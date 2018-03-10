​Вера Кондратьева: «Два дня полежу на пляже, послушаю шум прибоя — и все, надо двигаться дальше!»

Девушка-музыка, голос Югры, хантыйская принцесса — так в народе называют лянторскую исполнительницу Веру Кондратьеву. К слову, теперь она еще и жемчужина Сургутского района — на днях певица одержала победу в одноименном конкурсе красоты и таланта. И это неудивительно, ведь и тем, и другим северная природа наградила Веру с лихвой.

Звонкий, завораживающий и мощный голос сибирской феи знаком, пожалуй, каждому жителю нашего округа. Впрочем, география выступлений Веры Кондратьевой давно распростерлась за пределы не только ХМАО, но и России. Родившаяся в хантыйско-русской семье, она хранит традиции своего рода и охотно знакомит с ними весь мир.

Мы в свою очередь хотим познакомить вас с самой Верой, являющейся не только самобытным музыкантом, но и мамой двух прекрасных сыновей, а также общественным деятелем.

Вера — в детство

— Вера, давайте начнем с истоков. Любовь к музыке у вас с детства? Наверное, это от мамы во многом пошло? Вы часто с ней вместе исполняете песни?

— Вы совершенно правы. Это у меня с детства, с самого маленького возраста. Вообще, что касается песен, особенно хантыйских, то здесь мама — мой главный наставник. Она учит меня, передает фольклор из уст в уста. Тембрально голос у меня в нее, то есть у нас очень похожие голосовые данные. Да, мы с ней вместе поем, конечно.

— Есть ли у вас какое-то воспоминание из детства, которое греет душу и по сей день? Может быть, тоже связанное с музыкой.

— Да, есть. Мы жили на берегу Пима. Это наш поселок. Он был тогда, как деревня. Мы с сестрой Евгенией выходили на крылечко и садились. У нас была маленькая гармошка. Сестра старше меня на год. У нас с ней, как и с мамой, очень похожи голоса. Так вот, она всегда была заводилой, а я, как младшая сестра, вечно бегала за ней и была за любой кипиш, как говорится. Помню, как сестра играла на детской гармошке и пела песню. Это было детское гульканье, но для меня в этой песне был большой смысл! Я до сих пор помню слова и мелодию. Мы иногда с сестрой ее поем, вспоминаем и смеемся. Но в тот момент мне казалось, что это шикарное сочинение! Столько души в него было вложено, мы так старались…

Фото из архива В. Кондратьевой

«Мы не теряем корни»

— У вас есть два сына: Ярослав и Вячеслав. Они тоже занимаются музыкой?

— Старшему Вячеславу сейчас 11 лет. Он ходил на музыку, но все-таки выбрал спорт. Сейчас Вячеслав занимается плаванием и стрельбой из лука.

Младшему сыну пять лет. Он музыкальный. У него есть чувство ритма, и он интонирует, может запевать, поэтому Ярослава ставят солистом. Но он тоже спортивный парень. Вот подрастет еще чуть-чуть, на годик, и отдадим его тоже в спорт. А там посмотрим… Если захочет в музыкальную школу — то пойдет обязательно!

—Вы владеете хантыйским языком, хотя сами скромно отмечаете, что не в совершенстве. Вы на нем сочиняете песни, можете общаться…А ваши сыновья знают хантыйский? Учите их?

— Да, я с ними разговариваю. Они откликаются, понимают, о чем я говорю.

— Вот, получается, что вам мама передала, а вы теперь сыновьям…

— Я стараюсь, и мама тоже. Мы не теряем корни. Язык — это основа всего. Это целостность и главный стержень культуры народа.

— На него и музыка нанизывается.

— Конечно, да. И передача сказаний, историй народа и даже каждого конкретного рода.

От нарс-юха до нынь-юха

— Вы ездили на Фарерские острова и в евротур, так сказать. Говорят, на Фарерах каждый второй житель — музыкант. Можно ли сказать, что ханты — очень музыкальный народ?

— Знаете, у каждого народа есть свои музыканты, их достаточно. Музыка — это способ выражения, который понятен всем и всегда, вне зависимости от того, владеет ли человек языком. Музыка — это универсальный язык.

Фото из архива В. Кондратьевой

Насчет музыкального народа могу сказать так: у нас много поют, у каждого нашего человека есть своя личная песня, которую он исполняет. Она же потом может исполняться и его родственниками, детьми и так далее.

—Что-то типа родовой песни?

— Да, в течение жизни человек придумывает свою песню. И она потом считается его личной песней. Сейчас у нас тенденция к изучению музыкальных инструментов, и все больше молодежи играет на традиционных инструментах ханты и манси. Конечно, ханты и манси— это музыкальный народ, который любит танцевать, петь. А как же без песен и плясок?

— Кстати, вы умеете играть на многих традиционных музыкальных инструментах…На каких именно?

— Да, это моя стезя! Это нарс-юх, тум ран, бубен,нынь-юх (скрипка). Конечно, нынь-юх считается у нас мужским инструментом, но и женщины начинают играть. То же касается и бубна. Это все для того, чтобы культура все-таки не терялась, не забывалась. У меня есть возможность популяризировать культуру народа ханты и музыку в целом — так почему бы и не играть на этих «мужских» инструментах? У меня дедушка очень любил играть на нынь-юхе…Мы перенимаем эту традицию и передаем дальше.

Этно в моде

— Сейчас, по-моему, возрождается мода на этнокультуру. Хотя, может, мне показалось?

— Нет, вам не показалось. Это так и есть. В сравнении даже с 90-ми годами это стало развиваться и приобретать гораздо больший оборот. Этнокультура стала транслироваться намного шире, нежели 10 или 20 лет назад, например. Ведь был такой период, когда все это как-то ушло. Сейчас же люди вспоминают, возвращаются, стараются распространять это дело.

—То есть нынешним людям захотелось потянуться к исконному и родному, так сказать?

— Да. И здорово, что наше правительство тоже поддерживает это. Об этом говорят, финансируют, максимально привлекают внимание не только молодежи, но и старшего поколения. Люди возвращаются к корням и понимают, что это нужно. Без этого дальше — ну никак.

Чамыч пригодится! О жизни в лесу

— В одном интервью вы говорили, что хотели быть жить в лесу ближе к природе, земле. Вы умеете управляться с традиционным хозяйством?

— Это абсолютно не проблема, это естественно для меня. Когда ты попадаешь в лес, то там совершенно другая атмосфера и условия быта. Там иное мировоззрение, нежели в городе. Лично я очень быстро перестраиваюсь. Наверное, это связано с тем, что такой образ жизни у меня с детства, потому что сначала мы жили в поселке. А в деревне все свое: вода, дрова. Потом мы переехали в квартиру. Несмотря на это, мы часто были в лесу у бабушки с дедушкой.

Фото из архива В. Кондратьевой

Да, жизнь там отличается. Одно дело, когда вода льется из крана, а другое, когда ее нужно принести с речки или из колодца. Те же дрова нужно подготовить, печку растопить, огонь поддерживать, еду готовить. Даже посуду там моют иначе. Там мы пользуемся природными материалами — чамычем, например. Это такой сфагнум, мох. Он замечательно убирает жир и широко используется у нас в быту не только для уборки, но и в других моментах. Я и рыбу ловить могу, например…

— Да, вы на все руки мастер: и рыбку поймать, и на дудочке сыграть!

— Ну, это жизнь! Если мы приедем в лес и будем сидеть ровно, то рыба сама не приготовится, а огонь не разведется. Ты просто берешь и делаешь. Спасибо за все родителям, бабушке, дедушке. Это все их пример. А мы теперь подаем пример своим детям.

Верные помощники

— Как вы вообще все успеваете? Быть прекрасной мамой, петь, общественным деятелем, решать социальные проблемы хантыйского народа… Как выглядит ваш обычный день?

— Спасибо за поддержку моей семье и супругу! Без его помощи все было бы гораздо сложнее сделать. Если я куда-то уезжаю, например, то, конечно же, он приглядывает за детьми и домом. Родители тоже помогают. Мы ищем возможности помогать друг другу.

Но когда я здесь, то, соответственно, день расписан абсолютно с утра до ночи. И выходные тоже. Вот сегодня у меня, например, выходной, и я позволила себе выспаться. Но я знала, что у меня с обеда начинаются разные дела. В детском саду я в утреннике участвую с сыном вместе, а еще наши домашние дела нужно успеть сделать, потом посетить заседание общественного совета…

Я часто в разъездах, бегах. Ну не могу сидеть спокойно дома! Мне хватает два дня, чтобы перезагрузиться полностью. Больше я попросту не могу сидеть, даже если я где-то нахожусь в отпуске... Я два дня полежу на пляже, послушаю шум прибоя — и все, дальше надо куда-то двигаться! Такая уж я по натуре. Муж меня в этом понимает и поддерживает.

Просто совпало?

— Когда вы были в путешествии на Фарерах, с вами произошло удивительное совпадение. Там вы встретили диск, где была песня…вашей мамы! И даже ваше семейное фото. Много ли вообще таких волшебных случайностей в вашей жизни?

— Я благодарна Вселенной за то, что в моей жизни очень много таких совпадений. Я перестала удивляться и просто всегда благодарю ее за это. Много разных историй было. История с Фарерами, например, началась задолго до того, как мы познакомились с Кристианом Блаком и я узнала, где находятся Фарерские острова. Когда я услышала про них впервые, то подумала, что это юг и племена какие-нибудь. Когда в филармонии мне предложили совместное творчество с музыкантами с Фарер, я почему-то сразу подумала, что, наверное, интересная смесь будет — северные мотивы и что-то африканское. Я, конечно, очень сильно ошибалась! Приехав домой, залезла в интернет и поняла, что это другая совсем часть света.

Фото с Кристианом Блаком из архива В. Кондратьевой

А еще я вспомнила интересный случай про камень. Мы приехали выступать в Эстонию. С нами играл гитарист Айн. Это взрослый мужчина, у него советское воспитание, и он говорит по-русски. Он мне сказал: «Ты знаешь, Вера, что у меня есть камень из ваших мест, с тех краев, где ты проживаешь? Мне друг-студент привез его, когда отправился к вам на север. Я его попросил». Айн стал рассказывать эту историю, и я вдруг поняла, о чем дальше пойдет речь. И действительно, оказалось, этот музыкант-студент приезжал к нам, и я была свидетелем, как он нашел этот камень. Он мне тогда сказал, что друг-преподаватель попросил его привезти камень из наших мест. А камень этот очень необычный. Мама, помню, сказала: «Надо же. Таких мы раньше не видели!»

И вот — этот камень уехал в Эстонию. Это было в 2007 году. Ребята-музыканты в то время собирали фольклор, а в дальнейшем выпустили тот самый диск! С маминой песней.

Из Золушки — в Жемчужины

— Потрясающее совпадение! Вера, поговорим о недавнем событии. На днях вы стали победительницей конкурса красоты и таланта «Жемчужина Сургутского района». Поздравляю вас! Расскажите, это ваш первый опыт участия в подобных мероприятиях?

— Да, первый! Очень интересный, волнующий, будоражащий. Это не только конкурс таланта, но и красоты. Я, конечно, понимаю, что я не сильно высокая, ноги не от ушей…Но я старалась показать себя во всей красе. Конечно, творческий номер дался мне легче всего. Первым этапом было дефиле, где надо было красиво пройтись, показать себя. Вторым этапом была визитная карточка, где нужно было рассказать о себе. Спасибо большое моему коллективу из КСК «Юбилейный» в лице нашего замечательного заместителя директора Натальи Владимировны Мылтасовой. Она придумала прекрасную концепцию визитной карточки с Золушкой. Коллеги по работе были и группой поддержки, и помогли сделать макияж, прическу. С нами поехала хореограф Мария Северцова, режиссер Ольга Кубасова. Они участвовали вместе со мной в визитной карточке, играли мачеху и дочку. Спасибо им большое! Мы дружно сработали. Лидия Ефремова предоставила видео, а музыку — Евгений Стороженко.

Кстати, у нас произошла смена участницы буквально незадолго до поездки на конкурс. А представлять было нужно, раз уже подали заявку! И предложили поехать мне…

Фото А. Якуповой

— То есть все произошло случайно, можно сказать? Опять счастливое совпадение?

— Да, получается так. Конечно, все не без труда. Мы переживали. И понимали, что все участницы, наверное, давно уже ведут подготовку к конкурсу. Мы не могли ударить в грязь лицом. Мы должны были представить свой город на районном конкурсе в лучшем свете. Я очень рада, что все у нас получилось.

Летим в Рим: немного о планах

—Слышала, что вы совсем скоро собираетесь на заграничный фестиваль…Можете рассказать поподробнее?

— В конце марта в Италии, в Риме будут проходить Дни русской культуры. Я делегирована от округа вместе с Людмилой Александровой Алферовой, президентом общественной организации «Спасение Югры». Мы едем представлять культуру обско-угорских народов на этом фестивале, на этой выставке. Я везу музыкальные инструменты. Также будем представлять одежду и быт.

— В ближайшем будущем, наверное, вас можно будет увидеть на многих мероприятиях в честь 95-летия Сургутского района?

— Думаю, да. А сейчас вот начнутся Дни оленевода. Еще округу 900 лет… Прямо сейчас участвуем в проекте «Славим человека труда!» в Ханты-Мансийске. Я очень рада, что приглашают. Мне всегда приятно быть на сцене, дарить радость, добро и положительные эмоции людям, делиться частичкой своей души. Видеть, когда люди улыбаются в ответ и благодарят — это лучшая награда. Ради этого мы, артисты, и выходим на сцену.

«Желаю всем женщинам…»

— Недавно отмечалось 8 Марта. Что бы вы пожелали всем женщинам?

— В первую очередь — любить себя! И тогда весь мир так же будет любить каждую женщину, девушку. Желаю дарить добро и любовь, и все обязательно вернется тем же самым. Больше добра и любви!

Справка: Вера Кондратьева родилась в поселке Пим (ныне — Лянтор). Она живет и работает там же — в культурно-спортивном комплексе «Юбилейный». Вера окончила Тюменский государственный институт искусств и культуры по специальности «Режиссура театрализованных праздников и представлений». Параллельно училась в Тюменском государственном колледже искусств по специальности «Музыкальное искусство». С 2011 года — председатель общественной организации хантыйской культуры в городе Лянторе «Мамехем» («Моя земля»), с 2015-го — председатель Лянторского городского отделения общественной организации «Спасение Югры». Мама Веры — Татьяна Семеновна — из хантыйского рода Песиковых.Она приходится родной сестрой известному в округе общественному деятелю и исследователю сургутского диалекта хантыйского языка Аграфене Сопочиной (Песиковой). Вера — активная участница фольклорно-этнографического ансамбля «Пинэли» («Пимочка»), поет в этно-рок-группе «Тень эмигранта».