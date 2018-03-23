Элина Санторо: «Музыкальное образование, я считаю, должно быть у каждого ребёнка»

Дети Сургута удивительно талантливы. Благодаря программе «Новые имена Сургута», которая уже 25 лет успешно реализуется в нашем регионе, мы каждый год открываем для себя юных талантливых музыкантов.

Александра Санторо, 12-летняя сургутянка, одна из восходящих звезд музыкального олимпа. Она обучается игре на фортепиано в Детской школе искусств им. Г. Кукуевицкого в классе заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры Ирины Васильевны Буканиной. Но несмотря на юный возраст, за ее плечами уже солидный список побед в разнообразных музыкальных соревнованиях. Премия на VII открытом всероссийском конкурсе молодых исполнителей «Мерзляковка приглашает друзей!» (Москва), приз за артистизм от компании «Yamaha», творческие мастерские в Суздале, конкурсы в Санкт-Петербурге и Италии. Совсем недавно Саша завоевала I премию на конкурсе юных пианистов «Рояль собирает друзей», который состоялся в Сургуте в рамках 25-летнего юбилея программы «Новые имена».

Сразу после выступления нам удалось поговорить с Сашей и ее мамой, профессором глазной хирургии в Сургутском государственном университете, Элиной Юрьевной Санторо.

Евгения Банникова: Саша, поздравляем с замечательным выступлением и победой! Какие первые впечатления?

Александра Санторо: Мне очень понравилось выступать! Играю уже второй раз на этом конкурсе, как всегда хорошие впечатления.

Е. Б.: Выступление на одной сцене с симфоническим оркестром для тебя впервые?

А. С.: Нет! (смеется) Во 2 классе я играла с оркестром народных инструментов в ДШИ №1. Вечер назывался «Концерт в концерте». Второй раз — с ансамблем сургутской филармонии «Ларец». Это был концерт в честь открытия осенней творческой школы «Новые имена Югры».

А третий раз — уже с симфоническим оркестром на всероссийском конкурсе «Мерзляковка приглашает друзей», Там на 2 туре я исполняла 1-ю часть клавирного концерта И.С. Баха соль-минор. Сегодня я играю финал фортепианного концерта И.Гайдна ре-мажор.

Е. Б.: Сколько вы занимаетесь с Ириной Васильевной Буканиной, чтобы достичь таких результатов?

А. С.: По несколько часов каждый день. Кроме четверга.

Е. Б.: Скажи, пожалуйста, откуда у тебя такая интересная фамилия?

А. С.: Это итальянская фамилия от моего папы, который сейчас живет в Риме. Каждое лето я бываю в Италии.

Е. Б.: Знаешь итальянский язык?

А. С.: Чуть-чуть (смеется).

Е. Б.: Это помогает в музыке, ведь все термины именно на итальянском языке?

А. С.: Да, помогает!

Элина Санторо: С музыкальной терминологией нет проблем. Если даже на дорожном знаке там написано rallentare...

Е. Б.: Элина Юрьевна, почему вы решили отдать Сашу именно в музыкальную школу?

Э.С.: Я всегда хотела заниматься музыкой. Получила музыкальное образование по классу фортепиано. Но у нас медицинская династия. Родители сказали мне, что музыка — это не профессия. Я офтальмолог-хирург и пианистическая беглость пальцев помогает по сей день! (смеется) Да, это сыграло определенную роль в моей профессии. Но бывает я и сейчас ловлю себя на мысли, что хотела бы выучить какое-то произведение, погрузиться в него и даже выступить перед публикой.

Е. Б.: А как Саша видит свои перспективы? Все-таки музыка или медицина?

А. С.: По окончании этой школы я бы хотела учиться в музыкальном училище при Московской консерватории. А дальше пока не знаю.

Е. Б.: Элина Юрьевна, какие ваши впечатления о конкурсе «Рояль собирает дузей»?

Э. С.: Нас чуть-чуть заставили понервничать, пока ждали результатов. Иногда думаешь: нужно ли участвовать в конкурсах? Но потом я сама себе отвечаю. Это учит собраться, держаться перед аудиторией. Неважно, кем ты будешь дальше в жизни, не обязательно музыкантом. Может, лектором или работать на производстве! Или управленцем, когда надо всех призвать на свою сторону, заставить думать, как тебе надо. Недавно читала статью про сравнение музыкантов и спортсменов и нашла много параллелей.

Музыкальное образование, я считаю, должно быть у каждого ребенка. Это настолько раскрывает его горизонты, учит мыслить и, наверное, даже больше учит чувствовать. Чувствовать другого человека, понимать его, сопереживать.