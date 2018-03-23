16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,1072   EUR  70,4303  

Элина Санторо: «Музыкальное образование, я считаю, должно быть у каждого ребёнка»

Интервью с юной пианисткой Александрой Санторо и её мамой, профессором глазной хирургии, — о музыке, Италии и конкурсе «Рояль собирает друзей»

Фото Е. Швецова
Фото Е. Швецова

Дети Сургута удивительно талантливы. Благодаря программе «Новые имена Сургута», которая уже 25 лет успешно реализуется в нашем регионе, мы каждый год открываем для себя юных талантливых музыкантов.

Александра Санторо, 12-летняя сургутянка, одна из восходящих звезд музыкального олимпа. Она обучается игре на фортепиано в Детской школе искусств им. Г. Кукуевицкого в классе заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры Ирины Васильевны Буканиной. Но несмотря на юный возраст, за ее плечами уже солидный список побед в разнообразных музыкальных соревнованиях. Премия на VII открытом всероссийском конкурсе молодых исполнителей «Мерзляковка приглашает друзей!» (Москва), приз за артистизм от компании «Yamaha», творческие мастерские в Суздале, конкурсы в Санкт-Петербурге и Италии. Совсем недавно Саша завоевала I премию на конкурсе юных пианистов «Рояль собирает друзей», который состоялся в Сургуте в рамках 25-летнего юбилея программы «Новые имена».

Сразу после выступления нам удалось поговорить с Сашей и ее мамой, профессором глазной хирургии в Сургутском государственном университете, Элиной Юрьевной Санторо.

Евгения Банникова: Саша, поздравляем с замечательным выступлением и победой! Какие первые впечатления?

Александра Санторо: Мне очень понравилось выступать! Играю уже второй раз на этом конкурсе, как всегда хорошие впечатления.

Е. Б.: Выступление на одной сцене с симфоническим оркестром для тебя впервые?

А. С.: Нет! (смеется) Во 2 классе я играла с оркестром народных инструментов в ДШИ №1. Вечер назывался «Концерт в концерте». Второй раз — с ансамблем сургутской филармонии «Ларец». Это был концерт в честь открытия осенней творческой школы «Новые имена Югры».

А третий раз — уже с симфоническим оркестром на всероссийском конкурсе «Мерзляковка приглашает друзей», Там на 2 туре я исполняла 1-ю часть клавирного концерта И.С. Баха соль-минор. Сегодня я играю финал фортепианного концерта И.Гайдна ре-мажор.

Е. Б.: Сколько вы занимаетесь с Ириной Васильевной Буканиной, чтобы достичь таких результатов?

А. С.: По несколько часов каждый день. Кроме четверга.

Е. Б.: Скажи, пожалуйста, откуда у тебя такая интересная фамилия?

А. С.: Это итальянская фамилия от моего папы, который сейчас живет в Риме. Каждое лето я бываю в Италии.

Е. Б.: Знаешь итальянский язык?

А. С.: Чуть-чуть (смеется).

Е. Б.: Это помогает в музыке, ведь все термины именно на итальянском языке?

А. С.: Да, помогает!

Элина Санторо: С музыкальной терминологией нет проблем. Если даже на дорожном знаке там написано rallentare...

Е. Б.: Элина Юрьевна, почему вы решили отдать Сашу именно в музыкальную школу?

Э.С.: Я всегда хотела заниматься музыкой. Получила музыкальное образование по классу фортепиано. Но у нас медицинская династия. Родители сказали мне, что музыка — это не профессия. Я офтальмолог-хирург и пианистическая беглость пальцев помогает по сей день! (смеется) Да, это сыграло определенную роль в моей профессии. Но бывает я и сейчас ловлю себя на мысли, что хотела бы выучить какое-то произведение, погрузиться в него и даже выступить перед публикой.

Е. Б.: А как Саша видит свои перспективы? Все-таки музыка или медицина?

А. С.: По окончании этой школы я бы хотела учиться в музыкальном училище при Московской консерватории. А дальше пока не знаю.

Е. Б.: Элина Юрьевна, какие ваши впечатления о конкурсе «Рояль собирает дузей»?

Э. С.: Нас чуть-чуть заставили понервничать, пока ждали результатов. Иногда думаешь: нужно ли участвовать в конкурсах? Но потом я сама себе отвечаю. Это учит собраться, держаться перед аудиторией. Неважно, кем ты будешь дальше в жизни, не обязательно музыкантом. Может, лектором или работать на производстве! Или управленцем, когда надо всех призвать на свою сторону, заставить думать, как тебе надо. Недавно читала статью про сравнение музыкантов и спортсменов и нашла много параллелей.

Музыкальное образование, я считаю, должно быть у каждого ребенка. Это настолько раскрывает его горизонты, учит мыслить и, наверное, даже больше учит чувствовать. Чувствовать другого человека, понимать его, сопереживать.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:38, просмотров: 120, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Элина Санторо: «Музыкальное образование, я считаю, должно быть у каждого ребёнка»

Элина Санторо: «Музыкальное образование, я считаю, должно быть у каждого ребёнка»
Интервью с юной пианисткой Александрой Санторо и её мамой, профессором глазной хирургии, — о музыке, Италии и конкурсе «Рояль собирает друзей»
Евгения Банникова Сегодня в 13:38
118 0
​Хорошо плывут: выбираем бассейны в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

​Хорошо плывут: выбираем бассейны в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Сравниваем стоимости разовых посещений, месячных абонементов и требования к купающимся
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:52
195 0
​«Университет-Югра» провел крайне напряженную встречу с командой из Ревды и уступил на последних минутах // ФОТО

​«Университет-Югра» провел крайне напряженную встречу с командой из Ревды и уступил на последних минутах // ФОТО
Василий Мирский Сегодня в 10:00
281 0
Создавая блошиные рынки, мы помогаем сохранить традиционные для нашего региона промыслы

Создавая блошиные рынки, мы помогаем сохранить традиционные для нашего региона промыслы
Имея место для торговли, ханты смогут приезжать и продавать свою продукцию напрямую, а не через перекупов
Альберт Леонов, сургутянин Сегодня в 09:47
190 0
Уровень первичной инвалидности среди детей в Сургуте ниже, чем в среднем по России

Уровень первичной инвалидности среди детей в Сургуте ниже, чем в среднем по России
Первое место среди причин детской инвалидности удерживают психические заболевания
Сургутское бюро Медико-социальной экспертизы 22 марта в 17:30
424 0
Квартира — лучшее вложение

Квартира — лучшее вложение
Сургутяне обживают новый современный 42 микрорайон
Полина Амирова 22 марта в 16:15
444 0
Шесть частных стоматологий, в которых сургутяне могут лечиться бесплатно // Консультация

Шесть частных стоматологий, в которых сургутяне могут лечиться бесплатно // Консультация
При помощи полиса ОМС вы можете получить много хороших услуг. Каких именно?
Лилия Сулейманова 22 марта в 13:39
1223 0
«​Популярная наука в Сургуте» расскажет о химии в еде

«​Популярная наука в Сургуте» расскажет о химии в еде
Химик-флейворист Сергей Белков раскроет две крайне актуальные темы для каждого современного человека
Сургутский интеллектуальный клуб 22 марта в 10:14
278 0
​Маленькая вера в привычку бояться

​Маленькая вера в привычку бояться
Да, люди боятся в открытую отстаивать свои права, говорить о неправомерных действиях или бездействии чиновников
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 22 марта в 09:59
743 23
Сургутяне могут выбрать, в каком порядке будет проходить благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды»

Сургутяне могут выбрать, в каком порядке будет проходить благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды»
Вадим Шувалов, глава города Сургута 22 марта в 09:58
362 1
Нельзя играть с человеческими жизнями ради мнимых политических амбиций

Нельзя играть с человеческими жизнями ради мнимых политических амбиций
Паралимпийские атлеты из России заняли почётное второе место
​Эдуард Исаков, член Совета Федерации 22 марта в 09:29
272 0
​Никаких развлечений на выборах // ИНФОГРАФИКА

​Никаких развлечений на выборах // ИНФОГРАФИКА
Аудитория siapress.ru высказала свою позицию к лотереям\розыгрышам\развлекательным мероприятиям на выборах
Редакция СИА-ПРЕСС 21 марта в 17:47
475 0
Оплатил? Докажи!

Оплатил? Докажи!
Могут ли выгнать из маршрутки за отсутствие билета?
Лилия Сулейманова 21 марта в 15:57
505 1
За пять лет ни одного ребенка не изъяли из семьи

За пять лет ни одного ребенка не изъяли из семьи
Никакая самая лучшая замещающая семья не заменит кровных родителей
Лариса Стулей, начальник управления опеки и попечительства Сургутского района 21 марта в 11:44
436 1
Села муха на варенье... Это чьё стихотворенье? //ТЕСТ

Села муха на варенье... Это чьё стихотворенье? //ТЕСТ
Сегодня, 21 марта, отмечается День поэзии. Русские мастера рифмы и слова известны во всём мире. А каковы ваши познания в отечественной поэзии? Перед вами весенние четверостишия русских поэтов. Попробуйте вспомнить, чьему перу они принадлежат.
Редакция СИА-ПРЕСС 21 марта в 10:05
521 3
​Охота за безделушкой в чашке! // Матьчасть // Видео

​Охота за безделушкой в чашке! // Матьчасть // Видео
В продуктовой сети из-за акции с наклейками доходит до драк . UPD 21.03
Вера Куликова 20 марта в 18:57
2128 4
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика