​Рустем «Тэм» Булатов: «Нас волнуют социальные проблемы, но это вообще норма для рок-музыки»

Сургут посетила российская рок-группа Lumen. Свое двадцатилетие коллектив решил отметить большим туром по всей стране. Приятно, что третьим в списке стоял наш город. Основной сетлист был составлен с помощью голосования на официальном сайте команды, и лишь несколько песен музыканты добавили самостоятельно. О том, как традиционно группа готовится к туру, для чего в кармане лежит нож, и почему государство до сих пор ненавидят, нам рассказал Рустем «Тэм» Булатов, солист группы Lumen.

- Волнуетесь?

Всегда волнуюсь перед выступлением. Ведь на сцене, когда начинается обмен энергиями, выбрасывается огромная доза адреналина. Но раньше он появлялся по причине того, что нам казалось, будто мы нехорошо подготовили материал или людям не понравится, что мы делаем. Это был определенного рода страх. Потом, когда поняли, что все у нас под контролем, появилось предвкушение, и теперь адреналин выбрасывается от несравнимого ощущения, которое, например, бывает у лыжников, скатывающихся с крутой горы: он знает эту трассу, она для него проста, и теперь у него захватывает дух от происходящего, переполняющего ощущения свободы. Сейчас волнение присутствует. Есть чувство, что получишь новую дозу того, что тебе необходимо.

- С кем выезжаете в тур?

Состав группы, четыре человека, два техника, которые появляются на сцене и помогают нам включить все оборудование. Раньше мы этим занимались сами, но это очень сложно: во-первых, оборудование тяжелое, а во-вторых – большие временные затраты. Сегодня, например, выйдя с поезда, ребята прямиком направились на площадку, настраивать аппаратуру. Если бы мы этим занимались самостоятельно, то не смогли позволить длинные и плотные туры - просто не хватало бы сил. С нами еще приехали звукорежиссер, художник по свету и тур-менеджер. На последнем, кстати, лежит огромный пласт обязанностей, например, составление ежедневного расписания группы. Как правило, у нас всегда напряженный и плотный график. Что касается туров, то, как показывает практика, в нашей стране, это сезонная вещь: осень и весна. Именно в эти периоды года в тур отправляется множество рок-коллективов. Зима раньше была «мертвой», но благодаря усилиям людей, появилось больше фестивалей, проходящих в зимние каникулы. Теперь люди по-другому относятся к своему досугу, и пить две недели никто не способен, не хочет. Организаторы эту тенденцию подхватили и активно продвигают. Лето – период фестивалей на открытом воздухе. Зачем находиться в душном клубе, если можно на природе, в дружной компании насладиться творчеством любимых команд? Если не даем концерты, то остальное время посвящаем работе в студии и участиям в фестивалях.

- Назовите три вещи, которые всегда с собой берете?

Если они связаны со сценой, то: микрофон, предусилитель и наушники. А если иду гулять, как правило, в кармане лежит нож. Не потому что, я какой-то кровожадный или чего-то боюсь, нет, он просто всегда может пригодиться - что-то открыть или порезать. Он уже давно поселился у меня в кармане. Еще захвачу ключи и телефон.

- Почему Вы согласились пообщаться со мной больше установленного времени?

Общение с журналистами – одна из возможностей донести собственную точку зрения о том, что нам кажется важным или что мы любим, поговорить о нашем творчестве.

- Что отличает группу Lumen от других рок-коллективов?

Сложно ответить на этот вопрос, я начинаю придумывать то, на что можно сделать упор, и понимаю, что назову то, что есть у других коллективов, например, мы не оставили родной город, также как и ЧАЙФ. Нас волнуют социальные проблемы, но это вообще норма для рок-музыки. Мы очень увлечены технической стороной, но таких команд тоже масса. Отличительная черта очень проста – все наше творчество.

- Ваши тексты социально направленные, например, песня «Государство». Вы до сих пор его ненавидите?

Да. Безусловно. Продолжая ненавидеть государство, мы любим свою страну и одно от другого неотделимо. То, что мы любим страну и ненавидим государство, четко отражает чувства, которые испытывает много людей. Потому что они – патриоты и наша группа себя таковыми тоже считает. Мы, безусловно, хотим для России только светлое будущее, желаем видеть ее сильной, преуспевающей, открытой и перспективной страной.

- А какие у вас к нему, государству, претензии?

- Масса…Мы можем коснуться любой области, где действует власть, и я назову конкретные вещи, которые меня не устраивают: политика, экономика, образование, здравоохранение и дальше по списку. Всякий раз, когда я узнаю о достижениях, искренне им радуюсь, но параллельно все-таки слышу новости, которые расстраивают, например, о коррупции, совершенно неэффективном расходовании бюджетных средств, нереализованныхгосударственных реформах. Мне не нравится, как неэффективно нашей страной управляют люди, оказавшиеся у власти.

- Ходили голосовать?

Я взял открепительный, в поезде почитал новости из разных источников, и понял, что на избирательном участке мне делать нечего. Благодаря записи с камер, увидел многочисленные вбросы по всей стране. Почему я должен в этом участвовать? Сегодня я с удовольствием читал книгу, отдыхал и готовился к концерту, а совершать лишние движения - не вижу смысла. Зачем? Я знаю исход событий. Нечестно…

- Группа с 98 года на сцене. Что интересного внесли или изменили?

Многие ребята из небольших городов, глядя на нас, поняли, что, в общем «провинциальность» и отдаленность от столицы не влияет на возможность донести до слушателя свою музыку. Конечно, до нас тоже было немало коллективов не из Москвы, но мы сами не заметили, как часто именно на этом стали делать акцент и журналисты, и организаторы. То, что мы четверо парней из Уфы – подчеркивалось регулярно. Это было

необычно. В родном городе ваши коллеги до сих пор задают вопрос, который немного нас удивляет: «Часто ли мы приезжаем в Уфу?», а ответ на поверхности - мы и не уезжали никуда. Да, когда нам нужно, мы работаем в Москве, но потом возвращаемся обратно. Уфа - наш дом. И все основное время мы проводим именно там.

- Давайте проведем небольшой блиц-опрос. Какой период у группы можно назвать самым загруженным?

Мы - трудоголики, и постоянно что-то делаем. Если брать отдельно месяц, то период, когда нужно сдавать релиз или до тура остается пару недель.

- Чему восхищались в последний раз?

Всему: новым песням, фильмам, книгам. Очень много классного и интересного происходит. «Три биллборда…» удивили, еще, по совету нашего гитариста, посмотрел первый сезон сериала «Фарго», спродюсированный братьями Коэн. Тоже очень понравился! Сейчас читаю книгу «Источник» Айн Рэнда, которая поразила тем, что собрала ключевые моменты, касающиеся творчества, и полезна людям, которые хотят себя этому делу посвятить. Советую. Это отличный пример того, как надо и не надо…

Горькая правда или сладкая ложь?

В зависимости от ситуации, но все же лучше - горькая правда. А если знаешь, что она нужна просто, чтобы сделать больно, то лучше просто промолчать.

С какой чертой в людях не сможете смириться?

Лицемерие, двуличность, лень.

- Что особенного в вашей публике?

Она добра к нам. Это очень приятно и важно для нас. Нам повезло со слушателями: с одной стороны - они энергичны, а с другой - созидательны. Не разрушители и не пытаются внести деструктив.

- Революционеры?

Эволюционеры.

- Если бы была возможность внести реформу, какой бы сферы она касалась?

Образования. Это краеугольный камень, принципиальный момент. На основе того, что мы вкладываем в голову ребенка, строится все остальное.

- Что гуглили в последний раз?

Сайт, посвященный плагинам для музыкальных программ.

- Назовите запоминающийся подарок?

Не стану отвечать на вопрос: сказав, что меня впечатлило, боюсь, что люди расценят это как призыв к действию.