатые знания об устройстве механизмов не мешают ему создавать изящные (а временами — остросоциальные) стихотворения.

Недавно Алмаз вошел в сотню лауреатов международного фестиваля «Всемирный день поэзии». Всего на конкурсе было представлено 3063 поэтических работы из разных стран. Успех сургутянина также отметили в администрации города, наградив его в рамках мероприятия в честь Дня поэта, прошедшего в Центральной библиотеке имени А С. Пушкина.

Мы поговорили с Алмазом и спросили его о том, каким должен быть современный поэт, можно ли объективно оценить стихотворение и чья рифма сейчас — на острие пера.

— Алмаз, расскажи о фестивале «Всемирный день поэзии», где ты вошел в число лучших. Ты участвуешь в первый раз в нем? Как вообще все это получилось?

— Фестивалю три года, курирует его известная поэтесса Стефания Данилова. За это время он вырос из достаточно компактного мероприятия в действительно международное событие. Наверное, слишком даже стремительно вырос: к трем тысячам заявок не был готов никто.

Участвовал я в этом году впервые, и заявку по большей части подавал за компанию, ни на что особо не рассчитывая. О том, что попал в сотню, узнал после того, как друзья начали поздравлять меня в социальной сети «ВКонтакте». Был приятно удивлен.

Фото Алексея Андронова

— А есть уже опыт участия в каких-то поэтических конкурсах?

— В школе я когда-то участвовал в конкурсе чтецов в честь 9 Мая, где читал «Балладу о седых» Румянцевой М.А. Довольно убедительно читал, кажется, даже занял какое-то призовое место. Тем удивительнее, куда все это умение теперь делось: с тех пор ни в чем подобном не участвовал.

— Когда ты начал писать стихи?

— Писать начал на первом курсе университета, но с тех времен сохранилось немного, какие-то обрывки и стыд в скрытых папках. Некоторые старые черновики иногда откапываю и использую. Так, например, в конкурсном «Дефисе». Есть отрывок пятилетней давности. Самому старому из не выброшенных стихотворений около двух лет, поэтому можно сказать, что серьезно писать начал примерно два года назад.

— Кого среди современных поэтов ты для себя выделяешь?

— Есть очень хороший поэт из Пензы Владимир Навроцкий. Не знаю, насколько современной поэтессой можно назвать Ольгу Седакову, но ее книги с удовольствием читаю. Конечно же, отмечу Катю Гербутову, тем более редактура конкурсного «Дефиса» — ее рук дело и без нее он бы не получился (обязательно прочтите ее последние стихотворения). Советую не терять из виду «Литературный Сургут», в скором времени вас ждут новые анонсы событий.

Думаю, не лишним будет упомянуть в этом списке еще и музыкантов: в конце концов, уровень материала у них зачастую не хуже, чем у «чистых» поэтов, да и охват аудитории несоизмеримо больше, хороших примеров действительно много. Михаил Феничев, кроме шуток — главный наш фантаст-визионер, в его «Олимпиаде» обо всем этом вот говорилось ещё в 2011 году.

Айгель Гайсина, которая сейчас больше известна в качестве исполнительницы, бьет сразу в две цели: это и нестыдная лирика о тюрьме, и умелый эксперимент по синтезу современной музыки и татарской культуры. Ну и, наконец, Савва Розанов — образно, иррационально красиво, хочу, как Савва.— Ты довольно стеснительный человек. Ты любишь читать свои стихотворения на публике? Или это дискомфортно для тебя? Как считаешь, обязан ли поэт быть хорошим оратором?

Фото Алексея Андронова

— Выступать перед публикой — это всегда большой стресс. Не думаю, что когда-нибудь привыкну. Конечно, комфортнее на литературных мероприятиях я чувствую себя где-нибудь за кулисами. Что касается навыков оратора, то я не считаю их обязательными для поэта, но они, безусловно, полезны.

— Некоторые считают, что стихи лучше читать, чем слушать. А ты как думаешь?

— Конечно, видеть текст перед глазами куда более наглядно. Но хорошо прочтенное стихотворение (тем более самим автором) может открыть его с другой стороны, многое объяснить.

— Возвращаясь к конкурсам. Как считаешь, можно ли вообще объективно оценивать такую субстанцию...как стихотворение?

— Всегда можно, как в фигурном катании, оценить техническое исполнение и посчитать число сложный переворотов да двойных рифм, но на самом деле дать оценку стихотворению можно и по содержанию. Дело даже не в смысле, его может и не быть вовсе, а в отклике, который оно вызывает у другого человека. Если стихотворение хорошее, крайне маловероятно, что вы это не поймете.

— Чего хотелось бы добиться на поэтическом поприще?

— Никаких далеко идущих планов нет. Хочу научиться писать быстрее, чем три стихотворения в год, а там уже можно будет о чем-нибудь еще думать.

Стихотворение Алмаза Авдиярова, отмеченное конкурсным жюри:

«Дефис»

Целью оправдывается посредственность.

Стал человеком — опять изобрёл колесо,

Но, наверное, в детстве я

Так и задумывал всё.



Каждое новое — более белое.

Сильный как папа, красивый как мать.

По лекалам сделано

из двух сломанных целое,

шва и не видно, если не знать.

Нет и различий, если не в курсе их.

Мама к обеду зовёт домой.

папа по фото водит экскурсии:

«Мать, посмотри, как я становлюсь тобой».

Имя двойное, чтоб каждый дать мог.

«Я заберу из сада, ты вносишь залог».

Пусть пока бродит с именем через дефис:

Ножницы-Камень, Масло-Железо,

Гордость-Сочувствие, Спор-Компромисс.

с именем через черту разреза.



Родители вылетели из машины времени,

включенной в режиме «без отжима, быстро 30».

Увиденное из окна на заднем сидении

не повторится.

Сколько бы не разыскивать

В пене дней с пеной у рта:

Все чудеса на приисках

вымыло из решета.

Папа хмелеет.

Руки идут в рукава Оби.

Рвётся рубаха на вдохе, под нею

«Какой есть, люби».